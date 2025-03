Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Tempio di Kailasa da visitare

È tra i più grandi edifici scavati nella roccia, ma non è questo l’unico motivo che rende il Tempio di di Kailasa uno dei luoghi più incredibili da visitare in Asia. Molti lo conoscono con il nome di Kailasanatha e attira ogni anno tantissimi visitatori per il suo interesse religioso e artistico. L’opera, tra le più straordinarie del mondo antico, si trova all’interno del complesso delle grotte di Ellora nella zona occidentale dell’India. La sua particolarità? È scavato in un unico blocco di roccia basaltica e rappresenta il sacro monte Kailash, dimora del dio Shiva secondo la tradizione induista.

Storia e struttura del Tempio di Kailasa

Durante il regno del sovrano Rashtrakuta Krishna I, il tempio Kailasa ha iniziato a prendere forma. Siamo nel VIII secolo e rappresenta una delle più complesse strutture monolitiche mai create.

Si trova presso la grotta numero 16 del vasto complesso delle grotte di Ellora, sito riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità in India. Il luogo sacro, inserito tra i must to see durante un viaggio in India, ha un’estensione senza paragoni: oltre 2 chilometri e comprende al suo interno 34 strutture rupestri di cui 17 induiste, 12 buddhiste e 5 giainiste. Ciascuna è in grado di testimoniare l’abilità artistica e la tolleranza religiosa che caratterizzano l’India fin dall’antichità. Il complesso è scavato interamente nel fianco di una collina, ma è importante sottolineare che tra le grotte di Ellora il tempio di Kailasa emerge tanto per la dimensione quanto per la perfezione nella realizzazione.

Cosa rende la costruzione così straordinaria? Sicuramente la tecnica costruttiva. Se negli edifici tradizionali si lavora a blocchi o mattoni, qui la struttura viene scolpita nella roccia. Gli artigiani hanno scavato dalla cima proseguendo poi verso il basso con la tecnica dello scavo verticale dando vita ad una struttura interamente monolitica con dettagli incredibilmente raffinati e una precisione geometrica sbalorditiva. Le stime parlano di circa 400.000 tonnellate di roccia rimosse nell’arco di meno di vent’anni, un’impresa che sfida ogni logica per l’epoca.

La struttura del tempio dedicato a Shiva

Il Tempio di Kailasa fu concepito come un omaggio al dio Shiva, una delle divinità principali del pantheon induista. L’intera struttura simboleggia il Monte Kailash, considerato la dimora degli asceti e la sede spirituale di Shiva.

Il cortile del tempio, a forma di U, è circondato da un porticato a colonne disposto su tre livelli mentre al centro si trovano due elementi principali: il Mandapa (la sala esterna pilastrata) e il santuario centrale con il Linga, il simbolo fallico associato a Shiva. Di fronte al santuario è posizionata la statua di Nandi, il sacro toro cavalcato dalla divinità.

L’opera è gigantesca: si estende per circa 50 metri di lunghezza, 33 di larghezza e 30 di altezza. Alla base sono scolpiti elefanti in pietra che sembrano sorreggere la struttura regalandole un aspetto ancora più maestoso. Possiamo notare come l’architettura dravidica, tipica dell’India meridionale sia testimoniata dall’uso di torri a piramide, portoni decorati e bassorilievi complessi.

Dove si trova e come arrivare al tempio di Kalisasa

Il tempio di Kalisasa è situato all’interno del sito archeologico di Ellora e più precisamente presso la grotta numero 16. È una delle attrazioni più importanti del luogo ed è posto a circa 35 km da Aurangabad e 345 km da Mumbai. Dall’aeroporto di Aurangabad è possibile raggiungere il parco archeologico con un taxi privato, un autobus locale oppure aggregarsi ad un’escursione di gruppo con trasporto incluso.

Il tempio, considerato uno dei più alti del sud dell’India, è davvero suggestivo e non è difficile comprenderne il motivo guardando le foto. Visto dal vivo l’effetto wow è assicurato.