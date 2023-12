I nuovi “Luoghi del Cuore” che tornano a rivivere, grazie al FAI

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Da tanti anni impegnato nel preservare e rivalorizzare l’immenso patrimonio “dimenticato” d’Italia, il FAI (Fondo Ambiente Italiano) torna ora con l’XI censimento dei “Luoghi del Cuore”, che permette ai cittadini di votare quali sono quegli angoli del nostro Paese che sono ormai in rovina e meritano una seconda possibilità per tornare a vivere. L’associazione ha ora scelto 23 progetti da finanziare, per far sì che altrettante bellezze italiane recuperino il loro originario splendore e diventino di nuovo fruibili dal pubblico. Scopriamo quali sono i luoghi selezionati.

L’impegno del FAI per il patrimonio italiano

Ci sono luoghi meravigliosi che, un tempo, brillavano con il loro fascino e custodivano un immenso patrimonio artistico e architettonico: molti di essi, purtroppo, sono stati pian piano abbandonati e oggi sono finiti in rovina, “dimenticati” da tutti. Un vero peccato, perché solitamente rappresentano preziosi tasselli della nostra storia e della nostra identità culturale. Per questo motivo, il FAI si impegna nel tentativo di dare loro una nuova vita. Nell’ambito dell’XI censimento dei “Luoghi del Cuore”, l’organizzazione ha selezionato 23 progetti – tra i tanti meritevoli d’attenzione – che verranno finanziati, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per riportarli alla loro bellezza originaria.

La lista dei progetti finanziati

Scopriamo quali sono i 23 “Luoghi del Cuore” che il FAI ha deciso di finanziare, in ordine di classifica.

Via Vandelli (Emilia Romagna): l’antica strada commerciale che collegava Modena e Massa è oggi un cammino di trekking molto amato dai turisti, e presto la sua percorribilità verrà migliorata.

(Emilia Romagna): l’antica strada commerciale che collegava Modena e Massa è oggi un cammino di trekking molto amato dai turisti, e presto la sua percorribilità verrà migliorata. Casa del Mutilato (Piemonte): splendido esempio di architettura degli anni ’40 situato ad Alessandria, sarà oggetto di restauro – in particolar modo per quanto riguarda il grande dipinto murale Il Sacrificio del Reduce, di Alberto Caffassi.

(Piemonte): splendido esempio di architettura degli anni ’40 situato ad Alessandria, sarà oggetto di restauro – in particolar modo per quanto riguarda il grande dipinto murale Il Sacrificio del Reduce, di Alberto Caffassi. Basilica dei Fieschi (Liguria): l’edificio religioso, che si trova nel borgo di Cogorno (prov. di Genova), è un capolavoro in stile romanico e gotico. Il FAI finanzierà il restauro di due splendide statue lignee policrome risalenti al ‘700.

(Liguria): l’edificio religioso, che si trova nel borgo di Cogorno (prov. di Genova), è un capolavoro in stile romanico e gotico. Il FAI finanzierà il restauro di due splendide statue lignee policrome risalenti al ‘700. Villa Mirabellino (Lombardia): in vista del futuro recupero di questa meravigliosa dimora immersa nel Parco della Reggia a Monza, al momento verrà ricostruito il prezioso Belvedere ottocentesco.

(Lombardia): in vista del futuro recupero di questa meravigliosa dimora immersa nel Parco della Reggia a Monza, al momento verrà ricostruito il prezioso Belvedere ottocentesco. Antica Fonderia di campane Achille Mazzola (Piemonte): la storica fabbrica di Valduggia (prov. di Vercelli) verrà rimessa a punto per la realizzazione di un carillon di 9 campane che verrà tramandato ad uso didattico.

(Piemonte): la storica fabbrica di Valduggia (prov. di Vercelli) verrà rimessa a punto per la realizzazione di un carillon di 9 campane che verrà tramandato ad uso didattico. Santuario e Chiesa Rupestre di San Vittore Martire (Lombardia): il complesso, situato a Brembate Sotto (prov. di Bergamo) è da tempo in degrado e il FAI permetterà finalmente il restauro degli affreschi dell’abside della chiesa superiore.

(Lombardia): il complesso, situato a Brembate Sotto (prov. di Bergamo) è da tempo in degrado e il FAI permetterà finalmente il restauro degli affreschi dell’abside della chiesa superiore. Santuario SS Crocifisso (Sicilia): la preziosa chiesa di Siculiana (prov. di Agrigento) verrà sottoposta a lavori di restauro che riguarderanno principalmente l’altare maggiore e il coro ligneo.

(Sicilia): la preziosa chiesa di Siculiana (prov. di Agrigento) verrà sottoposta a lavori di restauro che riguarderanno principalmente l’altare maggiore e il coro ligneo. Chiesa di Santa Luciella (Campania): cuore di un progetto sociale di grandissima importanza, questa splendida chiesa di Napoli verrà valorizzata con un nuovo impianto di illuminazione.

(Campania): cuore di un progetto sociale di grandissima importanza, questa splendida chiesa di Napoli verrà valorizzata con un nuovo impianto di illuminazione. Plesso Storico di San Michele (Lombardia): il complesso religioso di Torre de’ Busi (prov. di Bergamo) troverà una prima opera di valorizzazione nel restauro del ciclo di affreschi del ‘400 che sono situati all’interno del campanile.

(Lombardia): il complesso religioso di Torre de’ Busi (prov. di Bergamo) troverà una prima opera di valorizzazione nel restauro del ciclo di affreschi del ‘400 che sono situati all’interno del campanile. Madonna Immacolata del Tesoro di San Matteo (Campania): situata all’interno del Duomo di Salerno, la scultura in legno policromo raffigurante la Madonna Immacolata – risalente al XVIII secolo – verrà ora restaurata minuziosamente.

(Campania): situata all’interno del Duomo di Salerno, la scultura in legno policromo raffigurante la Madonna Immacolata – risalente al XVIII secolo – verrà ora restaurata minuziosamente. Antica Salina Camillone (Emilia Romagna): la salina di Cervia (prov. di Ravenna) è stata recentemente danneggiata dall’alluvione che ha colpito la regione, così il FAI ha deciso di provvedere al recupero dell’area antistante per permettere ai visitatori di tornare in sicurezza ad ammirare questo incantevole paesaggio.

(Emilia Romagna): la salina di Cervia (prov. di Ravenna) è stata recentemente danneggiata dall’alluvione che ha colpito la regione, così il FAI ha deciso di provvedere al recupero dell’area antistante per permettere ai visitatori di tornare in sicurezza ad ammirare questo incantevole paesaggio. Ferrovia del Centro Italia, da Sulmona a Terni (Abruzzo, Umbria e Lazio): la storica tratta ferroviaria che attraversa il Centro Italia verrà valorizzata con l’apposizione di pannelli didattici per offrire ai turisti un’esperienza più coinvolgente e formativa.

(Abruzzo, Umbria e Lazio): la storica tratta ferroviaria che attraversa il Centro Italia verrà valorizzata con l’apposizione di pannelli didattici per offrire ai turisti un’esperienza più coinvolgente e formativa. Monastero di Santa Chiara (Sardegna): l’antico complesso monastico di Oristano ha un immenso valore storico e artistico, che verrà preziosamente custodito grazie alla realizzazione di un totem digitale interattivo fruibile dai visitatori.

(Sardegna): l’antico complesso monastico di Oristano ha un immenso valore storico e artistico, che verrà preziosamente custodito grazie alla realizzazione di un totem digitale interattivo fruibile dai visitatori. Chiesa di Santa Maria Jacobi (Campania): la piccola chiesa, che costituisce il nucleo più antico del Complesso Monastico di Santa Chiara a Nola (prov. di Napoli), conserva affreschi e murature medievali molto preziose, che ora verranno restaurate.

(Campania): la piccola chiesa, che costituisce il nucleo più antico del Complesso Monastico di Santa Chiara a Nola (prov. di Napoli), conserva affreschi e murature medievali molto preziose, che ora verranno restaurate. Villa Pallavicini (Liguria): la splendida dimora settecentesca sita a Rivarolo, quartiere di Genova, vedrà finalmente recuperata la sua pavimentazione antistante l’ingresso al piano terra, mentre l’amministrazione cittadina si sta attivando per un più ampio lavoro di restauro.

(Liguria): la splendida dimora settecentesca sita a Rivarolo, quartiere di Genova, vedrà finalmente recuperata la sua pavimentazione antistante l’ingresso al piano terra, mentre l’amministrazione cittadina si sta attivando per un più ampio lavoro di restauro. Oratorio della Beata Vergine Assunta (Lombardia): questa piccola chiesa campestre, immersa nella natura nei pressi di Calvenzano (prov. di Bergamo), verrà impreziosita da alcuni nuovi percorsi di visita inclusivi, dedicati a persone con disabilità cognitive o intellettive, per rendere il luogo ancora più fruibile.

(Lombardia): questa piccola chiesa campestre, immersa nella natura nei pressi di Calvenzano (prov. di Bergamo), verrà impreziosita da alcuni nuovi percorsi di visita inclusivi, dedicati a persone con disabilità cognitive o intellettive, per rendere il luogo ancora più fruibile. Complesso della Cattedrale di San Giusto (Piemonte): il FAI ha scelto di finanziare il restauro degli affreschi dell’abside della Cattedrale di San Giusto, rinvenuti nel corso di alcuni lavori che hanno dato il via ad importanti scavi archeologici a Susa (prov. di Torino).

(Piemonte): il FAI ha scelto di finanziare il restauro degli affreschi dell’abside della Cattedrale di San Giusto, rinvenuti nel corso di alcuni lavori che hanno dato il via ad importanti scavi archeologici a Susa (prov. di Torino). Priorato di Sant’Andrea (Sicilia): la chiesa, situata a Piazza Armerina (prov. di Enna), è stata da poco oggetto di restauro e presto verranno compiuti nuovi lavori su due degli affreschi risalenti tra il XIII e il XV secolo.

(Sicilia): la chiesa, situata a Piazza Armerina (prov. di Enna), è stata da poco oggetto di restauro e presto verranno compiuti nuovi lavori su due degli affreschi risalenti tra il XIII e il XV secolo. Chiesa di San Bartolomeo (Trentino Alto Adige): gli affreschi cinquecenteschi presenti sulla facciata esterna della chiesa, situata nei pressi del borgo di Peio (prov. di Trento), verranno ora restaurati per dare il via al recupero complessivo dell’edificio.

(Trentino Alto Adige): gli affreschi cinquecenteschi presenti sulla facciata esterna della chiesa, situata nei pressi del borgo di Peio (prov. di Trento), verranno ora restaurati per dare il via al recupero complessivo dell’edificio. Bosco di Curadureddu (Sardegna): il bellissimo bosco-museo di Tempio Pausania (prov. di Sassari) sarà valorizzato con l’installazione di nuove opere d’arte, ma anche con una maggior attenzione all’ecosostenibilità e alle tecniche di realizzazione a basso impatto ambientale.

(Sardegna): il bellissimo bosco-museo di Tempio Pausania (prov. di Sassari) sarà valorizzato con l’installazione di nuove opere d’arte, ma anche con una maggior attenzione all’ecosostenibilità e alle tecniche di realizzazione a basso impatto ambientale. Fontana di Palazzo Tozzoni (Emilia Romagna): situata al centro del cortile di un antico palazzo nobiliare di Imola (prov. di Bologna), la fontana verrà recuperata e rimessa in funzione, tornando a dare spettacolo con i suoi giochi d’acqua.

(Emilia Romagna): situata al centro del cortile di un antico palazzo nobiliare di Imola (prov. di Bologna), la fontana verrà recuperata e rimessa in funzione, tornando a dare spettacolo con i suoi giochi d’acqua. Borgo di Roccatagliata (Liguria): grazie alla posa di pannelli didattici e al rinnovo dell’arredo urbano, la piccola frazione del borgo di Neirone (prov. di Genova) tornerà a vivere in tutto il suo splendore.

(Liguria): grazie alla posa di pannelli didattici e al rinnovo dell’arredo urbano, la piccola frazione del borgo di Neirone (prov. di Genova) tornerà a vivere in tutto il suo splendore. Chiesa di San Domenico (Veneto): la bellissima chiesa di Guarda Veneta (prov. di Rovigo) vedrà il suo coro ligneo settecentesco oggetto di restauro, per salvarlo dalle sue attuali precarie condizioni.