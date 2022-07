C’è una nuova terrazza panoramica sulle Cascate del Niagara: è un sogno

Fonte: iStock Cascate del Niagara

Imponenti, maestose e spettacolari, le cascate del Niagara popolano l’immaginario collettivo da secoli solleticando la suggestione, affascinando la vista e stordendo i sensi, spingendo migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo a compiere quello che è il viaggio più straordinario di una vita intera.

Perché quelle possenti cascate che si snodano tra il Canada e gli Stati Uniti, e che sono anche le più celebri di tutto il mondo, rappresentano una delle più grandiosi e potenti meraviglie del mondo naturale.

Con un’età anagrafica di oltre 10000 anni, questi stupefacenti salti d’acqua devono la loro fama soprattutto alla spettacolarità dello scenario che creano grazie all’immensa vastità che caratterizza l’intero sito e all’imponente portata. Un vero e proprio sogno a occhi aperti che si realizza per tutti gli avventurieri che si ritrovano a osservare questo panorama in tutto il suo splendore, reso ancora più bello, oggi, grazie all’apertura di un inedito e straordinario punto panoramico.

Bentornati alle Cascate del Niagara

Le Cascate del Niagara non hanno bisogno di presentazioni perché da secoli rappresentano la meta da sogno di viaggiatori da tutto il mondo.

Il complesso, caratterizzato da tre cascate distinte che nascono dallo stesso fiume, il Niagara, è tanto vasto quanto maestoso e dà vita a uno scenario unico che lascia senza fiato. Le cascate iniziano nel versante canadese assumendo una forma semicircolare, Horseshoe Falls, e terminano nel territorio statunitense con le più piccole Bridal Veil Falls. In mezzo, invece, troviamo le American Falls che si trovano sempre sul lato statunitense.

Situate tra il Lago di Erie e quello di Ontario, le Cascate del Niagara sono una delle più importanti attrazioni turistiche d’America e del mondo intero. Ogni anno, infatti, milioni di turisti scelgono di raggiungere questa meta per viaggi romantici o avventurosi, in solitaria o in famiglia, per vivere esperienze indimenticabili.

Da qualsiasi punto le si guardi, queste immense cascate restituiscono visioni idilliache: acqua scrosciante che si infrange, zampilli che creano vortici inaspettati, suoni e arcobaleni colorati che tingono tutto intorno di meraviglia.

Panorami suggestivi e straordinari che portano la firma di Madre Natura e che oggi possono essere osservati da un nuovo spettacolare punto panoramico. Dal 1 luglio 2022, infatti, sul lato canadese è stato inaugurato un tunnel centenario che conduce a una terrazza panoramica che si affaccia proprio sulle cascate.

La terrazza panoramica sulle Cascate del Niagara

Il tunnel fa parte della Niagara Parks Power Station ed è stato costruito oltre un secolo fa. Il suo compito era quello di far defluire l’acqua utilizzata dalla centrale idroelettrica. A partire da quest’anno, però, quel percorso sotterraneo è stato riaperto e collegato a un nuovo e straordinario ponte di osservazione che si trova proprio alla fine della galleria.

All’ingresso del Niagara Parks Power Station, un ascensore di vetro conduce i visitatori a una profondità di 55 metri dove si trova la sala del generatore.

Da qui si snoda, per oltre 600 metri, una galleria che culmina con una terrazza panoramica che affaccia sul salto d’acqua più famoso del mondo. Godetevi lo spettacolo, la vista da qui è bellissima.