Vuoi trasferirti in Croazia? In questo villaggio le case sono quasi regalate

Fonte: iStock Photo Legrad, il villaggio in Croazia dove le case sono quasi regalate

Una piccola comunità rurale, immersa nella campagna e situata lungo un corso d’acqua. Qui, in questa cittadina della Croazia, le case vengono vedute a un prezzo davvero simbolico: quasi regalate. Sulla scia delle varie proposte simili che si sono succedute in Italia, dove in alcuni borghi le abitazioni sono state vendute anche per solo un euro, la Croazia sperimenta nuovamente questa iniziativa per provare a ripopolare la cittadina.

Il prezzo? Solamente 13 centesimi: un’occasione perfetta per chi sogna di cambiare vita e trasferirsi all’estero, magari proprio in Croazia.

La cittadina croata dove le case vengono quasi regalate

Per chi sogna di trasferirsi in Croazia c’è un’occasione da non perdere: il borgo di Legrad mette le sue abitazioni in vendita alla cifra simbolica di 13 centesimi. Il villaggio già in passato aveva sperimentato un simile progetto e ora ci riprova con un nuovo lotto di case. L’iniziativa, che ha preso il via per la prima volta qualche anno fa, ha già dato i suoi frutti. Come riporta la CNBC, i media locali croati hanno spiegato che i bambini sono aumentati e che si sta costruendo un nuovo asilo nido. Precedentemente ne sono state vendute 17, almeno secondo quanto riferito dalla Reuters e all’epoca il Comune aveva supportato gli acquirenti per eventuali opere di ristrutturazione.

Questa iniziativa si inserisce nel solco di altre simili che hanno caratterizzato – ad esempio – diverse location italiane come Mussomeli in Sicilia, dove le case erano state vendute per un euro.

Da quando c’è stato questo nuovo annuncio a Legrad sono state già vendute cinque case e tre famiglie si sono trasferite. Ma chi ha diritto all’acquisto? I nuovi residenti del villaggio devono avere meno di 45 anni, avere una relazione e non devono avere precedenti penali o possedere altri beni. In merito a quest’ultimo aspetto non è noto se l’obbligo di non avere altre proprietà si riferisca unicamente alla Croazia o anche ad altri stati.

Legrad, tutto quello che c’è da sapere sulla cittadina croata

Legrad si trova nella regione di Koprivnica e Križevci nella zona settentrionale dellla Croazia: ha circa 2000 abitanti e si trova lungo il fiume Drava. Immersa nel verde e nella natura, ha anche delle suggestive spiagge che si trovano lungo il corso d’acqua.

Da qui si raggiunge in pochissimo tempo Zagabria (circa un’ora e mezza di viaggio in automobile), inoltre il villaggio è vicino al confine con l’Ungheria.

La sua posizione molto favorevole, infatti, nel passato l’aveva resa un importante centro commerciale per tutta la zona che attirava mercanti anche dall’Italia. Ma poi le cose sono cambiate e la cittadina è divenuta un luogo periferico e non più nevralgico. Così l’iniziativa, partita qualche anno fa, ha avuto lo scopo di ripopolare il villaggio, all’epoca il sindaco aveva detto, come riporta un articolo di Forbes: “Ci siamo trasformati in una città di confine con pochi collegamenti ad altri luoghi. Da allora la popolazione è andata gradualmente diminuendo”.

Ma ora le cose stano cambiando e l’interesse si è nuovamente acceso. Del resto, Legrad è il luogo perfetto per chi ama la natura e vuole vivere in un posto tranquillo.