Viaggio nelle città più soleggiate e più piovose di tutta Europa

La primavera porta con sé la voglia di pianificare le vacanze. Del resto questo è un periodo dell’anno in cui le giornate si allungano, dove i colori dei fiori impreziosiscono le località e in cui le temperature sono finalmente piacevoli. Questa stagione, però, è anche conosciuta (generalmente, vista la siccità degli ultimi periodi) per la sua abbondante quantità di pioggia. E come i viaggiatori sanno, il volto di un luogo in un giorno uggioso ha un fascino diverso, ma comunque irresistibile, rispetto a un giorno di pioggia.

Partendo da questi presupposti, World Weather Online ha analizzato il meteo delle 300 città più visitate d’Europa dal 2009 al 2022. Come risultato si è avuta una lista di meravigliose città che sono o particolarmente piovose, o quasi sempre baciate dal sole. Scopriamole insieme.

Le città più piovose d’Europa

Iniziamo questo viaggio nel vecchio continente scoprendo quali sono le città più piovose. Quel che emerge, e come si poteva anche immaginare, è che Regno Unito e pioggia sono praticamente sinonimi: 12 delle 30 città più piovose d’Europa si trovano in Gran Bretagna.

Ma la verità è che la città più piovosa in assoluto è Bergen, in Norvegia, che ha il più alto numero medio di giorni di pioggia al mese (12,7) e quantità giornaliera di precipitazioni (8,8 mm). Al di là della pioggia, Bergen ha davvero moltissimo da offrire ai suoi visitatori: è una località costiera circondata da imponenti montagne e cristallini fiordi. Al contempo è anche un luogo in cui addentrarsi in stretti vicoli di legno, antichi magazzini del pesce e molto altro ancora.

Seguono poi Sunderland e Glasgow, nel Regno Unito, con una media di 11 giorni di pioggia al mese, seguiti da Brasov in Romania e Augusta in Germania. Ovviamente piove anche in Italia, dove la città con più nuvole è Milano.

Le città più soleggiate

Vi sveliamo subito l’informazione fondamentale: le città più soleggiate d’Europa si trovano in Spagna e in Italia, due Paesi che dominano la top 30, con 12 città spagnole e 11 italiane.

Le cittadine spagnole in top 10 sono:

In Italia a regalare tantissimo sole sono:

Palermo, con una media di 340 ore di sole al mese, destinazione perfetta per gli amanti delle belle giornate e della cultura;

Catania, che gode di una media di 347 ore di sole al mese e con un centro storico in stile barocco che è patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Al di fuori di Spagna e Italia in top 10 compare anche una città francese: Nizza, con 342 ore di sole al mese. Una città che offre spiagge sabbiose, ristoranti elegantissimi e alla moda e un ricco patrimonio artistico.