Perché Viggiano ha stregato Billie Joe Armstrong dei Green Day

In Basilicata, nella provincia di Potenza, Viggiano è un comune di poco più di tremila abitanti sito lungo il crinale occidentale dell’Alta Val d’Agri. Un comune che, oggi, è diventato… internazionale!

Billie Joe Armstrong, frontman dei Green Day, ha annunciato l’intenzione di festeggiare qui (forse) il 25esimo anniversario di Dookie, terzo album della rock band californiana e primo in collaborazione con Rob Cavallo, che ha portato il suo nome nell’olimpo della musica mondiale. “Pensieri casuali e gratitudine per il 25° anniversario del grande D. Vogliamo pensare a qualcosa di speciale da fare, ma non riusciamo a deciderci… Forse suonare tutto il disco sulle piramidi d’Egitto? Esibirci sul Machu Picchu? Fare qualcosa di esclusivo a Viggiano?“, scrive Billie Joe Armstrong sul suo profilo Instagram.

Ovviamente, il sindaco di Viggiano non si è fatto scappare l’occasione, e ha invitato i Green Day a suonare nella piazza del paesino. Del resto, è passato solo qualche mese da quando Billie Joe Armstrong è venuto in visita nella Val d’Agri, alla riscoperta delle sue origini. Perché è proprio da Viggiano che, decenni fa, i suoi avi partirono. Senza contare che, di qui, sono originari anche i primi musicisti che scoprirono il suo talento (i Fiatarone).

Così, Billie e sua moglie Adrienne scelsero di trascorrere un paio di giorni tra le vie del borgo, di cui il rocker è diventato cittadino onorario, descrivendo quel momento come uno dei più belli della sua vita. «Come sindaco della “città della musica” sono certo che suonare Dookie con i Green Day nella nostra nuova piazza sarebbe davvero qualcosa di speciale. Perché sappiamo bene che la musica è uno strumento capace di creare un grande dialogo planetario, e le tue canzoni di regalare a noi tutti emozioni uniche ed esaltanti. Ancora una volta il nostro plauso più sincero», ha ribattuto il primo cittadino al post di Armstrong.

Una grande soddisfazione, dunque, per questo paesino della Basilicata che il leader dei Green Day tanto ama. Un borgo che è meta di pellegrinaggio, col suo Santuario della Madonna Nera del Sacro Monte di Viggiano, e che è ideale base di partenza per le escursioni nel Parco nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese.