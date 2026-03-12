Spiagge spettacolari lambite da un’acqua limpidissima, borghi affacciati sul mare e una natura incontaminata che profuma di macchia mediterranea: l’Isola d’Elba è da sempre una delle mete più amate del Mediterraneo e i motivi per visitarla non sono mai mancati. Ma quest’estate ce n’è uno in più: nei mesi in cui si fanno le valigie verso mete calde da sogno, raggiungerla sarà ancora più facile.

Perché? Sono previsti più collegamenti aerei verso l’Aeroporto di Marina di Campo da diverse città italiane (una di queste è del tutto nuova!). Un motivo in più per programmare adesso una fuga sull’isola e lasciarsi conquistare, ancora una volta, dal suo immenso fascino.