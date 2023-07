Viaggi incredibili: la crociera che dura 3 anni

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Immaginate di dover preparare la valigia per un viaggio che comprenda l’osservazione dei pinguini imperatore nelle Isole Falkland, l’ozio su una spiaggia delle Hawaii e le notti in giro alla scoperta di destinazioni come Città del Capo e Pechino, giusto per dirne qualcuna. È quello che potreste dover fare se decideste di regalarvi la nuova, sorprendente crociera intorno al mondo, che spazia dalle mete esotiche alle città più vivaci, dall’avventura al relax, per un’esperienza unica lunga ben 3 anni.

La crociera di tre anni intorno al mondo

Life at Sea Cruises, spin-off della compagnia Miray Cruises con sede in Florida, ha annunciato una crociera di tre anni, durante la quale i passeggeri navigheranno per circa 130.000 miglia, faranno scalo in 375 porti di 148 Paesi e visiteranno tutti e 7 i continenti.

La nave partirà da Istanbul, in Turchia, il 1° novembre 2023, prima di fare due ulteriori scali dove imbarcarsi, a Barcellona e Miami. Negli oltre mille giorni successivi, i viaggiatori esploreranno gran parte del Sud America, l’Antartide, i Caraibi, l’America Centrale, gli Stati Uniti – comprese California, Hawaii, Washington e Alaska – l’Asia settentrionale, il Pacifico meridionale, l’Australia, i Paesi del Mar Cinese Meridionale e dell’Oceano Indiano, l’Africa meridionale e occidentale e le coste europee.

Si potrà ammirare una miriade di siti emblematici e Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, tra cui le piramidi di Giza in Egitto, Machu Picchu in Perù, la Grande Muraglia cinese, la statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro e il Taj Mahal in India. Sono previsti anche viaggi in 103 isole tropicali. Ma non è tutto. Mentre le altre crociere intorno al mondo trascorrono in genere uno o due giorni in ogni porto, il vantaggio di questa esperienza decisamente più lunga è stare a bordo di una nave che attraccherà fino a sette notti in diverse metropoli, come Shanghai e Singapore.

A bordo della nave che propone un’avventura epica

La crociera era inizialmente prevista sulla MV Gemini, che poteva ospitare fino a 1.074 passeggeri, ma a causa della sorprendente domanda, la compagnia è passata alla MV Lara, che può ospitare fino a 1.266 passeggeri. Le dimensioni delle cabine variano dai 145 metri quadrati di quelle interne, ai 220 metri quadrati delle suite con balcone.

I prezzi, che comprendono anche i pasti e numerosi servizi, partono da circa 38 mila dollari (sui 34 mila euro) e arrivano a circa 98 mila dollari (87 mila euro) all’anno, in base alle sistemazioni scelte o disponibili. A bordo si può usufruire anche di una piscina, un solarium, un simulatore di golf, un centro fitness, mentre chi vuole lavorare in mezzo al mare potrà disporre di un grande business center con sale riunioni, uffici dedicati, una biblioteca e un’area lounge.

Nell’ultimo anno, dopo la pausa pandemica, le compagnie di crociera hanno assistito a un’incredibile richiesta di viaggi intorno al mondo. Life at Sea Cruises non è l’unica compagnia di crociere che ha introdotto l’idea di una navigazione pluriennale. Nel 2024 sarà, infatti, pronta a solcare i mari di tutto il globo la MN Narrative della compagnia Storylines, una nuova nave da crociera residenziale di lusso che navigherà a tempo indeterminato.