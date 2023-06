Le migliori compagnie aeree con cui volare quest’anno

Fonte: iStock

Ormai, spostandosi in aereo è possibile raggiungere ogni parte del mondo e organizzare viaggi e vacanze senza limiti e senza confini.

Ma quali sono le compagnie aeree migliori con cui volare quest’anno? Analizziamone alcune e vediamo i pro e i contro di ognuna per poter compiere la scelta più giusta.

Vietjet e Vietnam Airlines

Nel confronto tra compagnie aeree a lungo raggio, a basso costo e a servizio completo, diamo subito uno sguardo a Vietjet e Vietnam Airlines.

Vietjet non offre intrattenimento a bordo, Wi-Fi o prese elettriche e prevede l’acquisto di bevande e snack come extra: tuttavia, per la selezione del posto e i bagagli extra si rivela molto più economica.

I voli su Vietnam Airlines, invece, includono pasti, snack, bevande illimitate, intrattenimento grazie agli schermi posti sullo schienale, prese di corrente sul sedile, coperte e cuscini. Unico neo? Il prezzo che sale se si aggiunge un bagaglio extra e si desidera decidere dove sedersi.

British Airways e PLAY Airlines

Paragoniamo la compagnia aerea del Regno Unito British Airways con la nuova compagnia area low cost islandese, PLAY Airlines.

I voli con PLAY Airlines prevedono selezione del posto, imbarco prioritario e bagaglio a mano ma non sono disponibili kit di cortesia, coperte e cuscini, intrattenimento a bordo, elettricità sul sedile e connessione Wi-Fi.

Inoltre, la compagnia opera con con l’A321 a corridoio singolo.

Di contro, la British Airways si serve del molto più comodo Boeing 777 a doppio corridoio, offre tariffe più economiche, comfort a bordo con bevande, pasti e intrattenimento inclusi e servizi su richiesta.

Scoot e Singapore Airlines

Diamo ora un’occhiata a Scoot, la filiale a basso costo di Singapore Airlines che offre ai passeggeri voli diretti in Europa via Atene o Berlino, e Singapore Airlines, che opera con voli diretti verso innumerevoli scali europei (escludendo le tratte servite da Scoot).

Diciamo subito che a bordo di Scoot non è previsto intrattenimento e sono a pagamento i kit di cortesia quali coperte e cuscini e bevande, snack e pasti non inclusi nel prezzo del biglietto; Singapore Airlines, di contro, propone voli che includono pasti, snack, bevande illimitate, kit di cortesia, intrattenimento, coperte e cuscino.

A favore di Scoot, comunque, dobbiamo dire che le tariffe di volo sono più economiche rispetto a quelle di Singapore Airlines che, comunque, si distingue per l’eccellente ristorazione, il comfort e lo svago.

WestJet e Air Canada

Sia WestJet, la compagnia aerea canadese low cost con sede a Calgary, che Air Canada, la compagnia aerea maggiore con sede a Montréal, offrono un servizio a bordo pressoché identico, con pasti, snack e bevande inclusi, prese di corrente sul sedile, Wi-Fi, intrattenimento, coperte e cuscini.

WestJet, comunque, in classe economica offre sedili più larghi e maggiore spazio per le gambe rispetto ad Air Canada.

Jetstar vs Qantas

Concludiamo la panoramica delle migliori compagnie aeree con cui viaggiare quest’anno con Jetstar, compagnia area australiana low cost, e Qantas, la compagnia di bandiera dell’Australia (di cui Jetstar fa parte).

Anche in questo caso, il livello di comfort e i servizi offerti a bordo non sono poi così differenti: entrambe, ad esempio, prevedono intrattenimento, pasti, snack, spuntini e hanno sedili della stessa lunghezza.

Qui la differenza sta nel prezzo: con Jetstar il risparmio è innegabile.