L’India è una di quelle mete che sa stupire con i suoi contrasti e la forte spiritualità; una volta visitata Nuova Delhi o Mumbai, molti scelgono di scoprire alcuni luoghi imperdibili come le grotte di Ellora, un posto in cui la pietra diventa voce e la poesia risulta scolpita nel basalto raccontando ben 3 culture diverse: buddhista, induista e jainista.

Le Grotte di Ellora, dove si fonde l’arte buddhista, induista e jainista

Nello stato indiano del Maharashtra, le grotte di Ellora sono tra i siti archeologici più prestigiosi. La loro caratteristica? Rappresentano un coro di fedi mostrando come l’incontro tra culture diverse che si abbracciano sia assolutamente possibile. La scogliera dell’India, non lontana dalla catena dei Ghati occidentali, si apre come un libro e racconta storie di arte e spiritualità realizzate tra il VI e l’XI secolo. Sono 34 le grotte di Ellora, ognuna delle quali rappresenta un microcosmo. Ogni gruppo ha scolpito nella pietra le sue visioni, le sue divinità, le sue leggende.

Nella zona sud si trovano le grotte buddhiste con tanto di celle per la meditazione, saloni austeri e la rappresentazione di Buddha sereni e bodhisattva compassionevoli. Tra i luoghi da non perdere la grotta Visvakarma dove troneggia un grande Buddah seduto o la Tin Tal, la più elaborata che si innalza su tre livelli con 7 Buddah in meditazione.

Al centro del complesso si sviluppano invece le grotte induiste con un culmine nella numero 16 che coincide con il tempio di Kailasa. La montagna scavata crea il più grande monumento rupestre del mondo, una meraviglia impossibile da immaginare se non la si vede: colonne, cortili, statue, torri, tutto scolpito dall’alto verso il basso, come se gli scultori avessero liberato un sogno nascosto nella pietra.

Nell’area a nord si distinguono invece le grotte Jainiste: piccoli gioielli da scoprire. La Indra Sabha accoglie con i suoi tirthankara scolpiti con grazia, in sale che sembrano sospese tra terra e cielo. Sono templi del dettaglio, dove ogni colonna è una preghiera, ogni rilievo una meditazione.

Dove si trovano le grotte di Ellora e come raggiungerle

Le grotte di Ellora sono un sito archeologico che svela l’anima poliedrica e spirituale del popolo indiano. Sorgono nella zona del Maharashtra e dista 340 km da Mumbai. Per raggiungerla consigliamo di arrivare ad Aurangabad con collegamenti aerei o in treno, per poi dirigersi verso il sito archeologico con un’auto a noleggio, bus locali, taxi oppure con tour organizzati.

Chi le visita spesso, in combo, raggiunge anche le grotte di Ajanta diventate famose per le pitture murali buddhiste perfettamente conservate. Distano circa 100 km dalle altre ma vale la pena scoprirle se si ha un po’ di tempo a disposizione.

Per visitarle è possibile accedere al sito tutti i giorni dalle 6 alle 18, ad eccezione del martedì che risulta essere il giorno di chiusura. L’ingresso costa 500 rupie, circa 5 euro, e con un piccolo extra è possibile effettuare riprese video. Il consiglio in più? avere con sé una torcia o una lampada per poter osservare meglio gli interni che possono risultare poco illuminati.