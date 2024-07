Scopri come raggiungere l'incantevole isola di Cres in Croazia, con consigli pratici sui mezzi di trasporto, orari dei traghetti e altre opzioni di viaggio.

Fonte: iStock Vista dall'alto di una spiaggia turchese sull'isola di Cres

L’isola di Cres è una delle gemme nascoste del Mar Adriatico, una destinazione che promette sicuramente una vacanza indimenticabile. Quest’isola, che si trova nella parte settentrionale della Croazia, è la seconda isola più grande del Paese ed è in grado di offrire una combinazione unica di bellezze naturali, storia affascinante e tranquillità. Per chi pianifica un viaggio verso questa meravigliosa terra, ecco una guida dettagliata su come arrivare all’isola di Cres in Croazia.

Come arrivare in Croazia e raggiungere l’isola di Cres

In aereo

Il modo più veloce per raggiungere la Croazia è sicuramente l’aereo. La Croazia è ben servita da numerosi aeroporti internazionali, tra cui: l’aeroporto di Zagabria, nella capitale croata, che è ben collegata con molte città europee ed internazionali, e poi proseguire in auto o con i mezzi pubblici verso il porto di Brestova o Rijeka, l’aeroporto di Fiume, situata vicino alla città di Rijeka, che è anche il più vicino all’isola di Cres, ed, infine, l’aeroporto di Pola, che si trova nella regione dell’Istria, a circa 100 km da Brestova, uno dei porti di imbarco per Cres.

In auto

Per chi preferisce viaggiare in auto, la Croazia, grazie anche alla sua rete autostradale ben sviluppata, è facilmente raggiungibile dalle principali città europee: Trieste e Cres distano circa 100 km, mentre dalla città di Lubiana, l’isola di Cres dista circa 140 km.

Grazie alle caratteristiche del Paese, raggiungere l’isola di Cres è sicuramente una valida opzione per tutti coloro che amano viaggiare on the road. Dopo aver visitato Zagabria, la capitale della Croazia, e aver ammirato tutte le sue bellezze, infatti, è possibile raggiungere in poco tempo i porti di imbarco per questa affascinante isola croata.

I Porti di Imbarco per l’isola di Cres

Una volta in Croazia, per raggiungere l’isola di Cres, è necessario prendere un traghetto dai due principali porti che conducono sull’isola:

Porto di Brestova : situato sulla costa orientale della penisola istriana ed offre una delle rotte più dirette per Cres. La rotta Brestova-Porozina, ad esempio, è una delle rotte più popolari e frequenti ed i traghetti partono ogni giorno, con una traversata di circa 20 minuti.

: situato sulla costa orientale della penisola istriana ed offre una delle rotte più dirette per Cres. La rotta Brestova-Porozina, ad esempio, è una delle rotte più popolari e frequenti ed i traghetti partono ogni giorno, con una traversata di circa 20 minuti. Porto di Valbiska: questo porto si trova sull’isola di Krk ed è un altro importante punto di imbarco per l’isola di Cres. La rotta da seguire è Valbiska-Merag e dura circa 25 minuti.

I biglietti per i traghetti possono essere acquistati in vari modi. Ad esempio, si consiglia di acquistare il biglietto online, una possibilità offerta dalla maggior parte delle compagnie di traghetti, la soluzione più comoda e che ti permette di assicurarti un posto soprattutto durante l’alta stagione. Altrimenti si può acquistare direttamente al porto, dove è possibile acquistare i biglietti direttamente prima della partenza. Tuttavia, questa opzione potrebbe essere rischiosa durante i periodi di alta affluenza.

Gli orari dei traghetti variano a seconda della stagione. Durante l’estate, le traversate sono più frequenti, con partenze ogni ora o anche più spesso nei periodi di punta. In inverno, invece, il servizio può essere ridotto. In questo caso si consiglia di consultare i siti web delle compagnie di traghetti per essere aggiornati sugli orari e garantire così la disponibilità del viaggio.

Arrivare a Cres via terra con i mezzi pubblici

Per chi preferisce viaggiare con i mezzi pubblici e rimanere più a contatto la popolazione locale, l’autobus è una valida alternativa. In Croazia ci sono diverse linee di autobus che collegano le principali città croate ai porti di Brestova e Valbiska. Da Zagabria a Rijeka, ad esempio, ci sono numerose corse giornaliere in grado di collegare la capitale croata con Rijeka. Da Rijeka, poi, si può proseguire con un autobus locale fino al porto di Brestova o quello di Valbiska. Da Pola, invece sono presenti delle corse dirette verso il porto di Brestova.

Allo stesso tempo, è possibile raggiungere in treno la Croazia, un mezzo sicuramente meno comune rispetto all’auto o all’autobus, ma che resta comunque un’opzione valida. La rete ferroviaria croata, infatti, è ben collegata con le principali città europee. Una volta arrivati in Croazia, si può proseguire in autobus o in auto verso i porti di imbarco.

L’isola di Cres è una destinazione unica che offre una combinazione perfetta di bellezze naturali, cultura e tranquillità. La destinazione adatta per chi ricerca in un viaggio relax e avventura all’aria aperta, per una destinazione che merita assolutamente di essere inserita fra le località più note, come la capitale Zagabria e le principali città, e le meno note della Croazia per le vacanze estive.