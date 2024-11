Venezia a Natale: gli eventi imperdibili

Sognate di trascorrere il Natale a Venezia? Qui tanti consigli su cosa fare: eventi imperdibili e diverse attività pensate per far divertire adulti e bambini

Fonte: iStock Piazza San Marco a Natale

Venezia è molto più che un labirinto di canali e ponti, con la sua atmosfera sognante rappresenta una delle destinazioni italiane più amate, imperdibile anche durante il periodo delle feste. Luci, musica ed eventi rendono ancora più speciali le sue piazze e gli edifici architettonici che, con la loro bellezza senza tempo, contribuiscono a creare lo scenario perfetto in cui trascorrere il Natale. Scopriamo insieme quali sono gli eventi e le attività da non perdere, oltre che i luoghi simbolici della città, immancabili sull’itinerario di chiunque la visiti, anche se per la decima volta!

Cosa fare a Venezia a Natale

La città di Venezia diventa un incanto durante il periodo natalizio e non solo per le luminarie che decorano i canali o per l’albero di Natale allestito nell’iconica Piazza San Marco. In più, quest’anno l’organizzazione comunale ha creato un ricco palinsesto di eventi, perfetti per far divertire sia gli adulti che i bambini. Ecco i nostri consigli su cosa fare a Venezia a Natale per portarvi a casa i migliori ricordi trascorsi con le persone a voi più care.

Cercare le migliori luminarie natalizie

Dal 21 novembre, Venezia si illumina con le tradizionali luminarie natalizie che arricchiscono non solo il centro storico, ma rendono ancora più magici anche gli scenari delle varie isole come Lido, Pellestrina, Murano, Burano, Sant’Erasmo e Vignole. La particolarità delle luminarie, perfette per scattare le vostre foto migliori, è che rappresentano i simboli natalizi più amati come stelle comete, agrifogli, pacchi dono, scoiattoli, cavalli trainati da carrozze e fontane luminose, ma non solo.

Se parliamo di luci non possiamo che consigliarvi l’evento “Murano illumina il mondo” alla sua seconda edizione. Promosso da The Venice Glass Week e dal Comune di Venezia, il progetto vede protagonista il vetro di Murano raccontato attraverso undici splendidi lampadari frutto della collaborazione tra artisti di fama internazionale e alcune tra le più prestigiose fornaci muranesi. Potrete ammirarli dal 22 novembre 2024 al 4 marzo 2025 tra gli archi delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco.

Fotografare l’albero di Natale a Piazza San Marco

Impossibile trascorrere il Natale a Venezia senza passare da Piazza San Marco dove, ogni anno, viene allestito l’albero decorato con migliaia di luci. L’appuntamento dell’accensione è sempre quello più atteso, quest’anno avvenuta il 22 novembre accompagnata dall’esibizione di un gruppo di cantanti veneziani alle prese con brani natalizi.

Fonte: iStock

Passeggiare tra i mercatini di Natale

Anche Venezia mostra con orgoglio i suoi mercatini di Natale. Il principale è il mercatino di Campo Santo Stefano, aperto dal 25 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. Qui troverete non solo gli stand con prodotti d’artigianato locale, ma vengono organizzate anche tante attività per le famiglie con bambini. Gli altri mercatini si trovano al complesso dell’Arsenale, dal 1 dicembre 2025 al 7 gennaio 2025 e a Campo San Polo, dal 6 dicembre al 6 gennaio. In Laguna, invece, troverete la mostra dei presepi, realizzati artigianalmente e provenienti da tutto il Veneto.

La pista di pattinaggio in Campo San Polo

Uno degli eventi più attesi dai veneziani e non solo è l’apertura della grande pista di pattinaggio in Campo San Polo. Aperta dal 30 novembre 2024 al 4 marzo 2025, è possibile accedervi tutti i giorni con turni della durata di circa un’ora e mezza intervallati da una pausa di 30 minuti. Non preoccupatevi se arrivate a Venezia e non avete i pattini con voi: in loco avrete la possibilità di noleggiare i pattini, ma non dimenticate di indossare i guanti, obbligatori per accedere alla pista. L’entrata costa 10 euro per i residenti e 12 euro per i non residenti, con tariffe agevolate per i bambini o per chi decide di acquistare un abbonamento.

Fonte: iStock

Avvento in Musica

Dal 1 dicembre alle ore 16, torna l’attesa rassegna musicale natalizia organizzata nella Chiesa di San Trovaso, considerata una delle più suggestive della città. Promossa nell’ambito del Festival Callido Nacchini, Avvento in Musica prevede un programma di 4 concerti gratuiti dove saliranno sul palco artisti di grande talento, i quali si esibiranno con musiche classiche e sacre.

Trenino di Natale a Mestre

Che Natale sarebbe senza l’amatissimo trenino? Quest’anno ritorna tra le strade di Mestre offrendo ai passeggeri un giro ancora più ampio: si parte dalle vie dello shopping in un percorso che va dalla fontana di luce di Largo

Divisione Julia, proseguendo con il tunnel di luce tra Via Olivi e Via Poerio, attraverso la carrozza luminosa con cavalli di Via Mestrina, oltrepassando le luminarie di Corso del Popolo, di Via Tasso e Via Cappuccina, per arrivare alla grande sfera natalizia di Piazzale Donatori di Sangue e per tornare, infine, in largo Divisione Julia. L’accesso al trenino è gratuito ed è attivo tutti i weekend dal 30 novembre al 29 dicembre, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30.

Corteo Acqueo dei Babbi Natale

Siamo a Venezia, è ovvio che il Natale si festeggi anche sull’acqua! Anche quest’anno torna l’atteso Corteo Acqueo dei Babbi Natale alla sua decima edizione: la data da segnare in agenda è quella del 22 dicembre, quando imbarcazioni addobbate con decorazioni natalizie sfileranno lungo il Canal Grande guidate da vogatori vestiti da Babbo Natale. Sono a centinaia i Babbi Natale che parteciperanno con le loro tipiche imbarcazioni veneziane a partire dalle ore 10:30 e con le premiazioni previste attorno alle ore 11:00.

Venezia a Natale, i luoghi più simbolici

Ora che vi abbiamo consigliato i tanti eventi da non perdere durante il Natale, è arrivato il momento di suggerirvi alcune tappe tra i luoghi più simbolici di Venezia, resi ancora più belli dall’atmosfera offerta dalle decorazioni e luminarie.

I ponti di Venezia

Tra i luoghi più simbolici della città ci sono sicuramente i suoi ponti. Sapete che questi sono oltre 400? Il nostro consiglio è di lasciarvi condurre dai vostri piedi alla scoperta di quelli principali, decorati con luminarie e resi ancora più unici dall’atmosfera natalizia. I più famosi sono quelli costruiti per il Canal Grande, ossia Rialto, con i suoi 400 anni di storia, i ponti Dell’Accademia e degli Scalzi (detto della Stazione) costruiti nel XIX secolo e rinnovati negli anni ’30 del secolo scorso, e il Ponte della Costituzione, detto Calatrava.

Fonte: iStock

Basilica di San Marco

Quale modo migliore di vivere la splendida Basilica di San Marco, tra i simboli più importanti della città, se non con un concerto natalizio organizzato al suo interno? Ogni anno, lo storico Gran Teatro La Fenice organizza un concerto durante il quale vengono suonate canzoni sacre legate alla festività religiosa del Natale. Le date sono martedì 17 dicembre 2024 alle ore 20:00 (con ingresso per invito della Procuratoria di San Marco) e mercoledì 18 dicembre alle ore 20:00 riservato agli abbonati turno S della Stagione Sinfonica 2024-2025. Il programma di quest’anno prevede la presenza di Marco Gemmani che dirigerà la Cappella Marciana in un’esecuzione musicale dedicata a Francesco Cavalli, maestro della Cappella della Basilica di San Marco per otto anni nella seconda metà del ‘600.

Lido Isola del Natale

Il Lido di Venezia, luogo simbolo dell’annuale Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, durante il periodo natalizio si trasforma in una vera e propria isola del Natale. Qui, luci e musiche creeranno lo scenario perfetto durante il ponte dell’Immacolata, il 7 e l’8 dicembre, quando verrà dato il via a un programma ricco di proposte sia per gli adulti che per i bambini. Non mancheranno i mercatini di Natale in Piazzale S. Elisabetta, Gran Viale S. Elisabetta e Piazzetta Lepanto, dove dalle 10:00 alle 19:00 sarà possibile passeggiare tra gli stand e acquistare tanti prodotti artigianali e splendide idee regalo.

Come a Mestre, anche al Lido sarà presente il trenino, grazie al quale potrete raggiungere il Villaggio di Natale alle ex Officine Sorlini a San Nicolò. Il trenino fa continua spola dal Gran Viale al villaggio di Natale e viceversa: potete acquistare i biglietti alla Casetta in Piazzetta Lepanto, dove parte il treno, oppure direttamente al Villaggio di Natale. Il trenino è attivo dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

Il clima di Venezia a Natale

Lontana dalla frenesia estiva, Venezia a dicembre è avvolta da un’atmosfera suggestiva rivelando il suo fascino particolare. La Serenissima, addobbata a festa, offre un’atmosfera più intima, oltre che temperature più fresche. Chi ama scoprire le città quando non c’è nessuno, magari durante una passeggiata mattutina, troverà i canali e i vicoli immersi nella tranquillità e in una leggera foschia. Le temperature oscillano tra i 6 e i 10 gradi, consigliamo di mettere in valigia indumenti caldi, compresa una giacca da pioggia. Potrebbero esserci piogge che causano l’acqua alta: vi suggeriamo di monitorare i siti ufficiali per verificare eventuali avvisi.

Come muoversi a Venezia a Natale

Partiamo dal presupposto che a Venezia i modi per spostarsi sono solamente due: vie d’acqua e vie pedonali. Non essendoci la possibilità di utilizzare l’auto dovrete coprirvi bene e prepararvi a camminare tra le calli o, in alternativa, spostarvi con il vaporetto o altri mezzi acquei. Il vaporetto potrebbe essere il vostro alleato, soprattutto in caso di pioggia: questo è gestito dalla compagnia ACTV e collega tutte le zone della città secondo linee e orari che verranno aggiornati a ridosso del Natale e che consigliamo di monitorare sui siti ufficiali. In alternativa, se non volete spostarvi a piedi, potete utilizzare i classici taxi d’acqua, seppur siano un’opzione abbastanza costosa!