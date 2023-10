Per il “Financial Times”, Genova è la “gemma segreta d’Italia”

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Da Roma a Venezia, da Firenze a Palermo: il nostro Paese è uno scrigno di splendide città d’arte, il cui patrimonio artistico e architettonico attira migliaia di visitatori da ogni parte del globo. E Genova? Luogo di indubbia bellezza, è ancora poco conosciuto a livello turistico. Ora è il Financial Times a mostrarci il suo lato più suggestivo, con un elogio che ci riempie di orgoglio e ci spinge a riscoprire le meraviglie di questa città.

Genova, l’elogio del Financial Times

Il quotidiano britannico ha pubblicato un bellissimo articolo firmato da Maria Shollenbarger, che ci ricorda il fascino indiscutibile di una città come Genova. Conosciuta per il suo porto – uno dei più importanti d’Italia – e per il Salone Nautico che vi si svolge ormai da più di 60 anni, è in realtà un luogo ricco di meraviglie tutte da scoprire, che non ha nulla da invidiare a molte altre città d’arte italiane che vengono costantemente prese d’assalto dai turisti stranieri. A dir la verità, negli ultimi anni la Liguria sta diventando molto più che una destinazione prettamente estiva, per via delle sue spiagge incantevoli.

Ed è proprio Genova a guidare la rivincita di una regione che, fino a poco tempo fa, aveva solamente un turismo stagionale. Non è un caso, dunque, che il Financial Times la chiami la “gemma segreta d’Italia”, che si sta schiudendo pian piano mostrando tutto il suo fascino. “Ci sono chiese che rivaleggiano con quelle di Napoli, accanto a palazzi aristocratici che si possono paragonare, in magnificenza e numero, a quelli di Roma” – si legge sulle pagine del quotidiano.

Un elogio che ha fatto gran piacere ad Augusto Sartori, assessore ligure al Turismo: “Lo splendido articolo del Financial Times è conseguenza dell’enorme successo che Genova e la Liguria tutta hanno avuto quest’anno dal punto di vista turistico in particolare in Gran Bretagna”. La città della Lanterna, insomma, è una delle nuove mete italiane che, tra edifici religiosi e palazzi antichi, sorprende e conquista i turisti. Scopriamo alcune delle sue meraviglie.

Le bellezze di Genova da scoprire

Un’infinità di stretti vicoli (i celebri caruggi) si snodano nel cuore del centro storico di Genova, e su di essi si affacciano alcune delle architetture più belle di tutta la città. Non possiamo che iniziare dai Palazzi dei Rolli, una lunga serie di edifici cinquecenteschi che, per il loro pregio storico, sono stati inseriti tra i Patrimoni UNESCO. Uno di questi è Palazzo Angelo Giovanni Spinola, che con i suoi saloni riccamente decorati è un vero gioiello. Vi si cela anche un passaggio segreto, nascosto tra le librerie della biblioteca, il quale conduce ad una delle camere da letto.

Un’altra bellezza da scoprire è la Cattedrale di San Lorenzo, costruita in stile gotico tra il IX e il XIV secolo, che custodisce preziose opere d’arte. La sua facciata a fasce bianche e nere è molto caratteristica, così come l’asimmetria dovuta alla mancata realizzazione di una delle due torri campanarie in progetto – quella di sinistra è stata eretta solo per metà, e poi coperta da una loggia. E infine, Genova è uno scrigno di profumi e sapori incredibili, da perdere la testa: impossibile lasciare la città prima di aver assaggiato un pezzo di squisita focaccia.