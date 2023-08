Puoi scoprire la Croazia passeggiando virtualmente tra le sue meraviglie

Fonte: iStock Photo Croazia: i tour virtuali per scoprire le sue bellezze

Viaggiare stando comodamente seduti sul proprio divano? È possibile! Certamente non è la stessa cosa di ammirare le bellezze di un luogo dal vivo, ma può essere un divertente passatempo. La Croazia lo ha reso possibile grazie a una piattaforma che permette di passeggiare virtualmente tra le sue meraviglie: un servizio utile anche per coloro che stanno pianificando una vacanza in quel paese e desiderano programmare in maniera più dettagliata le proprie mete. Ma anche per ammirare, ancora una volta, qualcosa che ha tolto il fiato dal vivo, una location che per qualche ragione si desidera osservare meglio, o tornare a vedere, anche solo virtualmente.

Insomma, gli usi di questo servizio sono i più disparati, non tolgono nulla al fascino di un viaggio fatto in loco, ma se mai accrescono l’esperienza estendendola al di fuori dei confini del reale e portandola anche sul piano virtuale, per vivere un’immersione totale nelle bellezze che offre una vacanza in Croazia.

Viaggio virtuale in Croazia: come funziona

La Croazia è un paese ricco di luoghi da scoprire e, adesso, è possibile farlo anche comodamente seduti nella propria abitazione grazie all’esplorazione virtuale delle sue bellezze. Lo ha reso possibile l’Ente Nazionale Croato per il Turismo, sul portale Croazia.hr. Qui si possono visitare in maniera virtuale oltre 60 destinazioni (nello specifico 63) e farlo in ben 4 lingue diverse: oltre all’italiano e al croato, infatti, i tour sono disponibili anche in inglese e tedesco.

Queste “passeggiate virtuali” sono come dei “giri di prova dalla propria poltrona”, proprio come vengono definiti sul sit,o e permettono di poter comprendere la grande varietà di ricchezze che offre questo paese. I suoi usi sono i più disparati: prima di una vacanza, magari per pianificare nel dettaglio le mete, o per rivivere il fascino di alcune destinazioni, oppure per ammirare località che non si è riusciti a visitare. I tour sono disponibili sia sul sito, che sulla app mobile Explore Croatia.

Navigando sul portale si possono ammirare le località dall’alto, oppure vederle ed esplorare gli interni e, ancora, scoprire le informazioni a riguardo cliccando sull’apposita icona con la “i”. Insomma, la scoperta della Croazia è sì virtuale, ma la tecnologia VR 360 ci restituisce la sensazione di camminare in mezzo alle sue tante meraviglie.

Tour virtuali, ottimi strumenti per pianificare le vacanze

Durante la pandemia (ma non solo) tantissimi luoghi del mondo hanno iniziato a offrire la possibilità di fare dei veri e propri tour virtuali. Come quello della “Casa Azul” di Frida Kahlo, il luogo dove la celebre artista messicana è nata, oppure quelli messi a disposizione e che permettono di vedere alcune delle location da non perdere in Catalogna. E ancora utilizzando Google Earth, uno strumento che ci permette di fare viaggi virtuali indimenticabili.

A questi, che sono solo alcuni, si aggiunge il tour virtuale della Croazia che ha messo a disposizione dei turisti e dei curiosi ben 63 destinazioni diverse che comprendono – ad esempio – la Dalmazia con le sue bellezze, Dubrovnik, Zagabria e la regione istiana, solo per citare alcune delle località che compaiono sul portale Croazia.hr.

Ci si può spostare da un luogo all’altro con facilità, iniziare a conoscere il territorio e segnarsi le bellezze da vedere con i propri occhi. Ma i tour virtuali sono anche un modo per accorciare le distanze e permetterci di esplorare il mondo anche quando non ci è possibile partire, ma il desiderio e la sete di conoscenza ci spingono comunque alla scoperta.