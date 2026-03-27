La Baia di Ieranto è il gioiello italiano inserito tra le migliori mete balneari mondiali dalla BBC

Tra trekking, immersioni, snorkeling e sapori locali, Ieranto regala un’esperienza autentica e indimenticabile, nel cuore della costa italiana, tanto da incantare la BBC

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Priscilla Piazza

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Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

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La Baia di Ieranto è il gioiello italiano inserito tra le migliori mete balneari mondiali dalla BBC
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La Baia di Ieranto vista dall'alto

Pensando all’Italia balneare, si immaginano spiagge dorate, limoni profumati e scogliere che si tuffano in un mare turchese. Tra questi scenari, la Baia di Ieranto, sulla Penisola Sorrentina, spicca come un tesoro nascosto, capace di conquistare anche gli occhi più esperti dei giornalisti della BBC.

Ogni anno, infatti, la BBC seleziona le spiagge più sorprendenti e insolite del pianeta: dalle acque cristalline delle Andaman Islands in India, alle sabbie bianchissime e isolate di Icacos a Porto Rico, passando per le lagune paradisiache di El Nido nelle Filippine e le coste mozzafiato della Tasmania, raccontando esperienze che ridefiniscono l’idea stessa di vacanza al mare.

E tra tutte queste meraviglie internazionali, infatti, un angolo d’Italia ha saputo distinguersi: la già citata Baia di Ieranto. Per la BBC, è un gioiello nascosto che unisce natura selvaggia, mito mediterraneo e storia. Il sentiero che parte dal borgo di Nerano conduce a panorami spettacolari di acque blu profondo e scogliere verdi a picco, mentre le leggende omeriche narrano che qui le sirene tentarono Ulisse con il loro canto.

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