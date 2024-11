Notre Dame rinasce dalle ceneri: la riapertura in arrivo

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock La cattedrale Notre Dame, simbolo di Parigi

La cattedrale di Notre-Dame si prepara a riaprire le sue porte, con una data già fissata: il 7-8 dicembre uno dei simboli più famosi di Parigi avrà una nuova rinascita. La notizia arriva cinque anni dopo il devastante incendio del 15 aprile 2019, che distrusse il tetto con la famosa Forêt, l’intelaiatura in legno di quercia, e la guglia alta 96 metri, progettata dall’architetto Eugène Viollet-le-Duc durante il restauro del XIX secolo.

Ecco i dettagli sui lavori di restauro che in questi anni hanno riguardato Notre Dame, sulla sua riapertura e sui costi di ingresso alla cattedrale parigina.

La riapertura ufficiale e i lavori di restauro

Il restauro della cattedrale più famosa della Francia, iniziato nel 2022, ha visto la ricostruzione fedele del tetto e della guglia, seguendo i progetti originali. La nuova guglia è stata completata con un nuovo gallo dorato, mentre le otto campane del campanile nord, anch’esse restaurate, hanno suonato per la prima volta dopo l’incendio. Inoltre, il 15 novembre, la cattedrale accoglierà di nuovo la statua della Vergine col Bambino, rimossa per protezione e proveniente dalla Chiesa di St-Germain-l’Auxerrois, in una processione speciale attraverso Parigi.

All’interno della cattedrale più visitata di Parigi proseguono le operazioni di pulizia per rimuovere i segni del fuoco e del tempo: le pareti delle volte, i pavimenti in marmo e le vetrate sono sottoposti a una meticolosa pulizia. I visitatori potranno ammirare anche i nuovi arredi liturgici in bronzo e un reliquiario alto 4 metri, realizzato in legno di cedro e blocchi di vetro per la corona di spine.

Sebbene la riapertura di Notre Dame sia imminente, alcuni lavori di restauro continueranno anche dopo l’inaugurazione, per riportare completamente la cattedrale al suo splendore originale: nel corso del 2025 avverrà il restauro dell’abside e della sacrestia; entro il 2026/2027 l’installazione di vetrate contemporanee e la trasformazione dell’area del sagrato di fronte alla facciata principale in una piazza più verde.

Le celebrazioni per la riapertura della cattedrale

L’inaugurazione ufficiale si terrà la sera del 7 dicembre, seguita da una serie di eventi solenni. Il giorno successivo, 8 dicembre, si celebrerà la consacrazione dell’altare e la prima messa. Le celebrazioni proseguiranno con la liturgia dell’Immacolata Concezione il 9 dicembre e con cerimonie religiose fino al 15 dicembre.

Il 17 e 18 dicembre, due concerti dal titolo Magnificat chiuderanno la prima settimana di celebrazioni. Gli eventi, compresi pellegrinaggi e cerimonie, proseguiranno fino all’8 giugno 2025, giorno di Pentecoste. Si attende la partecipazione di Emmanuel Macron, che renderà omaggio agli sforzi per la riapertura in cinque anni, un obiettivo fissato subito dopo l’incendio.

Eventi a Parigi legati alla riapertura

Parigi sarà teatro di numerosi eventi culturali sotto il titolo “Notre-Dame de Paris: vers la réouverture”. La mostra Notre-Dame de Paris: nel cuore del cantiere presso l’Espace Notre-Dame presenta modelli, resti dell’incendio, filmati e opere d’arte legate al restauro.

All’interno dell’Espace Notre-Dame, i visitatori possono partecipare al tour immersivo Eternal Notre-Dame, un’esperienza di realtà virtuale che ripercorre la storia e i segreti del monumento. Questo viaggio digitale sarà disponibile anche presso la Cité de l’Histoire, sotto il Grande Arche de la Défense.

Dal 9 all’11 dicembre, il Collège des Bernardins ospiterà concerti del coro sotto le volte della navata. Dal 18 novembre al 16 marzo 2025, il Musée de Cluny presenterà la mostra Faire parler les pierres, che metterà in evidenza le sculture di Notre-Dame.

Come visitare Notre-Dame e dettagli sull’accesso

La cattedrale, capolavoro dell’architettura gotica e simbolo del cattolicesimo francese, si erge sull’Ile de la Cité. La riapertura vedrà l’introduzione di nuove misure, come un sistema di prenotazione gratuita tramite app, per gestire il flusso dei visitatori e garantire un’esperienza migliore. I visitatori accederanno tramite il portale centrale del Giudizio Universale, con la possibilità di scegliere tra percorsi tematici: biblico, educativo e simbolico.

Fino a giugno 2025, l’accesso sarà limitato a singoli visitatori e fedeli. Successivamente, potranno entrare anche i gruppi e riprenderanno le visite guidate.

Il biglietto d’ingresso per Notre-Dame

È in corso un dibattito sull’introduzione di un biglietto d’ingresso di 5 € per le visite turistiche, proposta avanzata dal ministro della cultura Rachida Dati per salvaguardare il patrimonio culturale. Per ora, l’ingresso alla cattedrale resta gratuito, mentre alcune sezioni specifiche potrebbero richiedere un biglietto.