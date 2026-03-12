Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.
Spiagge spettacolari lambite da un’acqua limpidissima, borghi affacciati sul mare e una natura incontaminata che profuma di macchia mediterranea: l’Isola d’Elba è da sempre una delle mete più amate del Mediterraneo e i motivi per visitarla non sono mai mancati. Ma quest’estate ce n’è uno in più: nei mesi in cui si fanno le valigie verso mete calde da sogno, raggiungerla sarà ancora più facile.
Perché? Sono previsti più collegamenti aerei verso l’Aeroporto di Marina di Campo da diverse città italiane (una di queste è del tutto nuova!). Un motivo in più per programmare adesso una fuga sull’isola e lasciarsi conquistare, ancora una volta, dal suo immenso fascino.
Più voli per l'Isola d'Elba: le tratte
Più voli, nuove rotte e maggiore connettività: nell'estate 2026 raggiungere l'Isola d'Elba sarà ancora più facile grazie ai collegamenti aerei potenziati della compagnia SmallFly, che opera con piccoli aerei (dai 9 ai 18 passeggeri) offrendo ai passeggeri un servizio capillare con frequenze giornaliere.
Dal 1° giugno al 30 settembre 2026 i voli da e verso l'Aeroporto di Marina di Campo collegano l'isola con Firenze, Pisa, Milano e, grande novità, anche Roma Fiumicino. Ecco le rotte potenziate:
Elba – Firenze (FLR): la rotta tra l'Isola d'Elba e lo scalo di Firenze Peretola viene confermata con frequenze plurisettimanali. I voli, su aeromobili da 18 posti, operano il lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, garantendo una copertura di sei giorni su sette. Il tempo di volo è di 35 minuti;
Elba – Pisa (PSA): i collegamenti con l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa operano il lunedì, martedì, venerdì e sabato. Le partenze saranno sia in orari mattutini che pomeridiani, con capacità di 18 passeggeri per volo e un tempo di percorrenza di 30 minuti;
Elba – Milano Linate (LIN): i voli per Milano operano il lunedì, venerdì e domenica, con aeromobili da 9 posti. La durata del viaggio è variabile, tra 45 e 55 minuti, con partenze nel primo pomeriggio.
Nuova rotta da Roma Fiumicino
La grande novità dell'estate 2026 è la possibilità di raggiungere l'isola con questi voli anche da Roma Fiumicino: un traguardo storico per la mobilità dell'Isola d'Elba. La nuova rotta diretta tra Marina di Campo e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino (FCO) prevede voli che operano ogni giovedì e domenica, con aeromobili da 18 posti.
Un'occasione speciale per molti turisti nazionali e internazionali, poiché si garantisce loro un accesso rapido e comodo ai voli intercontinentali in coincidenza a Fiumicino. "L'estate 2026 rappresenta un momento di svolta per SmallFly e per l'accessibilità dell'Isola d'Elba - ha dichiarato la Direzione Commerciale SmallFly -. La nuova rotta per Roma Fiumicino non è solo un collegamento in più: è un ponte verso il mondo. Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini elbani e ai nostri passeggeri, residenti e turisti, un network più completo e competitivo, con standard di puntualità e servizio che ci contraddistinguono".
Come prenotare i voli per l'Isola d'Elba
I biglietti per tutti i voli da e per l'Isola d'Elba sono acquistabili comodamente online accedendo al sito ufficiale smallfly.eu. Le prenotazioni per la stagione Summer 2026 apriranno presto.