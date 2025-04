Fonte: iStock Tram storico a Milano, in transito davanti all'Arco della Pace

Veloce, elegante, creativa, ma anche storica, silenziosa, sorprendente. Milano è la città dai mille volti, dove passato e presente, arte e innovazione, tradizione e modernità convivono in equilibrio perfetto. Dalle iconiche guglie del Duomo ai vicoli bohémiens di Brera, passando per i Navigli e i grattacieli di Porta Nuova, Milano custodisce meraviglie architettoniche, capolavori d’arte, quartieri ricchi d’atmosfera e una vita culturale tra le più vivaci d’Europa.

Da esplorare con calma, a piedi o in tram, lasciandosi guidare dai suoi contrasti. In quest’articolo scopriamo insieme cosa vedere a Milano, dai simboli più iconici ai luoghi che raccontano l’anima di una metropoli in costante mutamento.

Milano: 15 cose da vedere

Milano non è una città da checklist, ma ci sono luoghi che meritano senza dubbio una sosta. Monumenti, piazze, quartieri iconici e angoli meno noti: è tutto a portata di scarpa o di biglietto del tram. Ecco una selezione delle tappe imperdibili per scoprire Milano un passo alla volta.

Duomo di Milano

É sufficiente uno sguardo per rendersi conto che il cuore di Milano batte in Piazza del Duomo: è qui che la città mostra il suo volto più solenne, con l’intreccio di statue, guglie e dettagli scolpiti che animano la facciata della Cattedrale. Ben oltre la funzione religiosa, il Duomo incarna l’identità e la storia della città.

Iniziata nel 1386, la Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria è uno degli edifici gotici più grandi al mondo. La sua facciata, completata nell’Ottocento, è un ricamo di statue, pinnacoli e bassorilievi in marmo raffiguranti santi, scene bibliche e figure demoniache, mentre le 135 guglie – erette tra il XVII e il XIX secolo – regalano alla struttura un aspetto equilibrato tra linee orizzontali e linee verticali. Sulla più alta si erge la Madonnina che da oltre 250 anni veglia sulla città, proteggendola dal male.

All’interno dell’edificio colpiscono le proporzioni monumentali: navate altissime, colonne in pietra e vetrate colorate creano un’atmosfera solenne e raccolta al tempo stesso. Le terrazze, raggiungibili a piedi o in ascensore, offrono una panoramica stratosferica su Milano che, nelle giornate limpide, si spinge fino alle Alpi.

Galleria Vittorio Emanuele II

Dalla verticalità gotica del Duomo passiamo all’eleganza ottocentesca di Galleria Vittorio Emanuele II, uno degli esempi più belli dell’architettura milanese che ha ispirato, tra le altre, Galleria Umberto I a Napoli.

É qui che la città mostra il suo volto più raffinato e borghese. Conosciuta come il salotto di Milano, la Galleria è uno dei passaggi commerciali più antichi d’Europa: tra boutique di lusso, caffè storici e decorazioni in vetro e ferro battuto, racconta il gusto milanese per la bellezza e la cura del dettaglio.

Per portarsi a casa un po’ di fortuna, la tradizione impone di calpestare le parti nobili del toro che si trova al centro della struttura. Provare per credere!

Teatro alla Scala

A pochi passi dalla Galleria, in una piazza contenuta e signorile, si affaccia il Teatro alla Scala, uno dei templi più celebri della lirica a livello internazionale.

Inaugurato nel 1778, il suo palcoscenico ha ospitato alcune tra le opere più conosciute dell’Ottocento, come la Norma di Bellini e il Falstaff di Verdi. Merita una visita per il fascino degli interni, l’acustica perfetta e il museo interno che racconta secoli di memoria artistica di Milano.

Chiesa di Santa Maria presso San Satiro

Tra le cose da vedere a Milano, la Chiesa di Santa Maria presso San Satiro è una vera chicca se siete appassionati di arte e di prospettiva.

Sita all’inizio di via Torino, in pieno centro città, la Chiesa di San Satiro appare tanto modesta all’esterno quanto sorprendente all’interno. La firma è quella di Donato Bramante che per sopperire alla mancanza di spazio progettò un finto abside, creando uno dei primi esempi di trompe-l’oeil in Italia. Una sosta imperdibile per scoprire il lato più ingegnoso del Rinascimento milanese.

Fonte: iStock

Castello Sforzesco e Parco Sempione

A poche centinaia di metri da Piazza del Duomo Milano cambia volto.

Il Castello Sforzesco, residenza ducale e baluardo difensivo degli Sforza, racconta l’anima rinascimentale della città. Al suo interno ospita musei e collezioni d’arte, tra cui l’ultima opera incompiuta di Michelangelo: la Pietà Rondanini.

Alle spalle del castello si apre Parco Sempione, il polmone verde del centro città, progettato sull’esempio dei giardini inglesi e perfetto per una pausa rilassante o una passeggiata tra laghetti, sculture e scorci suggestivi.

Brera e la Pinacoteca

Dalle mura del Castello ai cortili silenziosi di Brera il passo è breve: siamo nel quartiere degli artisti che ci accoglie con le sue vie acciottolate, le persiane verdi e l’atmosfera discreta. Tra Ottocento e Novecento, Brera era il punto di riferimento privilegiato di artisti, intellettuali e bohémien che ne hanno forgiato l’identità creativa, vivace ancora oggi.

Il cuore del quartiere è la Pinacoteca, una delle gallerie d’arte più importanti d’Italia: all’interno di un ex convento, trasformato in un tempio di bellezza, è possibile ammirare alcuni dei più grandi capolavori del Rinascimento italiano.

Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore

La Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore – nota anche come la Cappella Sistina di Milano – è una delle gemme nascoste da visitare in città: il suo tesoro artistico si cela dietro una facciata modesta ed esplode all’interno, interamente affrescato con cicli pittorici realizzati da Luini e dai suoi seguaci, di scuola leonardesca.

Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo Vinciano

Solo pochi minuti a piedi separano la Chiesa di San Maurizio da un altro dei must di Milano: Santa Maria delle Grazie, raffinato esempio di architettura rinascimentale che l’UNESCO ha riconosciuto Patrimonio dell’Umanità.

Annesso alla chiesa, il refettorio dell’ex convento dominicano ospita l’ “Ultima cena” di Leonardo, che tra le cose da vedere a Milano occupa indubbiamente un posto d’onore. La nota dolente è che per poter ammirare tanta meraviglia bisogna prenotare con largo anticipo: l’accesso è contingentato a 35 persone per turno e ogni turno dura 15 minuti.

Cimitero Monumentale

Il Cimitero Monumentale è un museo a cielo aperto in cui arte, memoria e architettura si intrecciano l’un l’altra: le edicole, i mausolei, le statue e le cappelle di personaggi illustri – tra cui Alessandro Manzoni, Alda Merini, Salvatore Quasimodo e Dario Fo – raccontano la storia della borghesia milanese tra Ottocento e Novecento.

Disegnato da Carlo Maciachini, il Monumentale di Milano rappresenta la massima espressione dell’arte funeraria. Tra le tombe più fotografate c’è quella della famiglia Campari con una cena scolpita a grandezza naturale e i commensali seduti per l’eternità.

Fonte: iStock

Piazza Affari e il Dito di Cattelan

Piazza Affari, che ospita la sede della Borsa Italiana, sorprende con un’opera fuori dagli schemi dell’artista Maurizio Cattelan: L.O.V.E., comunemente nota come Il dito, raffigura una mano impegnata in un saluto fascista ed erosa dal tempo in tutti gli arti, tranne che nel dito medio.

Una scultura controversa che ha fatto discutere parecchio, ma che oggi è a tutti gli effetti parte integrante del panorama urbano milanese.

Porta Nuova e il Bosco Verticale

Ci lasciamo alle spalle l’ironia dissacrante di Piazza Affari e passiamo alla visione futuristica di Porta Nuova, tappa fondamentale per capire come sta evolvendo la città: grattacieli, piazze sospese e torri di vetro disegnano uno spazio che unisce bellezza, funzionalità e attenzione per l’ambiente.

Cuore del progetto è il Bosco Verticale che nel 2014 si è aggiudicato il podio dell’International Highrise Award come il grattacielo più bello al mondo: due torri residenziali, interamente ricoperte di piante, che rappresentano il prototipo di un’architettura improntata alla biodiversità.

Fonte: iStock

CityLife e la Milano moderna

Da Porta Nuova ci spostiamo verso ovest con il progetto CityLife che racconta un altro volto della Milano contemporanea.

Tre torri firmate da archistar internazionali, un grande parco urbano e uno dei centri commerciali più moderni d’Italia fanno di questa zona una delle cose da vedere a Milano per chi ama l’innovazione.

Ortica

Le geometrie futuristiche di CityLife passano il testimone all’Ortica, ex-quartiere operaio alla periferia di Milano noto oggi per i murales monumentali realizzati dal collettivo OrticaNoodles che tra volti, storie e simboli, raccontano la memoria sociale della città.

Un luogo ai margini dei classici circuiti turistici che intreccia l’arte pubblica all’identità milanese.

Quadrilatero della moda

Dall’anima popolare dell’Ortica al lusso patinato del centro città con il Quadrilatero della Moda, tappa iconica e imperdibile per chi vuole visitare Milano attraverso lo stile.

Tra via Montenapoleone, via della Spiga, Corso Venezia e via Sant’Andrea si concentra il meglio dell’alta moda italiana e internazionale: con le sue boutique eleganti, le vetrine curate, i palazzi nobiliari e gli hotel esclusivi, il Quadrilatero racconta di una Milano elegante e sofisticata che ha fatto dello stile una forma di accoglienza.

Cosa fare a Milano: 7 esperienze da non perdere

Milano la si visita con gli occhi, ma per capirla davvero bisogna viverla. Di seguito alcune delle esperienze da fare per portarsi a casa un ricordo indelebile della capitale lombarda:

l’ aperitivo di fine giornata a Milano è un vero e proprio rito: un drink, qualche stuzzichino e due chiacchiere sono sufficienti a rompere il ghiaccio e sentirsi parte integrante della città;

a Milano è un vero e proprio rito: un drink, qualche stuzzichino e due chiacchiere sono sufficienti a rompere il ghiaccio e sentirsi parte integrante della città; una corsa sul tram storico n° 1 – tra carrozze di legno, dettagli in ottone e sedili scricchiolanti – racconta di una Milano che resiste al tempo e si oppone alla fretta che le scorre attorno;

– tra carrozze di legno, dettagli in ottone e sedili scricchiolanti – racconta di una Milano che resiste al tempo e si oppone alla fretta che le scorre attorno; godersi Milano dall’alto è il modo migliore per coglierne l’essenza: con le sue guglie, i tetti antichi e gli skyline contemporanei, la città meneghina rivela l’equilibrio perfetto tra passato e presente. Qualche consiglio? La Terrazza della Rinascente , affacciata sul Duomo, o Torre Branca , immersa nel verde di Parco Sempione;

è il modo migliore per coglierne l’essenza: con le sue guglie, i tetti antichi e gli skyline contemporanei, la città meneghina rivela l’equilibrio perfetto tra passato e presente. Qualche consiglio? La , affacciata sul Duomo, o , immersa nel verde di Parco Sempione; il Piccolo Teatro , fondato da Giorgio Strehler nel 1947, è un pilastro della cultura milanese: assistere a uno spettacolo nel primo teatro pubblico d’Italia è un modo piacevole per sentirsi parte della storia di Milano e avvicinarsi all’anima della città;

, fondato da Giorgio Strehler nel 1947, è un pilastro della cultura milanese: nel primo teatro pubblico d’Italia è un modo piacevole per sentirsi parte della storia di Milano e avvicinarsi all’anima della città; una passeggiata lungo i Bastioni , tra i viali alberati di Porta Venezia e i palazzi d’epoca di Porta Romana, rigorosamente all’ora del tramonto quando il traffico si dirada e Milano rallenta il passo, lasciandosi osservare in silenzio;

, tra i viali alberati di Porta Venezia e i palazzi d’epoca di Porta Romana, rigorosamente all’ora del tramonto quando il traffico si dirada e Milano rallenta il passo, lasciandosi osservare in silenzio; da oltre novant’anni lo Stadio di San Siro ospita le domeniche dei tifosi, le notti di Champions e concerti indimenticabili: è un simbolo popolare e culturale di Milano, dove la città si ritrova, gioisce, soffre e canta. Partecipare a un tour guidato del Meazza – dagli spogliatoi, al tunnel dei campioni, fino al museo dedicato a Milan e Inter – è un viaggio dietro le quinte di un luogo che ha fatto la storia (e non solo quella di Milano);

ospita le domeniche dei tifosi, le notti di Champions e concerti indimenticabili: è un simbolo popolare e culturale di Milano, dove la città si ritrova, gioisce, soffre e canta. Partecipare a – dagli spogliatoi, al tunnel dei campioni, fino al museo dedicato a Milan e Inter – è un viaggio dietro le quinte di un luogo che ha fatto la storia (e non solo quella di Milano); visitare Palazzo Citterio, il nuovo volto della Grande Brera, che ha riaperto al pubblico dopo oltre cinquant’anni di attesa: un luogo raffinato e raccolto che funge da ponte tra arte antica e arte contemporanea, con opere di Modigliani, Picasso, Boccioni e Morandi.

Milano è molto più di come si mostra a prima vista. É una città fatta di dettagli, di luoghi nascosti, di riti quotidiani e di slanci visionari in cui si alternano silenzio, frenesia, memoria e sperimentazione. A dispetto di quanto si pensi, non è una città che si concede a chi ha fretta, ma sa ricompensare con generosità chi la osserva con occhi attenti, lasciandosi guidare dalla curiosità per spingersi oltre i luoghi comuni.

Milano: come raggiungerla

Milano è una delle città meglio collegate d’Italia, facilmente raggiungibile da qualsiasi parte del mondo grazie alla presenza di tre aeroporti che servono l’area metropolitana:

Malpensa , il principale scalo internazionale, è collegato alla città dal Malpensa Express in partenza dalle stazioni di Milano Centrale, Milano Cadorna e Porta Garibaldi, oltre a diverse navette che operano da Milano Centrale;

, il principale scalo internazionale, è collegato alla città dal in partenza dalle stazioni di Milano Centrale, Milano Cadorna e Porta Garibaldi, oltre a diverse navette che operano da Milano Centrale; Linate , situato a soli 7 km dal centro città, è raggiungibile in pochi minuti con una corsa in taxi, in bus o a bordo della nuova linea metropolitana M4;

, situato a soli 7 km dal centro città, è raggiungibile in pochi minuti con una corsa in taxi, in bus o a bordo della nuova linea metropolitana M4; Orio al Serio, il regno delle compagnie low-cost, si trova nei pressi di Bergamo ed è collegato a Milano da frequenti shuttle.

Sono eccellenti anche i collegamenti ferroviari – con le stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Rogoredo connesse alle principali località italiane dai treni ad alta velocità – e la fitta rete autostradale che garantisce un accesso comodo e diretto alla città.