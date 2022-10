La crociera di Babbo Natale sul piroscafo a vapore

Già la stagione delle festività natalizie è intrisa di magia, se poi si ha l’opportunità di provare esperienze uniche diventa il periodo più bello dell’anno.

È il caso della crociera di Babbo Natale, a bordo di un piroscafo Belle Époque che naviga sul Lago Maggiore. Un’esperienza meravigliosa perfetta per tutta la famiglia.

L’itinerario sul Lago Maggiore

Il piroscafo salpa da Stresa e naviga sul lago in uno dei golfi più belli del mondo, tra l’Isola Bella, l’Isola Pescatori e l’Isola Madre.

L’Isola Bella attrae molti visitatori tutto l’anno per i suoi bellissimi giardini, realizzati nel XVII secolo e includono gran parte del territorio dell’isola. Questi incantevoli giardini di puro gusto barocco ospitano una incredibile varietà di specie arboree e floreali e rappresentano il tipico giardino all’italiana. Ma soprattutto ospita l’incantevole palazzo della famiglia Borromeo, una splendida dimora nobiliare perfettamente conservata.

L’Isola Madre, la più grande delle Isole Borromee, è invece caratterizzata da un’atmosfera quieta e sospesa, ed è senza dubbio la più bella delle isole.

L’Isola dei Pescatori, infine, separata dall’Isola Bella da un’isola grande quanto uno scoglio, la cosiddetta “Malghera”, è una vera perla dove vivono stabilmente circa 50 persone. Per una gita da fare in giornata è l’ideale in quanto invita a passeggiare lungo le strette vie, ombreggiate da case a più piani – per sfruttare al meglio il poco spazio disponibile -, in un’atmosfera rilassata dove non esistono motori e la vita scorre tra pesca e tradizioni.

Il piroscafo d’epoca

Il piroscafo a vapore “Piemonte” risale al 1904 ed è un gioiello della navigazione in Europa. Legni pregiati, lampade antiche e velluti che rivestono gli arredi interni, originali dell’epoca, trasportano i passeggeri indietro nel tempo e rendono la crociera di Natale un’esperienza rara.

Stresa, la città del Natale

La cittadina da cui parte il piroscafo, sul versante occidentale del Lago Maggiore, vale una visita. Questo incantevole borgo lacustre è situato in un contesto paesaggistico senza pari: da Stresa si ha infatti una visuale ottimale delle Alpi e di tutto il territorio comprese le Isole Borromee.

Il centro del piccolo Comune è caratterizzato dal susseguirsi di magnifiche dimore, ville nobiliari, esclusivi alberghi e curatissimi giardini lambiti dalle acque del lago. Tra le più belle ville di questa zona c’è sicuramente l’incantevole Villa Pallavicino, che è stata costruita nel XIX secolo e rappresenta senza dubbio uno dei principali luoghi di interesse.

Già a partire dal 19 novembre viene vestita a festa. Affacciato sul Lago Maggiore, nella cornice del “Ninfeo dei continenti”, sarà allestito lo studio di Babbo Natale, dove le Principesse Disney venute da tutto il mondo raggiungeranno Babbo Natale per un grande show di 40 minuti dedicato al Natale nel mondo (alle ore 11.30 e alle 16.00).

Il Centro Congressi di Stresa ospiterà, invece, il Palazzo dei Giochi sotto l’Albero, un intero palazzo al chiuso pieno zeppo di giochi per i bambini.

Ci saranno anche le bancarelle per fare un po’ di shopping natalizio, un Luna Park e un trenino che porterà i visitatori alla scoperta di Stresa.

Info utili

La crociera di Babbo Natale parte sabato 3 e domenica 10 dicembre. Sono previste diverse partenze: alle ore 16, 17, 18 e 19. Noi vi consigliamo le crociere dopo il tramonto per godere al massimo delle luci di Natale di Stresa, ma anche dei borghi affacciati sul lago. Il biglietto costa 25 euro per gli adulti e 17 per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. A bordo ci sarà anche l’animazione e si potrà incontrare il vero Babbo Natale. La prenotazione è obbligatoria.

La crociera di Babbo Natale sarà la gita delle festività natalizie più suggestiva che potrete fare.