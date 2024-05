Club Med quest’estate ti porta sulle spiagge più belle del mondo

Fonte: Geraldine Bruneel Club Med Michès - Repubblica Dominicana

Sabbia bianca e acqua cristallina o dune infinite che danzano con il vento; spiagge incontaminate e immerse nella natura: immaginatevi con i piedi nella sabbia, il sole sulla pelle e il suono del mare come musica.

Questa è la vacanza ideale nell’immaginario della maggioranza degli italiani e non a caso. Non sono solo i benefici terapeutici a portarci in vacanza al mare, ma la vista e la bellezza di questi angoli di paradiso attivano la produzione di endorfine, gli ormoni del buonumore e ci fanno stare bene.

La vista del mare all’orizzonte, con tutte le sfumature di colori, induce uno stato di calma e serenità, riducendo l’ansia e migliorando l’umore. Il contatto con la natura e il paesaggio marino stimolano la creatività e favoriscono la riflessione e la contemplazione. “La bellezza salverà il mondo” aveva detto Dostoevskij, e noi vi diciamo dove trovarla, senza pensieri.

Esplorando il mondo con Club Med: destinazioni esclusive e spiagge paradisiache

Le spiagge mozzafiato sono da sempre il cuore pulsante dei Resort Club Med, che, con 68 resort sparsi in 26 Paesi, si distingue per il suo spirito pionieristico nel trovare e valorizzare le mete più affascinanti del mondo. Per questo gli ospiti hanno accesso a luoghi unici, incontaminati ed esclusivi, totalmente immersi in paesaggi da cartolina. Tutti i Resort Club Med sono stati pensati nel cuore della natura, generosi di spazi verdi e dall’atmosfera rigenerante: tra palme ondeggianti e acque cristalline, offrono un’oasi di pace e rifugio, ovunque nel mondo e tutto l’anno.

Caraibi, che spettacolo!

L’incanto dei Caraibi è indiscutibile, e sono proprio qui alcune tra le spiagge più belle al mondo. Club Med Turkoise propone una destinazione unica, nelle Turks and Caicos, otto isole coralline una volta patria delle avventure dei pirati e oggi il posto ideale per chi ama il bel mare, lo snorkeling e le immersioni. Un Resort per soli adulti, ideale tutto l’anno, perfetto per le coppie e per il viaggio di nozze. Spiagge deserte, ma anche piccoli borghi storici e paesaggi variegati; oltre allo sport e alle escursioni sono l’anima del Club Med Turkoise.

Nascosto sulla remota isola di San Salvador, nota per immersioni subacquee di livello mondiale, il Club All Inclusive Med Columbus Isle alle Bahamas è un elegante Resort in stile coloniale, meta indiscussa per una fuga romantica e per vivere al ritmo delle Bahamas un’esperienza di relax unica.

Fonte: François Peyranne

In Repubblica Dominicana, tra le proposte Exclusive Collection, Club Med Michès Playa Esmeralda è un Eco-Resort nella natura incontaminata di Michès, con servizi esclusivi e aree riservate per un relax totale. Qualche esempio per iniziare a sognare a occhi aperti? L’Oasi Zen è una piscina naturale senza cloro purificata naturalmente dalle piante; l’Emerald Jungle è un rifugio immerso nella natura; mentre a chi cerca privacy e riservatezza, è dedicato l’Archipelago con suite e piscina personale a pochi passi da una spiaggia privata.

Oltreoceano senza passaporto

Ma i Caraibi sono più vicini di quanto si possa pensare, con due mete raggiungibili anche senza passaporto: sono il Club Med La Caravelle in Guadalupa e il Club Med Les Boucaniers in Martinica. La Caravelle, nel cuore dei Caraibi, è il luogo perfetto per unire avventura e benessere, scoperta e natura. Qui è possibile conoscere la tradizionale cultura nei mercati locali, provare l’autentica cucina creola, o viaggiare alla scoperta di foreste pluviali, terreni montuosi e baie coralline. Questo paradiso tropicale lascerà a bocca aperta tutta la famiglia. Il Club Med Les Boucaniers in Martinica è, invece, la meta per eccellenza per gli appassionati di sport acquatici: surf, kitesurf, sci nautico, wingfoil, e immersioni naturalmente.

Fonte: François Peyranne

Acqua turchese e sabbia bianca: l’Asia di Club Med

Anche l’Asia vanta alcune destinazioni mozzafiato. Il Club Med Kani delle Maldive vanta due chilometri di spiaggia privata bianchissima lambita da acqua cristallina, dove rilassarsi in coppia o in famiglia. Una proposta All Inclusive che offre agli ospiti la possibilità di praticare tantissimi sport acquatici e di terra: dallo snorkeling, al padel, al surf. Per chi preferisce privacy e riservatezza, l’area Exclusive Collection del Club Med Kani propone eleganti e spaziose suite, con spazi intimi e un servizio su misura.

A 5 minuti da barca da Club Med Kani, si trovano le Ville di Finolhu, ville sulla spiaggia o direttamente sul mare con piscina privata e un maggiordomo a disposizione. Il luogo ideale per una vacanza romantica o la luna di miele.

Non si può parlare di Asia senza partire per la Thailandia, e il Club Med Phuket permette di immergersi appieno nella cultura thai, inebriarsi dei profumi e della musica di questa incantevole isola. Tantissime le attività per conoscere l’isola, come le visite organizzate ai templi buddisti, i corsi di cucina e boxe thailandese, o le serate di danze tradizionali.

Fonte: François Peyranne

Il Paradiso? È alle Seychelles

La sensazione degli ospiti del Club Med Seychelles è quella di stare dentro una cartolina, unici al mondo a godere di quello spettacolo. Un Resort eco-chic che sorge nell’isola privata di Sainte Anne, all’interno del parco marino nazionale: un sogno per tutta la famiglia. Avventura e natura incontaminata, un mare strepitoso e spiagge uniche sono la scenografia per praticare trekking, immersioni, yoga nella giungla, kayak e padel. Un contatto profondo con una dimensione primordiale, resa confortevole dai servizi impeccabili di Club Med.

A Mauritius: natura, relax, divertimento

Il Resort La Pointe aux Canonniers è il luogo ideale per una vacanza sull’Oceano indiano e per scoprire il suo universo di coralli e pesci coloratissimi. Adatto per le coppie ma anche per le famiglie, questo Resort idilliaco ospita una piscina con giochi d’acqua per i più piccoli e una piscina zen sostenibile filtrata solamente dalle piante esclusiva per gli adulti. Tantissime le proposte, dalle uscite in catamarano allo sci d’acqua nell’Oceano Indiano; dallo snorkeling alle visite al giardino di Pamplemousse o al mercato di Port Louis; senza perdersi un trattamento in spa o un momento di pausa in spiaggia. E dopo una cena o un drink in uno dei ristoranti e bar immersi nella natura del Resort, il Dodo accoglie gli ospiti per una notte di musica.

Fonte: Mathieu Richer Mamousse

Premium All Inclusive: Club Med e l’Esprit Libre, l’arte della vacanza senza pensieri

Non esiste modo migliore di godere della bellezza del paesaggio e dei benefici del mare più bello del mondo se non quello di scegliere la forma All Inclusive di Club Med, che mette a disposizione degli ospiti davvero tutto il comfort possibile e i migliori servizi di sempre. I punti ristoro dei Resort offrono il meglio della cucina internazionale; poi ci sono i trasporti organizzati e le escursioni; ma anche attività e intrattenimento per tutti i gusti per scoprire la destinazione e immergersi totalmente nella sua cultura, senza pensieri e senza stress. E nei Resort della gamma Exclusive Collection champagne illimitato, tutti i giorni, dalle 18. Per celebrare la bellezza. È tutto incluso nel pacchetto di viaggio Premium All Inclusive, per poter davvero staccare dal quotidiano e godere letteralmente di un paradiso esclusivo.