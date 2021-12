World Class Award 2022: le sette migliori compagnie aeree

L’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’esperienza complessiva dei passeggeri è aumentata sempre di più in quest’ultimo periodo, così come l’importanza di un viaggio responsabile e sostenibile. Lo sa bene APEX (Airline Passenger Experience Association) – la più grande organizzazione internazionale dell’aviazione che esamina l’esperienza dei passeggeri delle compagnie aeree, che quest’anno ha istituito il World Class Award. Un riconoscimento che rappresenta la categoria più alta dei premi globali per il settore delle compagnie aeree.

L’intento è quello di premiare i vettori che rispettano i nuovi parametri di riferimento sull’esperienza del cliente. I dati presi in esame non riguardano solo la sicurezza, il benessere e la sostenibilità, ma anche standard elevati per il servizio, il comfort, la ristorazione e le prestazioni.

A rispondere in maniera eccellente a tutti i suddetti requisiti, e ad aggiudicarsi il World Class 2022 di APEX, sono ben sette compagnie aeree. Si tratta di:

KLM

Singapore Airlines

Japan Airlines

Emirates

Saudia

Qatar Airways

Turkish Airlines

Ogni vettore è stato riconosciuto come World Class in base ai propri punti di forza. Emirates, per esempio, si distingue per il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo e un servizio elegante ed esclusivo (qui potete fare un viaggio negli interni della ‘Premium Economy’). KLM, compagnia aerea di bandiera dei Paesi Bassi, è stata, invece, premiata per l’ottimo lavoro volto a raggiungere una ripresa sostenibile, con una “mentalità circolare evidente a tutti i livelli”.

Japan Airlines rientra tra le compagnie che si sono aggiudicate il World Class Award per la sua gamma di servizi personalizzati e l’attenzione ai passeggeri. Qatar Airways, che ha offerto la possibilità di effettuare lo stopover più conveniente al mondo, è stata premiata per le comode e spaziose poltrone, nonché per l’innovazione nell’esperienza di volo. Troviamo, infine, Turkish Airlines, per la sua eccellenza culinaria, Saudia (Saudi Arabian Airlines) con la generosa ospitalità, e Singapore Airlines per la migliore fidelizzazione dei clienti.

Per essere insignite del World Class Award, le compagnie aeree devono sottoporsi a un audit condotto dai professionisti di Yates and Partners, specializzati nell’ospitalità a cinque stelle per i principali hotel e vettori del mondo. È, inoltre, richiesta una valutazione tra pari da parte del Professore Associato Dr. Max Winchester della Victoria University di Melbourne. Infine, si valuta la soddisfazione dei clienti attraverso i sondaggi del Net Promoter Score (NPS).