Portogallo, la migliore destinazione d’Europa

Anche quest’anno, e per il quarto anno consecutivo, è il Portogallo a vincere il premio come “migliore destinazione d’Europa” decretata dai World Travel Awards, gli ‘Oscar del turismo’. Un riconoscimento assegnato da professionisti del settore e che, in questo 2020, ha visto lo svolgersi della cerimonia in maniera virtuale.

Una gratifica che premia il Paese del Fado da Nord a Sud e isole comprese: la città di Porto, straordinaria realtà che si affaccia sulle candide acque del fiume Douro, ha vinto il premio come “migliore city break” in Europa; Lisbona, capitale dai mille colori e dall’atmosfera allegra e rilassata, si è distinta per essere la “migliore destinazione europea per le crociere”; l’Algarve, regione del Sud del Paese e con spiagge a dir poco paradisiache, è anche in questo 2020 la “migliore destinazione balneare d’Europa”. Il Paese lusitano ottiene così un totale di 27 riconoscimenti attribuiti nelle varie categorie.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono stati i premi principali vinti dal Portogallo nell’edizione Europea 2020 del World Travel Awards, oltre ai 3 importanti riconoscimenti che vi abbiamo illustrato sopra.

Le Azzorre, favolose isole oceaniche dove la natura è intatta e mozzafiato, ottengono il primo posto in classifica per quanto riguarda il turismo d’avventura; mentre il riconoscimento come “migliore attrazione turistica d’avventura” va alle Passerrelle di Paiva (Geoparco di Arouca, Patrimonio UNESCO).

Infine, un premio assolutamente interessante è anche quello che ha ottenuto Madeira, fiabesca isola vulcanica piena di fiori che e svetta fiera nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico, che si piazza sul primo gradino del podio come “migliore destinazione insulare in Europa”.

Insomma, il Portogallo conferma la sua irresistibile e candida bellezza, ma anche la sua bravura nell’accoglienza e nella gestione del turismo. Un riconoscimento particolarmente importante soprattutto in questo anno atipico. Un 2020 in cui il Portogallo è riuscito a confermare la fiducia internazionale ottenendo un premio che va a riconoscere le peculiarità che rendono così speciale il Paese lusitano, che restano intatte e pronte per essere scoperte da tutti coloro che desiderano visitarlo. Il tutto, chiaramente, sempre nel rispetto delle regole definite dalle autorità. Salute, tutela e fiducia sono sinonimi indiscutibili dell’offerta turistica portoghese.