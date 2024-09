Dove sciare a settembre: Cervinia, Stelvio, Val Senales a altre località (in Italia e non solo)

Nonostante il cambiamento climatico in atto, sciare si può anche a fine estate. Ecco le principali località in Italia e all’estero con la neve a settembre

Mentre molti pensano che la stagione sciistica inizi solo a dicembre e in autunno inoltrato, alcune località in Italia e all’estero permettono ai più impazienti di godersi la neve anche a fine estate. La situazione, le aperture e i servizi dipendono molto dalle condizioni meteo, e il cambiamento climatico sta condizionando non poco o sci estivo; per questo è bene verificare prima di prenotare. Vediamo dove sciare a settembre, tra Cervinia, il Passo dello Stelvio, la Val Senales e altre mete ideali per chi non riesce ad aspettare l’inverno.

Cervinia (Italia)

Cervinia, in Valle d’Aosta, è una delle località più rinomate per lo sci estivo, merito del ghiacciaio del Plateau Rosa, a oltre 3.500 metri di altezza. A settembre, le condizioni sono generalmente ottime, con neve compatta e temperature fresche. Gli impianti di risalita sono aperti, consentendo di sciare in un panorama mozzafiato, circondato dalle maestose Alpi. Oltre lo sport, il Plateau Rosa ospita anche il museo più alto d’Europa: il “Museo del Cervino“. Situato a 3.480 metri, il museo offre una panoramica affascinante sulla storia dell’alpinismo e delle esplorazioni sul Cervino. Attraverso fotografie, reperti e testimonianze, i visitatori possono scoprire la sfida umana legata a una delle montagne più iconiche delle Alpi, il tutto circondato da un panorama mozzafiato.

Arrivare a Cervinia è piuttosto semplice. In auto, si segue l’autostrada A5 Torino-Aosta, con uscita a Châtillon, da dove si prosegue per una trentina di minuti fino alla destinazione. Per chi preferisce il treno, la stazione ferroviaria di Aosta è ben collegata con autobus che conducono direttamente a Cervinia. Una volta arrivati, è consigliabile acquistare lo skipass online per evitare code e prepararsi alle temperature tipiche di alta montagna, vestendosi a strati. Nonostante l’aria fresca, il sole a quell’altitudine può essere forte, quindi la crema solare non va dimenticata.

Stelvio (Italia)

Il ghiacciaio dello Stelvio, tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, comprendendo le province di Sondrio e di Bolzano, rappresenta una delle poche mete in Europa dove è possibile sciare fino a novembre, con un’apertura che parte già a maggio. Dai primi anni Trenta è una delle mete preferite per lo sci estivo e arrampicata sul ghiaccio, circondati dalle spettacolari vette del Gruppo Ortles- Cevedale, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio.. A settembre, le piste si presentano in ottime condizioni, con neve fresca e compatta grazie all’altitudine. Le temperature sono piuttosto rigide, con minime che possono scendere sotto lo zero, ma lo spettacolo che si gode dalle piste rende il freddo un piccolo prezzo da pagare. Qualche numero? 20 km di piste adatte a tutti e 6 impianti di risalita tra funivie e skilift, dai 2758 metri del Passo Stelvio ai 3450 metri del Monte Cristallo.

La strada che conduce al passo offre panorami spettacolari, ma può risultare impegnativa, quindi è consigliabile una certa prudenza in automobile. Attenzione anche agli appassionati di ciclismo e motociclismo, per cui specialmente in estate il Passo dello Stelvio è una tappa obbligata. Nei mesi di luglio e agosto è organizzato un servizio di linea di autobus tra Bormio ed il passo; mentre la stazione ferroviaria più vicina è quella di Tirano (a circa 30 km da Bormio). È inoltre raccomandabile prenotare l’alloggio in anticipo per ottenere le migliori tariffe, poiché l’offerta ricettiva, pur di qualità, non è vastissima.

Hintertux (Austria)

Il ghiacciaio di Hintertux, nella valle dello Zillertal, è una delle poche località in Europa dove è possibile sciare tutto l’anno. A settembre, le sue piste sono ideali per chi non vuole attendere l’inverno per tornare sugli sci, con un innevamento costante garantito dal ghiacciaio. Con oltre 60 chilometri di piste aperte e innevate naturalmente grazie all’altitudine che raggiunge i 3.250 metri, Hintertux è una delle mete preferite dagli appassionati di sci estivo e autunnale in Austria.

Il comprensorio offre piste adatte a tutti i livelli: dai principianti ai più esperti. Oltre allo sci, Hintertux offre anche uno snowpark, ideale per gli amanti del freestyle, e percorsi per chi preferisce praticare escursioni ad alta quota.

Raggiungere Hintertux è piuttosto semplice. La località si trova a circa un’ora e mezza di auto da Innsbruck, ben collegata anche tramite treni e autobus dalla città. Esistono inoltre servizi di skibus gratuiti che collegano le principali località della valle con gli impianti di risalita del ghiacciaio. Gli impianti di risalita sono moderni e ben organizzati. La funivia porta gli sciatori fino alla vetta in pochi minuti, offrendo panorami mozzafiato sulle Alpi austriache.

Curiosità: Hintertux è nota anche per il “Palazzo di Ghiaccio”, una grotta di ghiaccio naturale accessibile direttamente dalle piste, che offre un’esperienza suggestiva tra cristalli di ghiaccio e formazioni di stalattiti.

Saas-Fee (Svizzera)

Saas-Fee, incastonata tra le maestose cime delle Alpi Vallesi nella vicina Svizzera, è una delle località svizzere più spettacolari per sciare in estate e in autunno, con i suoi oltre 20 chilometri di piste sempre innevate.

Il ghiacciaio si trova a più di 3.500 metri di altitudine, garantendo condizioni di neve perfette durante tutto l’anno, e anche a settembre le piste sono ben curate e accessibili sia ai principianti che agli sciatori più esperti. Inoltre, Saas-Fee è una destinazione molto apprezzata dagli snowboarder e dai freestyler, grazie allo snowpark sul ghiacciaio, completo di salti, rail e half-pipe.

Saas-Fee è una località car-free (le auto devono essere lasciate nei parcheggi all’ingresso del villaggio), e questo significa che l’intero villaggio è completamente e meravigliosamente pedonale, dall’atmosfera rilassata e rigenerante. Per raggiungere la località senza auto, è necessario prendere il treno fino alla vicina stazione di Visp e poi proseguire con autobus che conducono direttamente a Saas-Fee.

Da non perdere è la visita al “Pavillon Ghiacciaio“, il ristorante girevole più alto del mondo, situato a 3.500 metri, che offre viste incredibili sulle montagne circostanti.

Tignes (Francia)

In Francia, anche Tignes, situata nella regione della Savoia, grazie al suo ghiacciaio Grande Motte, permette di sciare durante i mesi estivi e inizio autunno. Il ghiacciaio Grande Motte si trova a un’altitudine di oltre 3.400 metri e garantisce neve compatta e ben preparata anche nei mesi più caldi. A settembre, gli sciatori possono accedere a circa 20 chilometri di piste, adatte a tutti i livelli, dai principianti ai più esperti, e meno affollato rispetto all’alta stagione.

Tignes è facilmente raggiungibile dall’Italia e da altre parti d’Europa, con comodi collegamenti da Ginevra (circa 2 ore di auto) e Lione (circa 3 ore). La località è ben servita anche dai trasporti pubblici, con treni e autobus che collegano Tignes alle principali città francesi. Una volta arrivati, la stazione sciistica offre impianti di risalita moderni e un’organizzazione super efficiente, che consente di sfruttare al meglio la giornata sulla neve.

Oltre allo sci, gli amanti dell’adrenalina possono provare il parapendio o lo sci d’acqua sul lago, mentre gli escursionisti possono esplorare i sentieri circostanti, che regalano panorami mozzafiato sul Parco Nazionale della Vanoise.