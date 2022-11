Lucine di Natale, l’evento più magico di Natale

A Natale ogni luogo diventa magico, con le luci che segnano il profilo di ogni cosa e gli addobbi natalizi che decorano alberi, porte e finestre, i canti di Natale che fanno da colonna sonora e il profumo di spezie che si respira nell’aria.

C’è un luogo che però, da più di vent’anni, diventa ancora più magico di qualunque altro in Italia. È il borgo di Leggiuno, in provincia di Varese, sul Lago Maggiore.

Le Lucine di Natale

Questa pittoresca località diventa il luogo imperdibile durante le festività natalizie. Oltre mezzo milione di luci Led illuminano la cittadina lacustre con installazioni fatte completamente a mano dagli artigiani locali che hanno utilizzato materiali di recupero per realizzarle.

A partire dal 3 dicembre e fino all’8 gennaio, Leggiuno è avvolto dall’atmosfera natalizia tra renne, slitte, Babbi Natale, stelle comete e abeti luminosi. Il centro del paese si trasforma in un meraviglioso villaggio incantato popolato da incredibili installazioni e creature luminose.

Dopo aver valicato l’ingresso, si entra in un mondo fatato. Seguendo le illuminazioni e le decorazioni dei vialetti, ci si lascia trasportare da tutto quello che ci circonda.

Fino al giorno di Natale (perché poi ripartirà per il Polo Nord), si può anche incontrare Babbo Natale che saluta i visitatori dalla sua slitta, mentre dal 1° gennaio si può vedere la Befana con la sua immancabile scopa.

Leggiuno, il paese di Natale

Era il 1999 quando il signor Lino Betti, originario di Leggiuno, portò per la prima volta dal Brasile il primo filo di lucine di Natale per decorare la propria casa. Anno dopo anno, le lucine aumentarono finché la casa e il giardino non divennero una vera e propria attrazione nel paese durate le festività natalizie. Tanto che altri abitanti del paese decisero di decorare le loro abitazioni con luminarie, ma non solo.

Le luci di Natale invasero l’intero paese, incluse strade e piazze, con grotte glaciali, castelli fiabeschi, prati fioriti, alberi, renne, funghi e lumachine luminose. Ogni anno vengono aggiunte nuove sagome e nuovi allestimenti per rendere l’evento sempre unico.

Info utili

Per visitare le Lucine di Natale di Leggiuno è necessario prenotare online e pagare il biglietto d’ingresso che costa 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 3 ai 12 anni e i disabili, mentre è gratuito per i bimbi sotto i tre anni.

Le Lucine di Natale sono aperte tutti i giorni dal 3 dicembre al 8 gennaio, tranne il 24 e il 31 dicembre, dalle 17.30 alle 23.