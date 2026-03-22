Alcune di queste eccellenze sono state premiate ai World’s Best Airline Cabin Awards 2026 di Airline Ratings , l’organizzazione internazionale che valuta sicurezza e qualità dei prodotti aerei. Oltre alle migliori compagnie del mondo, sono stati svelati i vincitori per le migliori cabine dell’anno , con riconoscimenti dedicati a Classe Economica, Premium Economy, Business e Prima Classe, oltre che a servizio di ristorazione, equipaggio e lounge.

Viaggiare in aereo nel 2026 può essere un’esperienza confortevole anche per chi vola in economy. Grazie a innovazioni nei sedili, nei servizi a bordo e nell’intrattenimento, molte compagnie aeree riescono a trasformare anche un volo lungo in un momento piacevole e rilassante.

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Migliore Economy: Air New Zealand

Il premio per la Migliore Economy va ad Air New Zealand, grazie al suo celebre Skycouch, disponibile su Boeing 777 e 787 Dreamliner: una fila di sedili si trasforma in un letto orizzontale lungo 1,55 metri, completo di coprimaterasso e cuscino. Anche senza lo Skycouch, la compagnia eccelle per comfort, pasti, intrattenimento e assistenza di cabina.

Al secondo e terzo posto per la migliore Classe Economy si trovano rispettivamente Singapore Airlines (che si è aggiudicata anche il 3° posto delle migliori compagnie aeree full-service) e Korean Air.

Migliore Premium Economy: Qantas ed Emirates

Passando ai vincitori della premium economy si è verificato un pari merito: sono Qantas (che vince anche come miglior servizio di trasporto nazionale) ed Emirates, che hanno conquistato il primo posto grazie a sedili reclinabili, ampio spazio (97 cm tra i posti), poggiapiedi, piumini e bagni riservati. Il servizio a bordo è di livello molto simile al business, con pasti curati e posate di qualità. In questa categoria, il secondo classificato è il vettore Japan Airlines.

Migliore Business Cass: Cathay Pacific Aria Suite

Salendo di livello, arriviamo ai premi assegnati alla Business Class: quest'anno è l'Aria Suite di Cathay Pacific a trionfare. Disponibile sui Boeing 777-300ER, la poltrona offre porte scorrevoli, connettività Bluetooth, schermo 4K a luminosità regolabile, ricarica wireless e menù di alto livello, ridefinendo l'esperienza di lusso a bordo.

Al secondo posto, pari merito, troviamo invece la Q-Suite di Qatar Airways e l'Allegris Suite di Lufthansa.

Ufficio Stampa

Migliore First Class: Singapore Airlines

Per il secondo anno consecutivo, Singapore Airlines conquista il premio per la First Class grazie alle suite chiuse, con letto e poltrona separati, biancheria di qualità e spazio senza eguali. Il servizio di ristorazione include l’opzione “Book the Cook”, mentre l’equipaggio garantisce un’assistenza impeccabile.

Al secondo e terzo posto della categoria troviamo rispettivamente Etihad Airways ed Emirates.

Migliori Premium Economy e Business Class più convenienti

Airline Ratings ha deciso di premiare anche le migliori Premium Economy e Business Class con un occhio al rapporto qualità prezzo. Entrambi i riconoscimenti vanno a Vietnam Airlines: la Premium Economy offre spazio generoso, sedili 2-3-2 e distanza tra i posti fino a 42 pollici sul Boeing 787 Dreamliner. I passeggeri beneficiano di check-in prioritario, imbarco veloce e kit da viaggio, senza rinunciare a pasti e bevande a bordo. In tale categoria il secondo classificato è British Airways.

La Business Class invece offre sedili completamente reclinabili in configurazioni 1-2-1 o 2-2-2, servizio attento e ristorazione completa. La compagnia punta sulla coerenza e accessibilità per un’ampia gamma di passeggeri, offrendo un’esperienza di qualità senza i prezzi eccessivi dei concorrenti. Il secondo classificato in questo caso è TAP Portugal.

Miglior equipaggio di cabina: Virgin Australia

Per l’ottavo anno consecutivo, Virgin Australia vince il premio per il miglior equipaggio di cabina, grazie a professionalità, cortesia e rispetto rigoroso delle procedure di sicurezza, stabilendo un modello di riferimento per tutto il settore.

Miglior servizio di catering a bordo: Turkish Airlines

Turkish Airlines, in collaborazione con Do&Co, si conferma leader nel catering a bordo, con menù curati, ingredienti freschi e piatti della cucina turca e internazionale. Anche in economy la qualità è superiore alla media, confermando l’importanza del cibo come elemento centrale dell’esperienza di volo. Noi di SiViaggia abbiamo provato il servizio, scoprendo i segreti dietro a questo successo continuo.

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Si classifica al secondo posto della categoria STARLUX Airlines.

Migliore lounge aeroportuale: Cathay Pacific

Anche le Lounge sono state premiate: quelle di Cathay Pacific si distinguono per design raffinato, ristorazione à la carte, carrelli di noodle, pizza al forno a legna, aree relax e suite con doccia. Sono luoghi dove comfort e servizio si combinano per offrire un’esperienza premium completa prima del volo. Secondi classificati pari merito sono American Airlines e Qantas.