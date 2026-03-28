Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock La Cattedrale di Santa Maria del Fiore vista dal Giardino Bardini con il glicine in fiore

Pasqua è l’occasione perfetta per staccare dalla routine e fare una gita fuori porta all’insegna di momenti dedicati al divertimento, all’immersione nella natura o nelle tradizioni culturali e religiose più radicate. Partire per un mini-viaggio di uno o due giorni (comprendendo anche Pasquetta) diventa ancor più piacevole se si riesce anche a risparmiare. La nuova promozione Italo 2×1 è perfetta per l’occasione: potrete partire in due pagando solo un biglietto il 5 aprile 2026 (ma tenete presente che questa super promo è attiva anche per il 2 maggio!).

È un modo intelligente e sostenibile per raggiungere mete sorprendenti in tutta Italia e vivere esperienze coinvolgenti in coppia o tra amici. Per usufruire dell’offerta, basta selezionare due passeggeri e poi l’offerta Italo 2×1 al momento dell’acquisto: lo sconto è calcolato sulla tariffa Flex e permette anche di accumulare punti Italo Più. C’è da affrettarsi però, perché è soggetta a disponibilità.

Noi abbiamo trovato tre mete perfette da raggiungere con questa super offerta, voi quale scegliereste?

Firenze e la festa dello Scoppio del Carro

Se siete proiettati verso una Pasqua 2026 ricca di storia e spettacolo, Firenze è una meta imperdibile: domenica 5 aprile, la città ospita la celebre festa dello Scoppio del Carro.

L’appuntamento è alle ore 11 davanti al Duomo di Santa Maria del Fiore. Come da tradizione, il carro viene trainato da buoi infiorati e accompagnato da oltre 150 figuranti in costume storico. Attraversa quindi la città fino a piazza del Duomo, dove la “colombina” accende i fuochi collegati al Brindellone, la grande torre pirotecnica, creando uno spettacolo unico nel suo genere.

Dopo l’evento, passeggiare tra musei, botteghe rinascimentali e i primi fiori di primavera nei giardini di Boboli (che per un breve periodo aprono anche le porte del giardino “segreto” delle camelie) regala momenti indimenticabili.

Torino e la Reggia di Venaria in fiore

Se invece la vostra idea di Pasqua è una fuga immersa nella natura e nella bellezza dei giardini, potrete raggiungere con Italo Torino e la Reggia di Venaria, che offrono uno scenario davvero incantevole. In primavera, i Giardini della Reggia di Venaria Reale ospitano l’evento “All’ombra dei ciliegi in fiore”, dove oltre 100 ciliegi esplodono in petali rosa creando un’atmosfera che ricorda l’hanami giapponese.

Nel lungo weekend di Pasqua, si può ammirare lo spettacolo della Fontana del Cervo nella Corte d’Onore, con le suggestive “danze” dei suoi 100 getti d’acqua, e della Fontana d’Ercole con il suo meraviglioso Teatro d’acque. Il trenino dei Giardini, inoltre, accompagna i visitatori lungo le scenografie verdi del Parco Basso fino ai resti del Tempio di Diana, mentre per una pausa e per godere della vista unica sulla Reggia e sul maestoso panorama delle Alpi, il Patio dei Giardini sarà aperto tutti i giorni con servizio di caffetteria e ristoro.

L’apertura dei giardini prosegue anche a Pasquetta, con concerti, laboratori e visite guidate insieme ai giardinieri, rendendo la visita un’esperienza perfetta per passeggiare tra fioriture, fontane e musica dal vivo e respirare tutta la magia della primavera italiana.

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Gardaland e Peschiera del Garda

Per chi invece cerca puro divertimento, allora la soluzione perfetta è Gardaland: il parco divertimento di Peschiera del Garda non delude mai e ha preparato anche diverse novità che verranno introdotte dalla primavera all’estate.

Potrete assistere alla nuova stagione del Gardaland Resort (inaugurata il 28 marzo), con esperienze immersive, spettacoli dal vivo e attrazioni adatte a tutte le età. Il parco SEA LIFE Aquarium ospita il tema di Animal Crossing™: New Horizons, mentre il Cinema 4D e i nuovi show dal vivo offrono emozioni adrenaliniche per grandi e piccini.

Non dimenticate però un tour del centro storico di Peschiera del Garda, piccolo gioiello fortificato affacciato sul Lago di Garda con le sue imponenti mura veneziane a circondare le pittoresche stradine lastricate.

Passeggiando tra i vicoli si ammirano eleganti piazze dove si affacciano diverse chiese storiche, come quella di San Martino, e le splendide torri medievali.