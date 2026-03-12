Lago Maggiore e Isole Borromee, al via la stagione primavera-estate 2026

Torna la stagione nelle Terre Borromeo: tutte le esperienze da vivere sul Lago Maggiore

Lago Maggiore e Isole Borromee, al via la stagione primavera-estate 2026
L'Isola dei Pescatori sul Lago Maggiore

Arrivano da tutto il mondo per ammirare queste perle in mezzo al lago. Piccoli gioielli di natura, storia, arte e architettura che sono un po’ il sunto della bellezza italiana. Le tre Isole Borromee (Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori o Isola Superiore, l’unica di proprietà comunale e non della famiglia Borromeo), con i Castelli di Cannero, la Rocca di Angera, il Parco Pallavicino e il Parco del Mottarone costituiscono quel territorio denominato Terre Borromeo, che in comune hanno uno di laghi più pittoreschi d’Italia, il Lago Maggiore.

