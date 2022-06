7 vette da scalare (e non solo) che lasciano senza fiato

L’estate non è solo sinonimo di sole e di mare, c’è anche chi in questa straordinaria stagione preferisce dedicarsi alle esperienze adrenaliniche. Sono coloro che prediligono le cosiddette “vacanze attive“, e oggi vi portiamo a scoprire una zona che è veramente un paradiso per gli amanti di questo tipo di viaggio.

Stubai, il top per le vacanze estive e attive

C’è una valle, in Austria, che è il luogo migliore per trascorre vacanze attive durante la bella stagione. È la Valle dello Stubai che in estate, grazie alla sua bellezza e alla sua vicinanza a Innsbruck (35 km), permette di trascorrere giornate indimenticabili. Tanti i paesini da visitare come Schönberg, Mieders, Telfes, Fulpmes e Neustift, ma anche i sentieri da percorrere così come le salite verso imponenti cime innevate.

Da lassù, come potete immaginare, il paesaggio è da brividi. Ma non solo. Questa splendida valle tirolese vicino al Brennero è anche la patria delle Seven Summits, sette straordinarie montagne di cui quattro oltre i 3000 metri. Ma ora scopriamo insieme quali sono le esperienze da non perdere assolutamente.

Il Sentiero delle Acque Selvagge

Se c’è una cosa che non manca ma che, anzi, impreziosisce la Valle dello Stubai è l’acqua. Un elemento importantissimo che mutando e fluendo nello spazio guida gli escursionisti più curiosi attraverso aree anche inesplorate.

Sono tantissimi i siti di interesse sul tema delle acque che possono essere percorsi in tappe giornaliere. Una tra queste è la Cascata Mischbachfall che regala un’immagine da favola e un salto di oltre 100 metri. Super affascinanti anche i nove laghi alpini come, per esempio, i laghi Blaue Lacke e Mutterberger See; oppure esplorati percorrendo il famoso Sentiero delle Acque Selvagge.

Un fiabesco itinerario che si estende per 10 km e 1.200 metri di dislivello. Si può percorrere in un solo giorno o dividerlo in tre. La prima tappa porta dall’arena delle acque selvagge, attraverso la Ruetz Katarakt per 2,2 km, fino alla baita Tschangelair Alm e alla cascata di Grawa, in circa 1 ora e mezza. La vista è ovviamente magnifica soprattutto quando si apre l’imponente cascata di Grawa, la più ampia delle Alpi orientali.

Ai piedi di questo flusso d’acqua impetuoso ci si può rilassare grazie alla presenza di una piattaforma con tanto di sdraio ergonomiche in legno. Da qui sale il sentiero per raggiungere la seconda tappa: la baita Sulzenau Alm, situata in un’area pianeggiante verdeggiante circondata da tre bellissime cascate.

Poi ancora circa un’ora di cammino per raggiungere il rifugio Sulzenau Hütte per poi terminare il sentiero presso il ghiacciaio Sulzenau (2477 metri). Attenzione però: per arrivarci bisogna attraversare aree di origine alluvionale, massi levigati dal ghiacciaio, torrenti che modificano la sua portata di ora in ora e laghi morenici come il “Blaue Lacke”. Una volta a destinazione, la vista è splendida sulla cima innevata del monte “Zuckerhütl”, dove si possono ammirare persino i più rari fenomeni glaciali.

Seven Summits Stubai, le cime da conquistare

Sette cime maestose e una più bella dell’altra: il Pan di Zucchero (3507 m) che indossa un cappello bianco di neve durante tutto l’anno; la variegata Cima Libera (3418 m); l’Habicht (3277 m), che è stata considerata a lungo la montagna più alta del Tirolo; la Rinnenspitze (3003 m), i tremila metri più semplici da scalare; il Serles (2717 m), descritto da Goethe come “l’altare maggiore del Tirolo”; l’Hoher Burgstall (2611 m), con una vista panoramica davvero notevole e l’Elfer (2505 m), la montagna di Neustift.

Gli appassionati di questo tipo di vacanze dovrebbero conquistarle tutte e, come incoraggiamento a raggiungere questo obiettivo, si può richiedere il “Gipfelpass” presso l’ufficio del turismo, che a seconda del numero di vette raggiunte rilascia un riconoscimento agli escursionisti.

I meravigliosi Palcoscenici della Natura

Se non si è esperti scalatori niente paura! La Valle dello Stubai è in grado di regalare anche tante meraviglie adatte davvero a tutti come i suoi Palcoscenici della Natura, delle facili passeggiate che permettono di raggiungere luoghi affascinanti per posizione, caratteristiche e storia.

Uno di questo è la “roccia fratta” nella valle Pinnistal e l’Hühnerspiel, sotto la cima del monte Brennerspitz. Da queste parti una panchina girevole consente di ammirare una vista a 360° delle montagne circostanti.

Stubai Super Card, a tutto risparmio

La buona notizia per questa estate è che è possibile fare tutte queste esperienze a prezzi abbastanza economici grazie alla tessera Stubai Super Card che offre sconti e servizi gratuiti, a partire dall’utilizzo giornaliero degli impianti di risalita e dei trasporti pubblici della valle, oltre all’ingresso al parco acquatico StuBay (una volta a settimana per tre ore) e alla pista di slittino estivo di Mieders (una volta a settimana).

Ottenerla è un gioco da ragazzi: bisogna prenotare presso le strutture ricettive convenzionate. Facendolo si avrà un pacchetto che permetterà agli ospiti di godere comodamente di una montagna di possibilità a un prezzo davvero competitivo: a partire da 249 euro a persona per una settimana in appartamento, o da 650 euro in albergo con mezza pensione. Non è finita qui: sono incluse anche quattro escursioni guidate e un tour in e-bike. L’offerta è valida dal 13 maggio al 28 ottobre 2022.

Infine, per chi decide di non alloggiare presso le strutture convenzionate, si può acquistare la Stubai Card negli uffici dell’ente del turismo o presso i 4 impianti di risalita. Questa tessera include gli stessi servizi della Stubai Super Card ma è valida 5 giorni su 7 a differenza dell’altra.

Insomma, la Valle dello Stubai in estate è in grado di accontentare davvero tutti: gli escursionisti che puntano in alto potranno vedersela con l’imponenza delle Seven Summits, sette montagne di cui quattro oltre i 3000 metri; gli amanti della natura più autentica potranno farsi incantare dal Sentiero delle Acque Selvagge che si caratterizza per essere un itinerario che affascina per le forme diverse, sempre in movimento, con cui si manifesta la potenza e la natura dell’acqua; coloro che amano rilassarsi potranno godersi gli scorci della natura grazie ai palcoscenici naturali della Valle dello Stubai che si distinguono per essere luoghi suggestivi e magici da cui si aprono vedute spettacolari e si assaporano momenti di vero relax.

Insomma, non resta che correre a esplorare questa valle anche approfittando degli sconti che sono validi fino all’autunno inoltrato, altra meravigliosa stagione per scoprire questa zona austriaca.

Italiaonline presenta servizi che possono essere acquistati online su Booking o altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione. I prezzi e le disponibilità non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificarli sugli e-commerce citati.