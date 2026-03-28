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iStock Emozionante veduta aerea del centro di Miami

Distesa tra l’Oceano Atlantico e le acque tranquille della Baia di Biscayne, Miami ha qualcosa di differente rispetto al resto degli Stati Uniti, sia nel paesaggio che nell’atmosfera stessa che si respira.

Il tempo sembra dilatarsi sotto il sole, che splende per gran parte dell’anno, accompagnato da temperature miti che si aggirano intorno ai 24 gradi e trasformano ogni giornata in un’occasione per stare all’aperto e camminare lungo distese di sabbia chiarissima che si perdono all’orizzonte, accarezzate da un mare dai riflessi quasi irreali, tra l’azzurro e il turchese.

Non è un caso se Miami è considerata una delle mete balneari più apprezzate al mondo: e oggi, più che mai, raggiungerla è davvero semplice.

Miami più vicina: nuovi voli dall’Italia

La stagione estiva 2026 segna un passo importante nei collegamenti tra Italia e Florida, con un’offerta più ampia e diretta che avvicina questa destinazione anche a chi decide di partire all’ultimo momento.

American Airlines ha infatti introdotto due voli diretti giornalieri che collegano l’Italia a Miami: da Milano Malpensa si parte alle 13:20 per atterrare a Miami nel tardo pomeriggio, alle 17:40, a bordo di un Boeing 787-8. Il collegamento è attivo in modalità stagionale fino al 2 dicembre, ma con frequenza quotidiana.

Anche Roma Fiumicino è collegata con Miami, con partenza alle 14:15 e arrivo alle 19:45, operato da un Boeing 777-200. In questo caso il servizio è disponibile fino al 24 ottobre, sempre con voli giornalieri.

Il ritorno è altrettanto comodo: da Miami si può partire in serata e arrivare in Italia il giorno successivo, senza cambi o lunghe attese.

Cosa fare e vedere a Miami quest’anno

Miami è un paradiso balneare, certo, ma è anche una città che cambia volto, ricca di eventi e meraviglie per tutti i gusti.

South Beach resta uno dei luoghi simbolo, dall’inconfondibile atmosfera vibrante e le stupende architetture Art Déco che si accendono di luce al tramonto. Passeggiare lungo Ocean Drive è d’obbligo.

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Ma basta spostarsi di poco per scoprire un’altra anima: Wynwood è il quartiere dell’arte contemporanea a cielo aperto, dove i muri raccontano storie tra colori e forme mentre Little Havana è un viaggio nel cuore latino di Miami, tra musica, profumo di caffè e gesti quotidiani che parlano di identità e appartenenza.

E poi c’è tutto ciò che accade durante l’anno, a renderla ancora più viva: ad esempio, a maggio, va in scena il Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, che trasforma l’area dell’Hard Rock Stadium in un palcoscenico ad alta velocità.

Con l’arrivo dell’estate, Miami diventa anche una delle città protagoniste della FIFA World Cup 2026™, che ospiterà partite tra le più attese del torneo. Tra giugno e luglio, si animarà di tifosi, e bandiere in un coinvolgente clima internazionale.

L’autunno, invece, porta con sé i colori e i suoni del Miami Carnival: le strade si riempiono di costumi spettacolari, musica calypso e soca, profumi di street food e un’energia travolgente che invade ogni angolo, soprattutto lungo Ocean Drive.

E infine, nel mese di dicembre, Miami si trasforma in un punto di riferimento mondiale per l’arte contemporanea grazie ad Art Basel Miami Beach: tra il Convention Center e gli eventi diffusi in tutta la città, gallerie, artisti e appassionati si incontrano in un dialogo continuo tra creatività e sperimentazione.