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Ph Ufficio Stampa Comune di Riccione Parte sui binari della musica il Treno Riccione Music City

Alla stazione di Bologna è stato presentato ufficialmente il nuovo Treno Riccione Music City, che unisce mobilità sostenibile e promozione turistica in una formula innovativa e identitaria. Il progetto consolida la collaborazione tra il Comune di Riccione e Trenitalia Tper e segna un nuovo capitolo nella strategia di valorizzazione della destinazione romagnola.

Il convoglio entra in servizio dal 27 marzo e porta, lungo le principali direttrici ferroviarie del Centro-Nord, un racconto visivo e simbolico della città romagnola.

Il treno come media itinerante

Con una livrea personalizzata, il Treno Riccione Music City si trasforma in una piattaforma di comunicazione in movimento, capace di intercettare milioni di viaggiatori e di diffondere l’immagine contemporanea di Riccione. Dopo il successo del primo treno brandizzato dedicato al turismo familiare e ai parchi tematici, questa seconda operazione punta sull’intrattenimento, sulla musica e sui grandi eventi.

Il progetto grafico è il risultato di una sinergia tra istituzioni e protagonisti del settore musicale e del clubbing, tra cui SIAE e realtà come Cocoricò, Samsara Beach e Space Riccione, e l’obiettivo è trasformare il viaggio stesso in un’anticipazione dell’esperienza turistica, ed evocare già a bordo l’atmosfera vibrante di Riccione.

Un convoglio moderno e sostenibile al servizio del turismo

Il treno scelto per l’iniziativa è uno dei modelli a doppio piano più avanzati della flotta regionale, con oltre 600 posti a sedere e standard elevati in termini di comfort e accessibilità. Ma il dato più significativo riguarda la sostenibilità ambientale: il convoglio garantisce una riduzione dei consumi energetici del 30% rispetto ai modelli precedenti e presenta un tasso di riciclabilità dei materiali pari al 97%.

L’iniziativa, infatti, si inserisce in una visione più ampia, in cui il trasporto ferroviario diventa un elemento chiave per favorire spostamenti responsabili e ridurre l’impatto dei flussi turistici.

Collegamento strategico tra le principali città italiane

La livrea Riccione Music City accompagnerà il treno per i prossimi due anni lungo tratte ad alta frequentazione, collegando hub fondamentali come Milano Centrale, Bologna, Parma, Ancona e Pescara. Inoltre, durante la stagione estiva, il servizio sarà potenziato con estensioni verso Torino e Venezia.

Una presenza così capillare lungo le principali linee ferroviarie consente di rafforzare la visibilità della destinazione e di posizionare Riccione come meta dinamica e facilmente raggiungibile.

Il valore della sinergia

Uno degli aspetti più rilevanti dell’iniziativa è la collaborazione tra pubblico e privato, che coinvolge amministrazioni locali, operatori turistici e protagonisti della scena musicale.

Le dichiarazioni dei protagonisti sottolineano proprio questo aspetto. L’amministratore delegato di Trenitalia Tper ha evidenziato come il progetto rappresenti un esempio virtuoso di integrazione tra trasporto e promozione, mentre l’assessore al Turismo di Riccione ha parlato di una vera e propria “piattaforma media in movimento”, capace di generare visibilità continua e di parlare il linguaggio delle nuove generazioni.

Anche la Regione Emilia-Romagna vede un modello di promozione contemporanea, in grado di valorizzare la cultura e di rafforzare l’attrattività del territorio su scala nazionale e internazionale.

Il Treno Riccione Music City si inserisce nel progetto più ampio “Riccione in treno”, nato dalla sinergia tra istituzioni, Federalberghi e operatori ferroviari: si tratta di un modello evoluto di marketing territoriale, in cui il servizio pubblico diviene portatore di valori e identità.

La musica come motore di attrattività e identità

Il concept “Music City” non è casuale, ma fa parte di una strategia che riconosce nella musica e negli eventi un asset fondamentale per Riccione: locali storici e nuovi spazi dell’intrattenimento contribuiscono da anni a costruire un’immagine forte e riconoscibile, capace di attrarre un pubblico giovane.

Il treno è quindi un’estensione di tale ecosistema e porta la cultura del clubbing oltre i confini fisici della città. Come sottolineato da SIAE, è la musica stessa a viaggiare verso le persone, creando nuove opportunità di fruizione culturale e promuovendo, al tempo stesso, un modo sicuro e sostenibile di vivere gli eventi.