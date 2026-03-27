Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ufficio Stampa Cinecittà World a Roma

C’è un momento dell’anno in cui l’Italia cambia ritmo e il divertimento diventa sempre più pensato per l’intera famiglia: in primavera l’aria si scalda, le giornate si allungano e torna quella voglia quasi primordiale di uscire e divertirsi.

La primavera 2026 segna ufficialmente il ritorno dei grandi parchi divertimento (sebbene alcuni siano attivi tutto l’anno, come Leolandia), sempre più evoluti, immersivi e capaci di intercettare i trend globali, dal K-pop alle esperienze ibride tra reale e digitale. Ecco le principali novità dell’anno, nei principali parchi divertimento del Belpaese.

Gardaland Resort (Castelnuovo del Garda e Lazise, Verona)

Il 2026 parte forte sulle sponde del Garda e l’esperienza si fa sempre più narrativa e multisensoriale: al Gardaland SEA LIFE Aquarium debutta “Animal Crossing: New Horizons”, un progetto che trasforma un cult digitale in un percorso reale tra le vasche, dove scoperta e relax sostituiscono la competizione.

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Nel parco, intanto, si celebrano due anniversari importanti: i 25 anni della Fantasy Kingdom e i 20 del Gardaland Theatre, che per l’occasione lancia nuovi show come District 51 – Hangar of Mystery, tra illusionismo e storytelling. Da segnare in agenda anche il nuovo film 4D “Prezzemolo e l’Enigma Svelato”: un’esperienza che coinvolge davvero tutti i sensi. Inoltre, per chi vuole restare dentro la magia anche di notte, gli hotel tematizzati completano il viaggio.

Leolandia (Capriate San Gervasio, Bergamo)

Leolandia festeggia 55 anni con una bomba: Reveяsum, una montagna russa che combina velocità e rotazione dei vagoni. L’attrazione più grande mai realizzata nel parco si inserisce nell’area Crazy Circus, già amatissima per il suo mix di intensità e giostre per famiglie.

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Ma il vero plot twist è il K-Pop. Tra show, cosplayer e coreografie ispirate ai grandi idol, il parco cavalca uno dei fenomeni culturali più forti del momento, visto che anche i bambini ormai se ne sono appassionati grazie a Rumi, Zoey e Mira. E poi Pasqua, con la caccia alle uova in compagnia di Bluey e Bingo, musical in stile Broadway e parate che trasformano ogni giornata in uno spettacolo continuo.

Wonderwood (Lago Maggiore – Lago di Como)

Se sentite il bisogno di staccare dalla folla, Wonderwood è la vostra comfort zone. Tra Lago Maggiore e Lago di Como, questi parchi avventura portano l’esperienza outdoor a un altro livello: zipline panoramiche, percorsi sospesi e attività pensate per tutte le età.

Le novità 2026 sono due nuovi percorsi esperienziali firmati Peanuts, dove personaggi iconici come Snoopy guidano i più piccoli alla scoperta della biodiversità. Per le giornate di pioggia, inoltre, c’è anche il Dino Camp indoor a Vicenza, versione jurassic ma family friendly.

Luna Farm (Bologna, Emilia-Romagna)

A Bologna il divertimento prende una piega narrativa. Il nuovo show “Luna Farm e i viaggi nel tempo” è un viaggio tra fiabe e immaginazione, guidato da personaggi originali e un’estetica che strizza l’occhio al mondo gaming.

Il plus? Un’attenzione concreta all’accessibilità: metà delle attrazioni è pensata anche per persone con esigenze speciali.

Mirabilandia (Ravenna, Emilia-Romagna)

Il parco più grande d’Italia riapre il 2 aprile e lo fa in grande stile. Nickelodeon Land continua a essere il cuore per le famiglie, ma il focus 2026 è sull’intrattenimento globale: arriva uno show K-Pop narrativo e torna la stunt arena con Hot Wheels City e il loop più alto mai visto.

Per gli amanti dell’adrenalina, attrazioni già amatissime come iSpeed e Katun restano un must. Qui il divertimento è spettacolo puro, quasi cinematografico.

Parco di Pinocchio (Collodi, Pistoia, Toscana)

Non è un parco divertimenti classico ed è proprio questo il suo fascino. A Collodi, Pinocchio prende vita tra installazioni artistiche, percorsi narrativi e natura. Il biglietto unico include anche il Giardino Garzoni, con una suggestiva Casa delle Farfalle.

Cinecittà World (Roma, Lazio)

Roma gioca la carta storytelling con un parco interamente dedicato al cinema. Tra le novità: il Bud Spencer Tribute e il nuovo stunt show “Motori, Ciak, Azione!”. Ogni area è un set: dallo spazio al Far West, passando per l’antica Roma.

E poi eventi, K-Pop experience anche qui e parchi tematici paralleli come Roma World e Aqua World, per sentirsi come dentro a una pellicola.

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MagicLand (Valmontone, Roma)

MagicLand celebra il suo 15° anniversario con un calendario ricchissimo di eventi tra cosplay, DJ set, spettacoli serali e collaborazioni pop. Tra le novità spicca DogLand, un’area dedicata agli animali domestici, prima in Europa nel suo genere. Ma il cuore della stagione sono gli Skifidol Italian Brainrot™ Days, in programma nei momenti chiave della primavera: tra nuovi personaggi, show dal vivo, meet&greet e una card da collezione in edizione limitata, il Parco si conferma capace di intercettare i trend più virali e trasformarli in esperienze reali, coinvolgenti e super condivisibili.

E per l’estate ci si porta già avanti con MagicSplash che si espande con nuovi scivoli e un’estetica caraibica sempre più immersiva.

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Luneur Park (Roma, Lazio)

Anche il Luneur Park riapre la stagione primaverile puntando tutto su esperienze immersive pensate per i più piccoli. Dal 28 marzo al 3 maggio, il parco si trasforma in un mondo incantato con la tradizionale Caccia alle Uova, dove i bambini potranno esplorare il Giardino delle Meraviglie alla ricerca di premi e sorprese, tra golden ticket, gadget e dolci ricompense.

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Ma non finisce qui: da metà aprile entrano in scena anche le avventure a tema “Luna Investigators”, con una vera e propria caccia al tesoro tra enigmi e missioni ispirate all’antico Egitto. Tra giostre, baby dance e meet&greet con la mascotte Luna, il parco romano si conferma una delle mete più family-friendly della stagione.