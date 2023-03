È boom di treni notturni in Europa: le novità

Una nuova generazione di treni notturni progettati per massimizzare il comfort e la privacy dei passeggeri sta contribuendo a delineare il presente e il futuro dei viaggi sostenibili e slow. La promessa è di offrire un’esperienza totalmente rilassante ed emozionante, dando l’opportunità di godere appieno del tragitto e delle bellezze paesaggistiche che si svelano fuori dal finestrino. La spinta verso modalità di spostamento più ecologiche, ma non per questo meno sofisticate ed esclusive, ha visto il lancio di piani per l’estensione della rete ferroviaria, con la realizzazione di carrozze curate in ogni dettaglio e la nascita di una compagnia di treni notturni pronta a inaugurare dei veri e propri ‘boutique hotel itineranti’ a partire dal 2025. Ecco le novità da non perdere.

In treno da Vienna a Genova

Le ferrovie austriache ÖBB hanno aperto la strada alla rinascita dei vagoni letto in Europa con i treni notturni Nightjet. Il treno, in partenza da Monaco di Baviera e da Vienna, percorre la Riviera Ligure e da quest’anno si allunga fino a La Spezia e a Genova. Da qui è possibile proseguire per Monaco, Nizza e alle Cinque Terre.

Nell’estate del 2023, Nightjet lancerà convogli di nuova generazione in grado di competere con i voli di prima classe in termini di comfort. Il design delle nuove carrozze si concentra sui desideri dei passeggeri di maggiore privacy e sicurezza, con ogni genere di comodità moderna, tra cui WiFi gratuito e stazioni di ricarica wireless, oltre a scomparti privati con docce e servizi igienici interni, deposito per biciclette e attrezzature per sport sulla neve.

Midnight Trains, i futuri ‘hotel su rotaia’

La startup francese Midnight Trains è pronta a mettere in funzione la linea Parigi – Milano – Venezia nel 2025, con il sostegno della Commissione europea. Il progetto si propone di andare ben oltre la riattivazione della linea esistente fino a qualche anno fa, con la realizzazione di una sorta di “hotel su rotaia”. L’obiettivo è di fornire ai viaggiatori servizi a bordo di alto livello, come camere private, set di biancheria di qualità, selezione di film on demand e vagone ristorante, il tutto in completa privacy e sicurezza, eliminando quelli che vengono considerati come i tre principali problemi che affliggono le compagnie ferroviarie economiche: la condivisione dello scompartimento con estranei, servizi di ristorazione scadenti e pochi servizi digitali. Gli itinerari saranno meglio definiti entro la fine del 2024.

Treni notturni in Europa: rinascita e ostacoli

Negli ultimi tempi, gli operatori ferroviari stanno invertendo una tendenza che ha visto la chiusura del 65% delle rotte notturne tra il 2001 e il 2019, dovuta al boom dei voli low cost. Questo ragionamento sta però cambiando e molti Paesi, come la Francia, si sono già attivati per cercare di eliminare i voli nazionali a corto raggio. È, infatti, oramai risaputo che il treno, preferito da sempre più italiani, è la scelta più attenta al clima rispetto ad altri mezzi di trasporto, in particolare se confrontato con l’automobile o l’aereo. Non a caso, quest’anno è ricco di novità relative ai viaggi in treno. Per questo motivo, il gruppo Treni per l’Europa ha chiesto all’Ue di organizzare l’approvvigionamento di una nuova flotta di treni notturni al fine di consentire un rapido potenziamento dei servizi transfrontalieri nel continente. Nonostante le espansioni delle reti ferroviarie e i lanci di nuove rotte, ci sono, infatti, ancora diversi ostacoli da superare, prima che la rinascita dei viaggi in treno possa dirsi davvero compiuta. Senza dubbio, è sempre più vicina.