Dormire nell’igloo trasparente con vista sull’aurora boreale

Esistono degli alloggi che sono in grado di farci vivere alcune delle esperienze più suggestive e significative di sempre. Sono quelli che caratterizzano il nostro viaggio e contraddistinguono in maniera univoca le nostre avventure. Sono quelli come il Kakslauttanen Arctic Resort, il villaggio degli igloo di vetro con vista sull’aurora boreale.

Un luogo fiabesco e quasi surreale che sembra uscito da una cartolina e che invece sa regalarci emozioni inedite. Qui è possibile vivere esperienze primordiali a stretto contatto con la natura. Questo villaggio si trova in Finlandia, immerso nella natura selvaggia e incontaminata che caratterizza il Paese.

Dormire all’interno di questi igloo di vetro è una di quelle esperienze che tutti ci meritiamo, almeno una volta nella vita. Da qui, infatti, è possibile osservare il mondo in tutta la sua autentica meraviglia e fondersi con esso per pochi istanti. Il soffitto in vetro e la posizione degli igloo, inoltre, consentono di ammirare gli spettacoli dell‘aurora boreale distesi comodamente dal letto.

Il Kakslauttanen Arctic Resort si trova nei pressi del parco nazionale Urho Kekkonen, nella provincia della Lapponia ed è immerso da una cornice naturale straordinaria. Un luogo tanto frequentato quanto amato dai cittadini e ai viaggiatori di tutto il mondo per bellezza incontaminata dei suoi desolati e affascinanti paesaggi.

Caratteristico e unico, il resort è diventato col tempo, dalla sua fondazione nel 1999, uno dei luoghi più amati della Lapponia finlandese e il motivo è facilmente intuibile. Questo rifugio nella natura primordiale consente di ammirare i cieli stellati più belli di sempre, oltre al magico spettacolo dell’aurora boreale da settembre a marzo.

Gli igloo trasparenti sono dotati di tutti i comfort necessari per consentire ai viaggiatori una vacanza essenziale e funzionale. All’interno degli alloggi sono presenti, infatti, due letti e un bagno, mentre nelle strutture adiacenti ci sono docce e saune in comune. Nel villaggio sono presenti anche igloo più grandi dotati di bagni e docce private e chalet con angolo cottura.

Per i più freddolosi non c’è niente da temere, la struttura infatti è stata costruita con vetro termico capace di preservare i caldo confortevole anche quando le temperature fuori si abbassano vertiginosamente. All’interno della Kakslauttanen Arctic Resort, inoltre, è presenta anche un ice bar per arricchire l’offerta di viaggio e permettere agli ospiti di vivere una vacanza indimenticabile.