Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

@Barbara van Amelsfoort Il giardino dell'Orto Botanico di Amsterdam

A giugno, una serie di giardini lungo i canali di Amsterdam, appartenenti sia a privati sia a istituzioni, aprono le porte al pubblico. Le Giornate dei Giardini Aperti 2026, che si tengono ogni anno, sono l’occasione perfetta per intraprendere un viaggio alla scoperta del verde nascosto della città. Un itinerario decisamente insolito di cui pochi turisti sono a conoscenza.

I giardini segreti di Amsterdam aprono al pubblico

Gli appassionati di giardinaggio, ma non solo, avranno l’opportunità unica di sbirciare dietro i palazzi residenziali, solitamente chiusi al pubblico, e di scoprire le oasi verdi che si nascondono dietro il Canal Belt o Grachtengordel di Amsterdam, un’iconica area a forma di ventaglio, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2010, costruita nel XVII secolo durante l’Età dell’oro olandese. Caratterizzato da quattro canali principali concentrici, Singel, Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht, la zona del Canal Belt ospita storiche case a schiera, caratteristici ponti e giardini nascosti, appunto. La zona è famosa per i suoi 1550 edifici monumentali, inclusi i tipici palazzi a ghimberga e il famoso Gouden Bocht (Curva d’Oro) sull’Herengracht.

In questi giardini si respira un’atmosfera quasi paradisiaca. Celati dietro recinti privati, presentano, ciascuno di essi, elementi storici unici come alberi secolari, muri e casette da giardino. Attraverso le aperture speciali in occasione delle Giornate dei Giardini Aperti si può scoprire come si svolgeva un tempo la vita dei proprietari di questi giardini, le tracce delle loro passioni e come si sono concretizzate le loro preferenze nella progettazione, nella selezione delle piante e negli elementi decorativi.

@Koen Smilde Photography

In questo modo, il giardino lungo il canale diventa non solo un luogo di bellezza e tranquillità, ma anche uno specchio dei desideri e delle storie umane. I giardini privati sono generalmente accessibili solo attraverso la casa. Gli indirizzi di partenza sono i seguenti:

Museo van Loon, Keizersgracht 672 Casa Willet-Holthuysen, Herengracht 605 Museo della fotografia Huis Marseille, Keizersgracht 401 Amnesty International, Keizersgracht 177

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Quando si volgono le Giornate dei Giardini Aperti 2026

Sarà possibile visitare giardini sia classici sia contemporanei in occasione delle Giornate dei Giardini Aperti 2026 per tre giorni, il 19, 20 e 21 giugno 2026, dalle 10:00 alle 17:00. Una parte del ricavato delle viene devoluta al Grachtentuinen Fonds, un fondo che sostiene progetti ad Amsterdam che consentono l’accesso del pubblico al patrimonio verde in tutta la città.

@Barbara van Amelsfoort

I biglietti possono essere acquistati in prevendita online sul sito del Museo van Loon fino al 18 giugno al prezzo di 25 euro. Durante le Giornate dei Giardini Aperti, i biglietti saranno disponibili presso uno dei punti di partenza, all’ingresso o tramite il sito web del Museo van Loon a 27,50 euro. I bambini di età inferiore ai 12 anni possono entrare gratuitamente, se accompagnati da un adulto.

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Con la I Amsterdam City Card, la visita agli Open Garden Days quest’anno è gratuita, basta presentarlo alla biglietteria del Museum van Loon, una bellissima casa-museo di Amsterdam, ubicata in un’abitazione patrizia del XVII secolo, situata al civico 672 di Keizersgracht, dove si riceverà un pass gratuito. Il pass è valido per tre giorni.

Oltre a passeggiare lungo i canali e i ponti (se ne contano oltre 80 nella zona centrale), il quadrilatero del Canal Belt è perfetto per i tour in barca e, naturalmente, per essere esplorato in bicicletta.