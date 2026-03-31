Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Alcuni bagagli da stiva

Viaggiare in aereo significa spesso eccitazione, adrenalina, nuove destinazioni e avventure da vivere, ma per molti passeggeri l’incubo nascosto dietro al check-in è sempre lo stesso, quello del bagaglio smarrito. Recenti dati europei indicano che, nonostante il progresso tecnologico e l’automazione dei processi aeroportuali, la gestione dei bagagli continua a rappresentare un problema concreto per chi vola sul Vecchio Continente. Secondo l’analisi di AirAdvisor, infatti, il Baggage Reliability Index 2025 mette in luce differenze significative tra compagnie aeree e tra il continente europeo e la media globale, evidenziando come la sicurezza del proprio bagaglio non sia sempre garantita.

A livello globale, il numero di bagagli gestiti in modo errato si attesta a 6,3 ogni 1.000 passeggeri, mentre in Europa la cifra quasi raddoppia, arrivando a 12,3 ogni 1.000. Tra i fattori che contribuiscono a questo divario ci sono la complessità delle operazioni, il numero di coincidenze e la densità dei voli, soprattutto nelle reti europee più articolate. Per i viaggiatori italiani, la scelta della compagnia aerea non dovrebbe quindi basarsi esclusivamente sul prezzo o sugli orari dei voli, ma anche sull’affidabilità nella gestione dei bagagli.

Le migliori compagnie per gestione bagagli

Il Baggage Reliability Index 2025 classifica 35 vettori europei in base a cinque parametri chiave: reclami dei passeggeri, interesse di ricerca sui problemi legati ai bagagli, soddisfazione degli utenti, segnalazioni alle autorità e ranking nei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie.

In questa cornice, British Airways è quella che si conferma al vertice tra le compagnie principali, con un punteggio di 6,1 su 7. Nonostante un alto numero di reclami, la compagnia britannica ha infatti mostrato la capacità di gestire rapidamente le problematiche, contribuendo a una percezione di affidabilità crescente, evidenziata anche dal calo del 50% delle ricerche online legate a disservizi sui bagagli.

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Tra i grandi vettori, anche Icelandair emerge come esempio di efficienza, con punteggio 15,75 su 20, nessun reclamo registrato e bassissimo interesse di ricerca per problemi di bagaglio. Tra le compagnie regionali invece è Edelweiss Air a distinguersi per la gestione stabile dei bagagli, senza segnalazioni rilevanti e con una costante soddisfazione da parte dei passeggeri.

Le compagnie ritenute peggiori

Sul fronte opposto, i disservizi hanno riguardato in gran parte Air France, che appare come la compagnia principale con le performance peggiori nella gestione dei bagagli, con soli 2,2 punti su 7 e oltre l’8% delle recensioni online che segnalano disservizi. Tra i grandi vettori, anche Vueling registra frequenti problemi e un alto volume di ricerche sui disservizi, mentre Virgin Atlantic primeggia negativamente tra le compagnie regionali, con segnalazioni e reclami costantemente superiori alla media della categoria.

Persino l’italiana ITA Airways, nel gruppo delle grandi compagnie europee, ottiene 6,15 punti su 20, posizionandosi però nella parte bassa della classifica a pari merito con Iberia, un risultato che comunque riflette volumi elevati di reclami e ricerche relative ai bagagli, nonché un numero superiore alla media di segnalazioni alle autorità.

I dati mostrano inoltre che le coincidenze aumentano il rischio di disservizi: più scali significano infatti più passaggi in cui i bagagli possono essere gestiti male. Inoltre, due compagnie con simili livelli di problemi possono offrire esperienze molto diverse, a seconda dell’efficienza nella gestione dei reclami.

Per i viaggiatori, alcuni accorgimenti restano fondamentali: compilare immediatamente il Property Irregularity Report in aeroporto, conservare tutte le ricevute e conoscere i propri diritti secondo la Convenzione di Montreal, che prevede risarcimenti in caso di bagagli smarriti o in ritardo.