Hai voglia di vacanze che uniscano la cultura al relax? Queste mete europee sono splendide in primavera (e i voli sono super low cost con Ryanair)

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Il panorama di Piazza Aristotele a Salonicco

C’è chi aspetta i saldi per lo shopping più sfrenato e poi c’è chi aspetta le flash sales sui voli. Anche questa volta Ryanair ha deciso di giocare pesante: prenotazioni entro l’1 aprile 2026 per volare dal 1° aprile al 31 maggio 2026 con tariffe che sembrano uscite da un’altra epoca, visto i recenti rincari. Parliamo di voli da tutta Italia verso l’Europa a prezzi davvero difficili da ignorare, il classico momento in cui il weekend fuori porta diventa improvvisamente un piano concreto.

Che siate in cerca di una fuga culturale, di mare o di mete un po’ alternative, questa promo è praticamente un invito a riempire la primavera di viaggi speciali. Ecco alcune delle tratte più interessanti da tenere d’occhio.

Da Milano Malpensa a Vienna

Partire da Aeroporto di Milano Malpensa e ritrovarsi nel cuore di Vienna in meno di due ore è già di per sé un piccolo lusso. Farlo a partire da 24,79 euro è quasi un colpo di scena. Vienna è una città che vive di contrasti armoniosi: da una parte l’eredità imperiale degli Asburgo, dall’altra un’anima contemporanea fatta di design, musica elettronica e caffè minimal.

Passeggiare tra il Palazzo di Schönbrunn e i musei del MuseumsQuartier (uno dei maggiori spazi culturali al mondo) è come saltare tra epoche diverse in una sola giornata.

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E poi c’è la cultura del caffè, patrimonio Unesco, che qui diventa un vero rituale. Ordinare una Sachertorte e prendersi il proprio tempo è un momento da non sottovalutare: Vienna non si visita di corsa, si assapora, per viverla al meglio. La primavera è il momento perfetto, con i parchi in fiore e quell’aria frizzante che rende tutto più cinematografico.

Da Roma Fiumicino a Salonicco

Dall’Aeroporto di Roma Fiumicino si vola verso una delle città più sottovalutate d’Europa: Salonicco, con prezzi a partire da 22,07 euro. Salonicco è la Grecia che non ti aspetti, meno turistica di Atene, ma forse persino più autentica. È una città universitaria, creativa, con una scena food incredibile (qui si mangia benissimo anche spendendo poco). Il lungomare è il suo cuore pulsante, perfetto per una passeggiata al tramonto fino alla Torre Bianca di Salonicco.

Tra mercati locali, rovine romane e locali underground, questa meta è ideale se si è in cerca di un mix tra cultura e nightlife.

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Da Palermo a Zagabria

Dal sole della Sicilia all’eleganza discreta dell’Est Europa: da Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino si vola verso Zagabria a partire da 26,39 euro. Zagabria è una città che sorprende senza fare troppo rumore. Niente folle oceaniche, niente caos: qui trovi una dimensione più rilassata, quasi intima, e il centro storico diviso tra Città Alta e Città Bassa è un mix di architettura austro-ungarica, stradine acciottolate e angoli super instagrammabili (ma senza sembrare “costruiti” apposta).

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Da non perdere il Mercato di Dolac, coloratissimo e autentico, nonché una passeggiata serale tra le luci soffuse della città. In primavera poi Zagabria dà il meglio di sé: temperature perfette, eventi culturali e quell’atmosfera rilassata che fa venir voglia di restare più del previsto.