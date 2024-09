Monte Bianco: dormire in un rifugio con la stanza tutta per sé a 3mila metri

Fonte: iStock Rifugio Torino sul Monte Bianco, al suo interno una favolosa camera per due

Sul tetto d’Europa, fra le cime della montagna, con un tappeto di stelle e la natura vera, imperiosa e affascinante a fare da scenografia: siamo sul Monte Bianco in un rifugio in cui si può mangiare e dormire, dove si è circondati da una bellezza che sembra qui replicarsi all’infinito.

E, più precisamente, siamo nel Rifugio Torino, realizzato nei primi anni Cinquanta e poi successivamente sottoposto a lavori di ammodernamento nel 2015. Oggi è un luogo magico in cui fermarsi, per vivere un’esperienza immersiva nella montagna, da conservare negli occhi e, soprattutto, nel cuore. Lì su una delle cime più amate si può soggiornare in una camera privata con vista mozzafiato, oppure scegliere sistemazioni più grandi con stanze che possono ospitare anche gruppi di 4 e 16 persone.

Alla scoperta del rifugio sul Monte Bianco, tappa imperdibile per chi desidera conoscere da vicino il tetto d’Europa.

Il rifugio Torino sul Monte Bianco

Salire sul tetto d’Europa e circondarsi di natura: rocce, cielo e quella bellezza sorprendente che regala la montagna offrendo allo sguardo panorami che levano il fiato. Succede con il Rifugio Torino, che si trova sul massiccio del Monte Bianco a 3375 metri di altitudine.

Un luogo dal grande fascino in cui vengono coinvolti tutti i sensi: se la vista viene appagata da uno scenario di incomparabile bellezza, il gusto viene coccolato dai piatti che si possono assaggiare nel ristorante dove vengono servite pietanze gustose, autentiche e che arricchiscono l’esperienza. Ad esempio, si possono assaggiare valpeullenentze, salsiccia, polenta e spezzatino. Nel rifugio è presente anche un bar con birre artigianali, vini, ma anche prodotti per colazione e merenda, come cappuccini e torte fatte in casa.

Una favolosa terrazza panoramica, poi, permette alla vista di spaziare sulle vette che circondano il rifugio per godere della bellezza di essere lì tra cielo e rocce, a dominare l’infinito.

Fonte: iStock

La stanza a 3375 metri d’altezza

Si chiama Camera 31 ed è un alloggio esclusivo all’interno del rifugio: pensata per due persone è una stanza in cui ci riposare comodamente ma – soprattutto – godere di un’esperienza preziosa. Infatti, la vista da qui spazia sulle vette del Grandes Jorasses, del Cervino, del Monte Rosa e del Gran Paradiso che, ammirate all’alba, sono uno spettacolo indimenticabile.

Comfort, un arredamento studiato, che restituisce una sensazione avvolgente e un ambiente tipico di montagna, ma senza dimenticare l’accessibilità: infatti la Camera 31 è adatta anche a ospiti con disabilità ed è perfetta per vivere momenti speciali e che resteranno per sempre tra i ricordi più belli.

Le altre camere del rifugio sul Monte Bianco

La Camera 31 non è l’unica che si trova all’interno del rifugio sul Monte Bianco; infatti, ci sono diverse sistemazioni che possono ospitare più persone: da quelle per 4, fino a spazi pensati per 16 persone. I bagni sono in comune e si trovano sui piani.

Gli ospiti vengono stimolati a un uso coscienzioso delle risorse idriche e al rispetto dell’ambiente circostante.

Come si raggiunge il rifugio sul Monte Bianco

Raggiungere il rifugio sul Monte Bianco è davvero semplice basta salire sul Skyway del Monte Bianco, da lì si arriva alla stazione di Punta Helbronner, dove due ascensori portano al rifugio a cui si accede percorrendo un tunnel di 150 metri. Al termine del percorso la splendida terrazza che regala una vista spettacolare, il ristorante, il bar e la possibilità di dormire nella struttura (è consigliata la prenotazione). Il rifugio Torino è un luogo indimenticabile, con una stanza privata per due per vivere il fascino selvaggio delle Alpi, ma con tutti i comfort.