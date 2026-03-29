Delhi è più vicina che mai: storia millenaria, nuovi voli diretti e il fascino del Diwali la rendono una meta da vivere adesso

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iStock Veduta della tomba di Humayun all'alba a Delhi

Delhi è una città che si attraversa, che vi entra dentro tra il rumore continuo delle strade e il silenzio inatteso dei luoghi più antichi. Capitale dell’India e suo cuore pulsante, accoglie oltre 18 milioni di persone in un intreccio di storie e contrasti.

Basta camminare per pochi minuti per passare da rovine millenarie che raccontano imperi lontani a quartieri moderni dove la città corre veloce, tra luci e nuove architetture. Ed è proprio questo che la rende una destinazione così intensa: non si limita a mostrarsi, ma si lascia scoprire, poco alla volta.

E oggi, più che mai, è anche più vicina.

I nuovi voli dall’Italia

Dopo sei anni di assenza, torna il collegamento diretto tra Italia e India: infatti, Air India ha riattivato il volo non-stop tra Roma e la capitale indiana, segnando un ritorno importante nei collegamenti internazionali.

Roma diventa così uno degli hub europei della compagnia, il secondo in Italia dopo Milano, con una connessione che permette di arrivare a Delhi senza scali: il collegamento è operativo quattro volte a settimana ed è effettuato con aeromobili Boeing 787-8, configurati su due classi: una Business Class con sedili reclinabili, pensata per il massimo comfort sulle lunghe distanze, e una Economy Class ampia e funzionale.

Cosa vedere e fare a Delhi nel 2026

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Delhi è un viaggio dentro la storia, ma anche in una dimensione di sensazioni e colori che difficilmente si dimenticano.

Tra i simboli più rappresentativi della città si impone il Forte Rosso, una delle testimonianze più affascinanti dell’epoca moghul: le possenti mura rievocano un passato di potere, mentre gli spazi interni, oggi visitabili, restituiscono l’eco di una corte imperiale che ha segnato la storia dell’India.

A pochi chilometri di distanza, il Tempio del Loto sorprende per l’architettura contemporanea, essenziale e armoniosa: la forma, ispirata al fiore simbolo di purezza, accoglie visitatori di ogni religione in un’atmosfera sospesa, dove il silenzio diventa parte dell’esperienza.

E che dire poi del Giardino dei Cinque Sensi, dove ogni spazio stimola percezioni diverse, tra profumi, suoni e materiali che trasformano la visita in un percorso sensoriale?

Ma siamo appena all’inizio: ci sono i grandi complessi spirituali, come il Tempio di Akshardham, che colpisce per la ricchezza dei dettagli e la monumentalità delle sue strutture, la Tomba di Humayun, delimitata da giardini ordinati e silenziosi, e il Qutub Minar, con la sua verticalità mozzafiato, che si staglia tra le rovine di un complesso antico.

Ancora, quando il sole tramonta, la metropoli indiana cambia volto: i quartieri si accendono, i locali si riempiono e la musica si diffonde tra bar, ristoranti e club. È una città che non dorme mai e sprigiona un’energia contemporanea e dinamica.

Infine, tra il 16 e il 24 ottobre 2026, Delhi si illumina per il Diwali, la festa delle luci: le strade pullulano di colori, le case si accendono di piccole lampade e l’atmosfera diventa quasi irreale. Si tratta di uno dei periodi più suggestivi per visitare l’India, un’occasione per vivere la città in una dimensione ancora più intensa, tra spiritualità e tradizioni millenarie.