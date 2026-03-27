Ufficio Stampa Gallerie degli Uffizi Giardino delle Camelie, Boboli

Nel cuore di Firenze, tra le meraviglie del Giardino di Boboli, ha riaperto al pubblico uno degli angoli più incantevoli e riservati del parco: il giardino “segreto” delle camelie.

Ordinariamente chiuso al pubblico, questo spazio esclusivo è accessibile solo fino al 10 maggio 2026, il sabato e la domenica, con visite guidate organizzate dal personale del parco mediceo fiorentino, per gruppi limitati a un massimo di 25 persone. Un’occasione unica per scoprire un angolo storico e romantico, ricco di fascino, colori e profumi che raccontano secoli di storia fiorentina.

Il giardino delle camelie a Boboli

Il giardino delle camelie, situato tra l’ala Sud di Palazzo Pitti e il bastione della Meridiana, ha radici che risalgono all’epoca medicea, quando era riservato esclusivamente ad alcuni membri della famiglia granducale. Questo spazio appartato, immerso tra vialetti lastricati, mura antiche e graziosi scorci, conserva ancora oggi quell’atmosfera privata e raccolta che lo rende così speciale.

Alla fine del Settecento il giardino assunse una funzione più specifica: divenne il luogo ideale per la coltivazione delle camelie, piante particolarmente in voga all’epoca per la loro eleganza, la delicatezza dei fiori e i colori brillanti.

La scelta della Camellia japonica come specie principale ha permesso di creare una collezione unica, oggi composta da 49 esemplari appartenenti a 37 varietà differenti. Alcune piante si distinguono per dimensioni imponenti, fioriture abbondanti e tonalità particolarmente intense. Tra queste spicca la ‘Candidissima’, risalente al 1830, con i suoi fiori bianchi puri, simbolo di raffinatezza e cura dei dettagli.

Passeggiare tra le camelie significa immergersi in un contesto storico e naturalistico di grande suggestione, dove ogni pianta racconta una parte della storia del giardino, dei suoi curatori e della città di Firenze stessa. Inoltre, il giardino situato in posizione elevata, è progettato in modo da valorizzare la vista sulle colline circostanti, offrendo scorci che cambiano con la luce del giorno, rendendo l’esperienza ancora più affascinante per appassionati di botanica e fotografia.

L’apertura straordinaria del giardino delle camelie prevede visite guidate incluse nel biglietto di ingresso al Giardino di Boboli. Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione, e c’è la possibilità di essere accompagnati anche dalla propria guida turistica.

Le visite si svolgono il sabato e la domenica fino al 10 maggio 2026, garantendo un’esperienza intima e curata, con spiegazioni dettagliate sul patrimonio botanico, sulla storia delle piante e sugli interventi di conservazione che ne preservano la bellezza secolare.

Questa riapertura rappresenta un’occasione rara per ammirare da vicino una collezione di piante storiche, in un contesto che combina natura, arte e storia. Il giardino delle camelie, con la sua eleganza discreta, la varietà dei colori e il profumo delicato dei fiori, offre ai visitatori un’esperienza immersiva e memorabile, rendendo la visita a Boboli ancora più completa e affascinante.

Gli appassionati di botanica, così come i turisti in cerca di scorci pittoreschi in Toscana, potranno godere di un percorso segreto e fuori dalle solite rotte, ricco di storia e bellezza, ideale anche per passeggiate fotografiche o momenti di relax in mezzo alla natura primaverile.