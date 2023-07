È la migliore compagnia aerea per volare quest’anno

Fonte: iStock Migliore compagnia aerea di quest'anno

Viaggiare è certamente spettacolare e se lo si fa nel massimo comfort possibile e con tutta la sicurezza di cui si ha bisogno diventa un’esperienza ancora più appagante. Attualmente sul mercato ci sono numerose compagnie aeree che operano in tutto il mondo, ma tra queste ce n’è una che è la migliore del 2023 in tutto il nostro pianeta.

La Compagnie, il vettore con cui volare nel 2023

Ogni anno la rivista americana Travel + Leisure lancia un sondaggio per i suoi lettori volto a individuare tutto il meglio dell’anno in ambito turistico: i World’s Best Awards. In fatto di voli, ad aggiudicarsi il titolo di “Migliore Compagnia Aerea Internazionale” è La Compagnie, il vettore 100% smart business class lanciato nel 2014, che opera due Airbus A321neo che collegano New York (EWR) a Milano (Malpensa), Parigi (Orly) e, durante la stagione estiva, Nizza.

Si tratta di un riconoscimento molto importante in quanto testimonia l’ottima esperienza che La Compagnie offre ai suoi clienti perché tale sondaggio rappresenta un mezzo molto significativo per valutare i luoghi e le aziende che soddisfano e ottengono la preferenza di alcuni dei viaggiatori più appassionati ed esigenti. E il 2023 segna il quinto anno in cui La Compagnie riceve un riconoscimento in occasione dei World’s Best Awards di Travel + Leisure, passando dal numero 10 nel 2019 al numero 1 nel 2023: un salto di qualità assai notevole.

Il successo di questa compagnia aerea

Christian Vernet, CEO di La Compagnie, ha fatto sapere che: “È un vero onore ricevere un tale riconoscimento da parte di una pubblicazione così prestigiosa e dai suoi lettori. Vorremmo ringraziare il nostro team, i nostri partner e i nostri clienti per averci dato fiducia e averci sostenuto per quasi un decennio. Dopo la pandemia, abbiamo dato il massimo per tornare più forti che mai. Siamo orgogliosi di continuare a far crescere il brand e ad offrire il miglior servizio transatlantico di business class”.

A scegliere La Compagnie sono sia persone che viaggiano per piacere che chi lo fa per lavoro. Il vettore mette a disposizione dei suoi clienti un’esperienza di viaggio esclusiva e senza stress, prima e durante il volo. Non mancano comfort ed efficienza grazie all’impiego di una flotta moderna, costituita da aeromobili A321neo, così come non è messa in secondo piano la sostenibilità: sono aerei che riducono le emissioni fino a circa il 30%.

Tra le altre cose, la compagnia aerea continua a rendere l’esperienza di volo per i suoi passeggeri interessante e coinvolgente grazie al suo consolidato programma “Chefs & Co” e a frequenti collaborazioni devote alle creatività, ospitando a bordo eventi guidati da esperti di mixology, grandi firme della letteratura contemporanea, illustratori, artisti e molte altre personalità di spicco. Infine, il vettore ha in programma di espandere ulteriormente la sua offerta con due nuovi aeromobili che si aggiungeranno alla flotta nei prossimi due anni.

Le altre compagnie vincenti

Come vi abbiamo accennato, La Compagnie ottiene il primo posto di questa classifica stilata dai lettori della rivista americana, ma dietro di lei ci stanno altrettanti vettori con cui volare in maniera sicura e confortevole. Ecco la lista completa: