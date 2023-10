Sono questi i viaggi più desiderati del mondo

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Tutti i noi abbiamo sognato, almeno una volta nella vita, di raggiungere uno specifico luogo del mondo. Ma vi siete mai chiesti quali sono i viaggi più desiderati dagli abitanti del nostro pianeta? Quelli che la maggior parte delle persone bramano di esplorare? Se lo avete fatto, sappiate che c’è una risposta grazie a uno studio condotto da Kuoni, un operatore turistico internazionale specializzato nella programmazione di viaggi a medio e lungo raggio, e riportato da Fanpage.it.

Come è stato condotto lo studio

Secondo quanto si legge sul giornale online, lo studio che ci svela quali sono i viaggi più desiderati del mondo è stato condotto analizzando ben 12 mesi di dati di Google in 219 Paesi. Lo scopo era individuare quali fossero le mete più ambite in ogni nazione presa in considerazione, ovvero ben 122 Paesi del globo, tra cui Regno Unito, Australia e Stati Uniti.

È stata perciò creata una mappa rielaborando i dati del motore di ricerca più utilizzato in assoluto, che ha permesso quindi di stilare una classifica dei posti più ambiti in giro per il mondo.

I primi posti in classifica

Spiagge tropicali, mare cristallino e caldo perenne: alla base dei maggiori desideri mondiali in fatto di viaggi ci sono queste 3 cose. E non a caso, dal quotidiano si apprende che al primo posto in ben 122 dei Paesi analizzati ci sono le Maldive, ovvero 26 meravigliosi atolli che galleggiano nelle acque dell’Oceano Indiano e che sono formati da più di 1000 isole coralline.

Non è da meno il secondo posto della classifica che è stato raggiunto da Bora Bora, prima in 19 Paesi del nostro pianeta. E anche in questo caso non c’è da sorprendersi: questa piccola isola del Sud Pacifico è circondata da magnifici isolotti sabbiosi e da una laguna di acque turchesi protetta dalla barriera corallina. Al centro dell’isola, invece, svetta il monte Otemanu, un magnifico vulcano spento.

Al terzo posto c’è una meta europea, ma che in qualche modo parla anche un po’ italiano: la città di Parigi e in particolare la visione della Gioconda di Leonardo da Vinci, il quadro più desiderato dai vacanzieri di ben 16 Paesi di tutto il mondo.

Il resto della classifica

Bisogna scendere dal podio per trovare il nostro Paese che occupa la quarta posizione con le Cinque Terre, antichi villaggi di pescatori pregni di case colorate e di vigneti aggrappati a ripidi terrazzamenti ricavati sulla costa, che sono desiderate come prima meta di viaggio da ben 11 nazioni del mondo.

Con 9 Paesi, la quinta posizione se la aggiudica il Burj Khalifa di Dubai, ovvero quello che al momento è il grattacielo più alto del mondo con i suoi 829,80 metri di altezza.

La sesta posizione – prima in 4 Paesi del mondo – è occupata dalla Statua della Libertà di New York, che i viaggiatori sognano di “scalare” fino alla cima.

Al settimo posto troviamo un pari merito: Stonehenge, il sito neolitico inglese che è il più celebre e imponente cromlech mai esistito, e Times Square, uno dei maggiori incroci di New York. Entrambi sono gli spot più desiderati tra 3 Paesi.

Un altro pari merito è quello che riguarda l’ottava posizione, che vede al primo posto dei desideri dei viaggiatori di 2 Paesi:

Big Ben: la campana più grande della torre dell'orologio St. Stephen del palazzo di Westminster, a Londra;

Chichen Itza: importante complesso archeologico maya situato in Messico;

Città Proibita: l'ex palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing, situata nel centro di Pechino;

Aurora Boreale: uno dei fenomeni naturali in assoluto più emozionanti;

: uno dei fenomeni naturali in assoluto più emozionanti; Pompei: un nostro importantissimo sito archeologico che nel 1997 è entrato a far parte della lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco;

Sagrada Família: mastodontica e incompiuta opera architettonica di Barcellona;

Tāj Maḥal: mausoleo dell’India settentrionale inserito nel 2007 fra le nuove sette meraviglie del mondo;

Casa Bianca: residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti che si trova a Washington;

Louvre: museo-capolavoro di Parigi e uno dei più visitati e amati del pianeta.

Stessa sorte per la nona posizione, in cui si trovano i primi luoghi più desiderati dai viaggiatori di unico Paese:

Angkor Wat: un tempio khmer che sorge all’interno del sito archeologico di Angkor, in Cambogia;

Cristo Redentore: statua in stile déco rappresentante Gesù Cristo che si trova a Rio de Janeiro;

Galleggiare nel Mar Morto: le acque che bagnano Israele, la Cisgiordania e la Giordania;

: le acque che bagnano Israele, la Cisgiordania e la Giordania; Cascate del Niagara: situate nel nord-est dell’America settentrionale, tra gli Stati Uniti e il Canada.