Non sarà di colore rosa, ma la prima luna piena di primavera è chiamata Pink Moon per una serie di motivi e si lega anche alla celebrazione della Pasqua

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock La Luna Rosa, prima luna piena di primavera

Arriva la primavera e qualcosa di magico si accende nei nostri cieli: la luna rosa. Non si tratta davvero di un disco lunare color pastello, ma di un plenilunio speciale che segna il risveglio della natura, l’allungarsi delle giornate e il ritorno dei riti celesti che hanno accompagnato l’umanità sin dai tempi antichi. Il 1° aprile 2026, infatti, la luna piena che illuminerà la notte è stata battezzata proprio “Luna Rosa” o Pink Moon, un nome poetico che trae ispirazione dall’esplosione di colori della primavera, in particolare dai fiori di phlox, i piccoli fiori rosa che spuntano nei prati all’inizio della bella stagione.

Gli osservatori astronomici internazionali hanno posto grande attenzione su questo fenomeno, non solo per la sua bellezza ma perché rappresenta il primo grande evento celeste dopo l’equinozio di primavera, un momento che in molte culture è legato al rinnovamento e alla celebrazione della luce.

Cos’è la Luna Rosa di aprile

Tra le lune piene del 2026 è in arrivo la luna rosa del 1 aprile: si tratta del plenilunio di aprile, il primo della primavera nell’emisfero nord. Il suo nome deriva dalla tradizione dei nativi americani: il Full Pink Moon ricordava la fioritura del muschio phlox, un piccolo fiore rosa che sboccia all’inizio della primavera. Simbolo di rinascita, energia e nuovi inizi, il termine non indica però il colore reale della luna, che apparirà bianca o dorata a seconda dell’atmosfera e dell’ora di osservazione.

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Alcune tribù, come i Comanche, i Tlingit e i Sioux, chiamavano questo plenilunio “Luna nuova di primavera” o “Luna che sboccia”, legandolo al risveglio della vegetazione. Dal punto di vista astronomico, il plenilunio avverrà il 2 aprile alle 4:12 ora italiana, ma la luna sarà visibile a occhio nudo già dalla sera del 1° aprile. Sorgerà a est e raggiungerà la sua massima altezza verso sud, vicino alla costellazione della Vergine.

La Luna Rosa ha anche un legame speciale con la Pasqua: il Concilio di Nicea nel 325 d.C. stabilì che la festività cristiana cadesse la prima domenica dopo la prima luna piena di primavera. Nel 2026, d’altronde, la Luna Rosa del 2 aprile determina quindi che la Pasqua cadrà il 5 aprile.

Dove osservare in Italia la Luna Rosa 2026

Per godersi al meglio la Luna Rosa, il consiglio è scegliere luoghi con orizzonti liberi e poco inquinamento luminoso. Montagna, colline o coste sono scenari perfetti per osservare il plenilunio e fotografarlo.

Tra le montagne, come sempre, le Dolomiti, l’Altopiano di Castelluccio di Norcia e i Monti Sibillini garantiscono cieli limpidi e panorami mozzafiato. In collina, Toscana e Umbria offrono punti tranquilli tra vigneti e uliveti, dove la luna si riflette sulla natura appena sbocciata.

Anche il mare è un palcoscenico perfetto: dalla Sardegna occidentale alla Costiera Amalfitana, il riflesso della luna sulle acque crea un effetto doppio, spettacolare e romantico. Persino piccole spiagge della Penisola Sorrentina, lontane dalle luci dei centri urbani, permettono di vivere l’esperienza in totale immersione nella natura.