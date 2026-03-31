Vivi Arendelle a Disneyland Paris: nuove attrazioni, spettacoli e incontri con Elsa, Anna e Olaf ti aspettano nel cuore di Disney Adventure World e a World of Frozen

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ufficio Stampa Gli spettacoli di Disney Adventure World

Il 29 marzo 2026 è stata una data storica per Disneyland Paris: quel giorno ha visto, infatti, l’inaugurazione di Disney Adventure World, la trasformazione totale del secondo Parco di Disneyland Paris che promette di rivoluzionare l’esperienza dei visitatori. Con un evento esclusivo presentato da Visa, la magia Disney ha preso vita attraverso spettacoli, musica, danza e discorsi ufficiali dei vertici della compagnia.

Dal momento in cui si varca il nuovo ingresso, Adventure Way si apre come un maestoso viale che conduce ai mondi immersivi del Parco. Tra attrazioni, punti ristoro, giardini e boutique, l’area è progettata per sorprendere grandi e piccoli con ogni passo. Ma è World of Frozen a catturare il cuore: il villaggio di Arendelle è ricreato a grandezza naturale, con il maestoso Palazzo di Ghiaccio di Elsa che svetta sulla Montagna del Nord alta 36 metri e una piazza vivace, circondata da edifici colorati e specchi d’acqua scintillanti.

World of Frozen, la nuova area che incanta tutti

Nel nuovo parco parigino, i momenti di immersione nella magia di Disney diventano reali grazie a Frozen Ever After, l’attrazione per famiglie che accompagna i visitatori in un giro in barca tra la foresta innevata, la Valle dei Troll e il Palazzo di Ghiaccio, fino alla Baia di Arendelle, illuminata da fuochi d’artificio a forma di fiocchi di neve. Qui si incontrano personaggi iconici come Anna, Elsa, Kristoff e Olaf, tutti animati con tecnologie Audio-Animatronics di ultima generazione che garantiscono movimenti realistici, espressioni autentiche e una sincronia perfetta con luci, effetti sonori e proiezioni immersive. Non mancano momenti musicali dal vivo: duetti e performance reinterpretano classici come “Let It Go”, offrendo un’esperienza emotiva che unisce piccoli e grandi fan.

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All’interno del villaggio, d’altronde, ogni incontro è pensato per creare ricordi indelebili. I visitatori possono partecipare al Snowflower Festival, una celebrazione giornaliera che anima le strade di Arendelle con giochi, cori e coreografie coinvolgenti. Olaf, Kristoff e gli abitanti del villaggio conducono gli ospiti tra piazze e fontane, mentre la regina Elsa incanta tutti con magie luminose che danno vita a scenari fiabeschi. Le attività includono spettacoli di circa quindici minuti nella Baia, dove l’intera area diventa un teatro a cielo aperto con fuochi d’artificio, giochi di luce e musica orchestrale originale composta dai vincitori dell’Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Gli incontri regali con Anna ed Elsa permettono ai visitatori di sentirsi parte del mondo di Frozen, mentre altre attrazioni e boutique del villaggio offrono esperienze gastronomiche e souvenir a tema, dai dessert ghiacciati ai giocattoli artigianali ispirati alla tradizione nordica.

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Le altre esperienze a Disney Adventure World

Oltre a World of Frozen, Adventure Way funge da cuore pulsante del nuovo Parco, collegando mondi immersivi come Marvel Avengers Campus e Worlds of Pixar. Il viale principale è costellato di giardini tematici, panchine, spazi verdi e punti ristoro innovativi, dove la gastronomia spazia dalle specialità nordiche al menu raffinato di The Regal View Restaurant & Lounge. La nuova attrazione Rapunzel Tangled Spin celebra il Festival delle Lanterne del film Disney Rapunzel, con gondole rotanti illuminate, musiche iconiche e scenografie mozzafiato.

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Adventure Bay, il lago di tre ettari al centro del Parco, diventa teatro dello spettacolo serale Disney Cascade of Lights, trasformando ogni passeggiata in un’esperienza immersiva tra luci, suoni e magia Disney. Le aree verdi e i giardini tematici, come il Tangled Garden e il Toy Story Garden, offrono momenti di relax tra natura e poesia, mentre la Disney Marching Band accompagna le giornate con performance musicali coinvolgenti.