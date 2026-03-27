Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance
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Pensando all’Italia balneare, si immaginano spiagge dorate, limoni profumati e scogliere che si tuffano in un mare turchese. Tra questi scenari, la Baia di Ieranto, sulla Penisola Sorrentina, spicca come un tesoro nascosto, capace di conquistare anche gli occhi più esperti dei giornalisti della BBC.
Ogni anno, infatti, la BBC seleziona le spiagge più sorprendenti e insolite del pianeta: dalle acque cristalline delle Andaman Islands in India, alle sabbie bianchissime e isolate di Icacos a Porto Rico, passando per le lagune paradisiache di El Nido nelle Filippine e le coste mozzafiato della Tasmania, raccontando esperienze che ridefiniscono l’idea stessa di vacanza al mare.
E tra tutte queste meraviglie internazionali, infatti, un angolo d’Italia ha saputo distinguersi: la già citata Baia di Ieranto. Per la BBC, è un gioiello nascosto che unisce natura selvaggia, mito mediterraneo e storia. Il sentiero che parte dal borgo di Nerano conduce a panorami spettacolari di acque blu profondo e scogliere verdi a picco, mentre le leggende omeriche narrano che qui le sirene tentarono Ulisse con il loro canto.
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Perché Ieranto ha incantato la BBC
Ieranto non è solo bellezza naturale, ma un luogo intriso di storia e fascino antico. La baia appartiene alla Riserva Naturale Marina Punta Campanella, un ecosistema protetto che conserva fondali ricchi di biodiversità e scogliere plasmate dall’antico vulcanismo della costa. Qui si possono osservare grotte marine, affacci panoramici e sentieri che collegano la baia a punti di osservazione mozzafiato. Il trekking per raggiungerla è ripido ma gratificante: ogni passo regala scorci sull’arcipelago dei Li Galli e sulla costa amalfitana, dove i colori del mare cambiano a ogni ora del giorno.
In acqua, gli amanti dello snorkeling troveranno un piccolo paradiso: pesci colorati, praterie di Posidonia e piccole grotte sottomarine da esplorare. Sulla riva, è d’obbligo un panino caprese con mozzarella di bufala, basilico e pomodorini locali, da gustare mentre ci si lascia cullare dalle onde. L’assenza di stabilimenti e il terreno di ciottoli fanno di Ieranto un luogo autentico e lontano dal turismo di massa.
Dove si trova e come raggiungerla
La Baia di Ieranto si trova all’estremità meridionale della Penisola Sorrentina, tra Massa Lubrense e Nerano. Il punto di accesso principale è il borgo di Nerano, da cui parte un sentiero di 2,5 km che scende tra boschi di macchia mediterranea e panorami incredibili fino alla caletta. È consigliabile partire al mattino presto, portare acqua e scarpe adatte: la discesa è ripida, ma la ricompensa del panorama è impagabile.
Per chi arriva in auto, invece, Nerano è raggiungibile da Sorrento in circa 30 minuti, con parcheggi disponibili nel piccolo borgo. Chi invece preferisce i mezzi pubblici, può prendere autobus locali da Sorrento o da Massa Lubrense, ma la camminata resta imprescindibile per accedere a questo paradiso naturale.