Puoi dormire in un igloo a 3000 metri di altezza: l’esperienza magica

Le esperienze di viaggio, quelle incredibili, magiche e straordinarie, passano anche per gli alloggi. Le strutture ricettive di tutto il mondo, infatti, hanno ampliato le loro offerte per rispondere sempre di più alle esigenze dei viaggiatori che non si mettono in cammino solo per visitare i monumenti iconici o esplorare nuovi territori, ma anche e soprattutto per vivere avventure mozzafiato.

Case sull’albero, baite solitarie immerse nella natura, alloggi bizzarri e originali e hotel a tema cartoon: tutto è pensato nei minimi dettagli per permettere agli avventurieri di vivere viaggi destinati a creare i ricordi più belli di una vita intera.

E se è un ricordo speciale che volete creare e conservare nel vostro cuore questo inverno, non vi resta che raggiungere al più presto il territorio di Val Senales, nella provincia autonoma di Bolzano. Proprio lì dove è possibile avvicinarsi al cielo, e quasi sfiorarlo, sempre lì dove si può dormire all’interno di un igloo ghiacciato a 3000 metri d’altezza.

L’esperienza magica nel regno di Frozen

Organizzare un viaggio in montagna, in inverno, è sempre un’ottima idea. In questo periodo dell’anno, infatti, le maestose cime innevate fanno da cornice a paesaggi incantati e mozzafiato che per forme, colori e lineamenti ricordano proprio quegli scenari che hanno da sfondo alle favole più belle.

Ed è proprio dentro una fiaba che vogliamo portarvi oggi, in uno dei territori più suggestivi e affascinanti del BelPaese. Ci troviamo a Senales, un comune italiano situato nella provincia autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige, che si estende su una superficie che raggiunge e supera i 3000 metri di altitudine e che comprende anche l’omonima valle, meta prediletta di tutti gli amanti degli sport invernali.

Proprio qui, nel punto più alto del territorio, si erge un rifugio solitario e silenzioso, un punto di riferimento per tutti i viaggiatori che osano spingersi fin qui. Si tratta del Rifugio Bella Vista, una splendida dimora abbarbicata al ghiacciaio del Giogo Alto, e immersa completamente nella natura.

Avvolta dalla gelida e cristallina aria del ghiacciaio, la struttura permette agli ospiti di ripristinare il contatto più autentico con la natura, a un’altezza dove i confini tra cielo e terra spariscono. Ed è sempre quassù che è possibile vivere una delle esperienze di viaggio più incredibili di sempre, quella di dormire in un igloo per trascorrere una notte di pura magia.

Dormire nell’igloo sopra a un ghiacciaio

Sono diversi gli alloggi messi a disposizione dal Rifugio Bella Vista per tutti gli avventurieri che giungono fin qui, ma uno più di tutti ha catturato la nostra attenzione. Si tratta di un igloo di ghiaccio situato nella parte più alta di Senales dove è possibile vivere un’esperienza gelida e magica.

Per arrivare alla struttura occorre raggiungere la funivia a Maso Corto per poi salire a 3000 metri di quota. Qui, dopo essere stati accolti da una bevanda calda, gli ospiti vengono accompagnati all’interno dell’igloo e dotati di un sacco a pelo per trascorrere la notte: è allora che comincia la magia.

All’interno dell’igloo c’è un letto matrimoniale ricoperto da pelli di pecora che isolano il freddo. L’atmosfera, invece, è resa ancora più incantata dalle candele che illuminando il ghiaccio delle pareti creano suggestivi giochi di luci e ombre. Tutto intorno, invece, ci sono i suoni della natura e della montagna che si trasformano in una dolce melodia.

Appena fuori, invece, è possibile accedere alla sauna finlandese più alta d’Europa, per vivere un’esperienza di puro relax con vista su un panorama mozzafiato.