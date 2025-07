iStock Radhanagar Beach

Se a Ostia qualcuno sceglie di rilassarsi al cancello n. 7, in India c’è una spiaggia identificata con lo stesso numero, ma con un significato decisamente più affascinante. La “spiaggia n. 7”, un nome che deriva da un antico sistema inglese per classificare i litorali in base al commercio del legname – è Radhanagar Beach, anch’essa a ingresso gratuito ma un vero paradiso terrestre.

Secondo la celebre rivista statunitense TIME, è una delle spiagge più belle del mondo, un luogo da non perdere assolutamente per chi ama il mare e la natura incontaminata. A un passo dalle coste più note, Radhanagar Beach, sull’isola di Havelock (Swaraj Dweep), regala emozioni autentiche grazie a una cornice di sabbia bianca finissima, acque turchesi e un’atmosfera quasi irreale di pace e silenzio. Immersa in una vegetazione rigogliosa, è un luogo dove sembra che il tempo si sia fermato, perfetto per chi cerca un rifugio naturale e rigenerante.

Le caratteristiche di Radhanagar Beach

Radhanagar Beach, situata sull’isola di Havelock, nell’arcipelago delle Andamane e Nicobare, è una delle spiagge più belle dell’Asia e del mondo. Tra tutte le spiagge che potete visitare durante un soggiorno nelle Andamane, in India, Radhanagar Beach è senza dubbio la più affascinante. Circondata da palme da cocco e incastonata tra tratti di giungla tropicale, regala un senso di immersione totale nella natura.

Nel 2021 ha ricevuto un importante riconoscimento internazionale: la Bandiera Blu, assegnata dalla Foundation for Environmental Education con sede in Danimarca. Questo prestigioso simbolo di qualità premia le spiagge che rispettano rigorosi criteri ambientali e gestionali, tra cui: monitoraggio costante della qualità dell’acqua, educazione e consapevolezza ambientale, presenza di bagnini e misure di sicurezza e promozione di un turismo sostenibile e responsabile.

Appena si arriva sul posto, lo spettacolo è immediato: una distesa di sabbia bianca e morbida si apre davanti agli occhi, lambita da un mare color smeraldo che brilla sotto il sole. Il paesaggio, ampio e incontaminato, trasmette un senso profondo di pace e rinascita. Il cielo terso si fonde con l’orizzonte in una tavolozza di azzurri, mentre le acque calme e tiepide invitano a immergersi e lasciarsi cullare dal ritmo lento dell’isola. A prima vista, quando si raggiunge il sentiero che porta alla spiaggia, si intravedono solo alberi altissimi e una lieve traccia del mare in lontananza. Ma basta fare qualche passo in più per trovarsi davanti a una spiaggia bianca che sembra ricoperta di polvere di diamanti.

Il mare, calmo e trasparente, sfuma in un blu intenso e offre un habitat perfetto per pesci tropicali, tartarughe marine e, talvolta, persino delfini. Non sorprende quindi che Radhanagar sia una meta molto apprezzata anche dagli amanti delle immersioni e dello snorkeling: le barriere coralline nei dintorni sono tra le più belle dell’intero arcipelago. Tuttavia non sono consentiti sport acquatici per preservare la bellezza naturale di questa spiaggia. Meglio nuotare o prendere il sole.

Le meraviglie che si incontrano lungo il tragitto sono solo un assaggio dello spettacolo che Radhanagar Beach riserva ai suoi visitatori. Questo angolo di paradiso è un rifugio prezioso per le tartarughe marine, che qui scelgono di deporre le loro uova in tutta tranquillità. Ma non è tutto: a rendere ancora più speciale questa spiaggia c’è Rajan, il vecchio elefante che dal lontano ’70 si gode la sua pensione immergendosi indisturbato nelle acque cristalline. Un tempo instancabile trasportatore di legname, Rajan oggi si rilassa tra le onde, diventando quasi per caso un simbolo vivente dell’isola e una curiosa, amatissima attrazione per i turisti.

Quando vivere la magia di Radhanagar Beach

Uno dei momenti più magici da vivere a Radhanagar è senza dubbio il tramonto: il cielo si accende di sfumature rosa e arancio, e il sole cala lentamente sul mare, lasciando dietro di sé un senso profondo di pace. In quel momento, tutto sembra sospeso, e le preoccupazioni svaniscono. Lungo la spiaggia si trovano resort immersi nella natura, perfetti per soggiorni romantici o rilassanti. Dotati di tutti i comfort, offrono un’esperienza intima e rigenerante, a pochi passi dal mare.

Il periodo ideale per esplorare questo angolo di paradiso va da ottobre a maggio, quando il clima è secco, soleggiato e perfetto per attività balneari. Durante la stagione dei monsoni (da giugno a settembre), invece, le forti piogge possono limitare le escursioni e la balneazione. Considerata una delle spiagge più romantiche delle Isole Andamane, Radhanagar è spesso scelta da coppie in luna di miele, ma è amata anche da famiglie in vacanza e da chi cerca natura e tranquillità.

Come raggiungerla

Raggiungere Radhanagar Beach, incastonata lungo la costa nordoccidentale dell’isola, è un’avventura semplice e piacevole se sei già sull’isola di Havelock. Anche se protetta da una fitta e antica foresta di mahua, con alberi che svettano fino a 30 metri d’altezza, il percorso è tutt’altro che impegnativo. Basta salire a bordo dei vivaci tuk tuk — quei piccoli veicoli simili alle Ape italiane — e i circa 10 chilometri che separano la spiaggia dal molo dei traghetti e delle piroghe si trasformano in un’occasione perfetta per immergersi negli spettacolari paesaggi di Havelock. Se invece si arriva da fuori bisogna partire da Port Blair, capoluogo delle Andamane e da lì, si può prendere un catamarano Makruzz o, per un’esperienza più scenografica, un idrovolante che collega direttamente Havelock Island. Una volta sull’isola, la spiaggia si raggiunge facilmente con taxi o scooter a noleggio.