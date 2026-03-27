E tra tutte queste meraviglie internazionali, infatti, un angolo d’Italia ha saputo distinguersi : la già citata Baia di Ieranto. Per la BBC, è un gioiello nascosto che unisce natura selvaggia, mito mediterraneo e storia. Il sentiero che parte dal borgo di Nerano conduce a panorami spettacolari di acque blu profondo e scogliere verdi a picco, mentre le leggende omeriche narrano che qui le sirene tentarono Ulisse con il loro canto.

Ogni anno, infatti, la BBC seleziona le spiagge più sorprendenti e insolite del pianeta: dalle acque cristalline delle Andaman Islands in India, alle sabbie bianchissime e isolate di Icacos a Porto Rico, passando per le lagune paradisiache di El Nido nelle Filippine e le coste mozzafiato della Tasmania, raccontando esperienze che ridefiniscono l’idea stessa di vacanza al mare.

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Perché Ieranto ha incantato la BBC

Ieranto non è solo bellezza naturale, ma un luogo intriso di storia e fascino antico. La baia appartiene alla Riserva Naturale Marina Punta Campanella, un ecosistema protetto che conserva fondali ricchi di biodiversità e scogliere plasmate dall’antico vulcanismo della costa. Qui si possono osservare grotte marine, affacci panoramici e sentieri che collegano la baia a punti di osservazione mozzafiato. Il trekking per raggiungerla è ripido ma gratificante: ogni passo regala scorci sull’arcipelago dei Li Galli e sulla costa amalfitana, dove i colori del mare cambiano a ogni ora del giorno.

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In acqua, gli amanti dello snorkeling troveranno un piccolo paradiso: pesci colorati, praterie di Posidonia e piccole grotte sottomarine da esplorare. Sulla riva, è d’obbligo un panino caprese con mozzarella di bufala, basilico e pomodorini locali, da gustare mentre ci si lascia cullare dalle onde. L’assenza di stabilimenti e il terreno di ciottoli fanno di Ieranto un luogo autentico e lontano dal turismo di massa.

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Dove si trova e come raggiungerla

La Baia di Ieranto si trova all’estremità meridionale della Penisola Sorrentina, tra Massa Lubrense e Nerano. Il punto di accesso principale è il borgo di Nerano, da cui parte un sentiero di 2,5 km che scende tra boschi di macchia mediterranea e panorami incredibili fino alla caletta. È consigliabile partire al mattino presto, portare acqua e scarpe adatte: la discesa è ripida, ma la ricompensa del panorama è impagabile.

Per chi arriva in auto, invece, Nerano è raggiungibile da Sorrento in circa 30 minuti, con parcheggi disponibili nel piccolo borgo. Chi invece preferisce i mezzi pubblici, può prendere autobus locali da Sorrento o da Massa Lubrense, ma la camminata resta imprescindibile per accedere a questo paradiso naturale.