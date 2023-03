Riparte DiscoverEu: i diciottenni viaggiano in treno gratis in tutta Europa

È arrivata una buona notizia per i neo diciottenni: la Commissione Europea ha aperto il bando di primavera DiscoverEu, un interessante programma di viaggio per i nuovi maggiorenni europei che possono esplorare gratis il vecchio continente a bordo di uno o più treni. E quest’anno il passa ferroviario è disponibile per ben 35.000 persone.

Come funziona DiscoverEu

DiscoverEu è un’azione del programma Erasmus+ che offre l’opportunità ai giovani di scoprire l’Europa attraverso interessanti esperienze di apprendimento. Ci si sposta principalmente in treno (sono previste eccezioni per consentire la partecipazione anche a coloro che vivono su isole o in zone remote), scoprendo i paesaggi mozzafiato insieme alla varietà di piccole e grandi città che impreziosiscono l’Europa.

Ogni anno si svolgono due tornate di candidature e per questa primavera i pass a disposizione, come vi abbiamo accennato in precedenza, sono ben 35.000. Entro la fine dell’anno, però, il numero complessivo arriverà a 70.000.

I requisiti per partecipare e come fare domanda

Per partecipare al programma DiscoverEu è necessario avere 18 anni e risiedere nell’Unione europea o in uno dei Paesi terzi associati al programma Erasmus+, ovvero Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

Ciò vuol dire che bisogna essere nati tra il 1º luglio 2004 e il 30 giugno 2005 e inoltrare una domanda di ammissione tramite la compilazione di un modulo che si trova sul sito del Portale Europeo per i Giovani.

La fase di candidature è già attiva e lo sarà fino alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) di mercoledì 29 marzo 2023. Oltre a inserire correttamente il numero della carta d’identità, del passaporto o della carta di soggiorno legale nel modulo di domanda online, si dovrà partecipare a un quiz di 5 domande a risposta multipla riguardanti l’Unione europea in generale e su altre iniziative, sempre dell’Unione europea, rivolte ai giovani. Infine, bisognerà risponde anche una domanda di spareggio. I candidati saranno selezionati fino a esaurimento del bilancio disponibile e classificati in base alla correttezza e alla tempestività delle risposte fornite.

Si può viaggiare con gli amici?

È possibile vivere l’indimenticabile avventura di DiscoverEu anche insieme ai propri amici. L’esperienza è infatti aperta a un massimo di 5 persone. Basta indicare la preferenza nel modulo di domanda. Ma se si decide di viaggiare in gruppo, prima di presentare una richiesta di partecipazione deve essere nominato un capogruppo che compila il modulo di domanda e risponde al quiz e alla domanda di spareggio.

Una volta presentata la domanda, il capogruppo riceve un codice che deve trasmettere ai membri del gruppo per consentirne la registrazione. Con il codice fornito dal capogruppo, gli altri membri del gruppo possono registrarsi online e compilare i loro dati personali.

La richiesta di gruppo viene valutata come un’unica domanda (quindi si può partire tutti insieme), a patto che tutti i candidati si registrino online prima del termine del periodo di presentazione delle domande e che rispettino i requisiti di partecipazione.

Come avverrà la selezione

La selezione dei candidati avverrà tramite uno strumento di registrazione online disponibile sul Portale europeo per i giovani. La Commissione europea e l’EACEA classificheranno i partecipanti per Paese e in funzione delle loro risposte al quiz e alla domanda di spareggio.

Ad essere selezionati saranno almeno 35.000 giovani tra i candidati che hanno risposto correttamente al quiz e che si sono avvicinati di più alla risposta giusta alla domanda di spareggio. Ma se troppe domande di partecipazione (di singoli o di gruppi) ottengono lo stesso risultato sulla soglia imposta dalla quota fissa, la Commissione europea e l’EACEA applicheranno come ultima risorsa il principio del “primo arrivato, primo servito” per determinare gli ultimi vincitori.

A seguito della selezione, tutti i candidati riceveranno i risultati via e-mail. Se non si è stati selezionati, si verrà inseriti in un elenco di riserva da cui essere contattati in una fase successiva, ma solo se altri partecipanti selezionati dovessero decidere di ritirare la loro candidatura.

Come funziona il viaggio

Il viaggio con DiscoverEu può durare da un minimo di 1 giorno a un massimo di 1 mese. È fondamentale che venga effettuato nel periodo fra il 15 giugno 2023 (prima data possibile di partenza) e il 30 settembre 2024 (ultima data possibile di ritorno).

Il numero di Paesi visitabile dipende strettamente dalla soluzione scelta:

opzione fissa: il numero di destinazioni è limitato a 2 Paesi (o 2 città all’interno dello stesso Paese);

il numero di destinazioni è limitato a 2 Paesi (o 2 città all’interno dello stesso Paese); opzione flessibile: il numero di Paesi è illimitato, ma ad essere limitato è il numero di giorni di viaggio.

È bene sapere che è anche possibile iniziare il viaggio da un Paese diverso da quello della propria residenza legale, ma i costi dello spostamento per recarsi nel Paese/nella località da cui si desidera partire sono a carico proprio.

Il pass flessibile

L’opzione del pass flessibile permette di viaggiare in treno per 7 giorni entro un periodo di un mese. In sostanza si può restare anche un mese all’estero, ma sono solo 7 i giorni a disposizione per viaggiare gratis in treno. Si possono selezionare liberamente ciascuno dei 7 giorni di viaggio e si possono prendere tutti i treni che si desiderano (è però bene ricordarsi che alcuni convogli potrebbero necessitare di una prenotazione in quanto i posti sono limitati).

Il pass flessibile, fornito in formato digitale, può essere utilizzato tramite l’apposita app DiscoverEU Travel. Dopo aver prenotato il pass, si riceverà un’e-mail dal contraente con le varie istruzioni.

Il pass fisso

Scegliendo il pass fisso, invece, le date di viaggio non possono essere modificate dopo l’emissione del pass stesso. Inoltre, il numero di Paesi che si possono visitare è limitato a 2. Le spese di prenotazione sono incluse nei pass con date fisse, ma si applica un limite di 251 euro (lo stesso importo del pass flessibile).

Cosa permette di vivere questa esperienza

DiscoverEu è un’incredibile esperienza di viaggio che offre l’opportunità di esplorare la diversità dell’Europa, di conoscere il suo patrimonio culturale, la sua storia e di entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente. Al contempo, DiscoverEU consente di sviluppare competenze preziose per il proprio futuro, come l’indipendenza, la fiducia e l’apertura verso altre culture.

Dal lancio dell’iniziativa, ossia nel giugno 2018, più di 200.000 giovani hanno ottenuto un pass DiscoverEU e il programma continua ad avere sempre più successo. Una dimostrazione che il bagaglio esperienziale che si porta a casa al termine del programma non è facile acquisirlo in altri modi.

Inoltre, ai partecipanti verrà fornita una tessera di sconto con oltre 40.000 possibilità di riduzioni su trasporti pubblici, attività culturali, alloggio, ristorazione, attività sportive e altri servizi disponibili nei Paesi che fanno parte del programma DiscoverEu.

Infine, con lo scopo di documentare i risultati raggiunti a livello di apprendimento, tutti i partecipanti che completeranno il sondaggio inviato loro automaticamente dopo il viaggio riceveranno un certificato di partecipazione che comprende elementi delle competenze chiave acquisite grazie a questa spettacolare esperienza.