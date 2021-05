Legrad, il borgo della Croazia con le case a 1 euro

editato in: da

Non solo Italia, anche in altri Paesi è partita l’iniziativa delle case a 1 euro. E in questo caso a seguire questo interessante progetto (nato appunto nel nostro Paese) è Legrad, un borgo della Croazia che non lascia di certo indifferenti.

Un’attività che, da queste parti, è iniziata già alla fine del 2020 e che con l’iniziativa italiana ha una sola principale differenza: il vero prezzo non è a 1 euro ma a 1 kuna che corrisponde a soli 13 centesimi di euro.

A dare l’annuncio dell’avvio di questo interessante progetto è stata una Radiotelevisione croata, sostenendo persino che le richieste di acquisto stanno arrivando da tutta la Croazia, ma anche da alcune Nazioni vicine tra cui la Francia e l’Italia stessa.

Ma non c’è assolutamente da sorprendersi. Infatti, non solo il prezzo (simbolico) è molto più basso di quello italiano, ma le case si trovano anche in un borgo ben posizionato e che dista solo un’ora e mezza da Zagabria, la Capitale. Inoltre, Legrad sfiora anche il confine con l’Ungheria a est.

Un piccolo ma suggestivo villaggio che offre tutto quello di cui c’è bisogno. Una cosa su tutte? La natura incontaminata e autentica grazie ai suoi centinaia di ettari di boschi e un grande fiume, il Drava, che dalle montagne scende fino a immettersi nel Danubio e che entra nel cuore di tutti i suoi visitatori.

Quel che è chiaro è che, anche in questo caso, per acquistare case a soli 13 centesimi è necessario rispettare alcune fondamentali condizioni: gli acquirenti devono avere meno di 40 anni e devono anche a restare a Legrad per i 15 anni successivi alla compravendita. In poche parole l’offerta è principalmente indirizzata a chi ha intenzione di dedicarsi davvero alla zona.

E ancor più interessante è che il pittoresco borgo mette a disposizione persino dei fondi destinati alle ristrutturazioni delle stesse case (e fino a 35 mila kune, circa 4,600 euro).

Un progetto che sta avendo un buon successo anche dal punto di vista dell’occupazione. Infatti, come ha riportato il sindaco di Legrad a media locali: “non c’è praticamente più nessun disoccupato“.

Chissà, forse è giunto il momento di pensare di acquistare una casa a 1 euro in Croazia, anzi, a soli 13 centesimi.