Sere FAI d’Estate: tutti gli eventi al calar del sole da giugno a settembre

Fonte: Ph. R. Liguori - FIC Federazione Italiana Cineforum Gli eventi più belli in occasione delle Sere FAI d'Estate

La notte si accende di magia, con l’appuntamento più atteso dell’anno: tornano le Sere FAI d’Estate, con tantissimi eventi che si terranno da Nord a Sud, una volta calato il sole. Per l’occasione, i Beni appartenenti al Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) rimarranno aperti eccezionalmente più a lungo. Inoltre sarà possibile partecipare ad aperitivi e picnic, concerti e spettacoli, incontri culturali, trekking e passeggiate guidate, naturalmente dopo il tramonto. Da fine giugno a inizio settembre 2024, il calendario è davvero ricco di date da segnare in agenda. Ecco gli eventi più suggestivi.

Sere FAI d’Estate, gli appuntamenti al Nord

Sono oltre 300 gli eventi che si terranno in tutto il Paese, a partire dalla fine di giugno e sino all’inizio di settembre. Nel Nord Italia, uno degli appuntamenti più attesi è l’apertura serale eccezionale del Memoriale Brion, un imponente monumento funebre situato nel comune di Altivole (prov. di Treviso). Al suo interno sono ospitate le spoglie dei coniugi Giuseppe e Onorina Brion, oltre a quelle dell’architetto Carlo Scarpa e di sua moglie. Le visite guidate al tramonto sono previste per il 23 giugno, il 7 e il 21 luglio.

Palazzo Moroni, nel cuore della Città Alta di Bergamo, ospiterà invece la rassegna Pellicole d’autore en plein air, dal 6 luglio al 24 agosto: nei giardini della villa verranno proiettati 6 film d’eccellenza. Su una collina a due passi da Varese, il parco di Villa Panza sarà lo scenario dei concerti di Ars Sonora, in calendario dal 30 giugno al 21 luglio. Contemporaneamente, si potrà ammirare la collezione d’arte americana che è ospitata all’interno delle sue sale.

Sere FAI d’Estate, gli appuntamenti al Centro

Ad Assisi (prov. di Perugia), ai piedi della Basilica di San Francesco, c’è un rigoglioso bosco millenario che si animerà, il 29 giugno al calar del sole, con le avventure di Agatha Christie e di altre coraggiose autrici, in un appuntamento dedicato alla lettura all’aria aperta. È invece il borgo toscano di San Gimignano (prov. di Siena) ad accogliere i visitatori con un tour guidato di Casa Campatelli e della sua affascinante torre, con degustazione omaggio di un calice di Vernaccia. Le date da segnare in calendario? Il 6 e il 20 luglio, il 10 e il 24 agosto, il 14 e il 28 settembre.

A Recanati (prov. di Macerata), a pochi passi dalla casa in cui nacque Giacomo Leopardi, sorge l’orto dell’antico Monastero di Santo Stefano: è qui che il poeta compose L’Infinito. L’Orto sul Colle dell’Infinito organizzerà degli aperitivi letterari sotto alle stelle, un vero e proprio viaggio culturale, dal 27 giugno al 9 agosto. Inoltre, come in tanti altri Beni appartenenti al FAI, l’11 e il 25 luglio e il 14 e il 28 agosto si terrà l’appuntamento Astronomi per una notte: un’osservazione del cielo stellato alla scoperta delle sue meraviglie.

Sere FAI d’Estate, gli appuntamenti al Sud

Un appuntamento speciale è quello che si svolgerà il 27 luglio presso l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, a Lecce: si tratta della Notte bianca dei bambini, con tantissimi giochi in legno per il divertimento dei più piccini e una visita guidata dedicata a tutta la famiglia, alla scoperta della storia millenaria di questo luogo di culto. È infine nella splendida cornice della Baia di Ieranto, e più precisamente presso il promontorio di Punta Campanella (prov. di Napoli) che si terrà un breve trekking con osservazione astronomica guidata alla scoperta del cielo stellato. Sono previste diverse date per tutta la stagione estiva.