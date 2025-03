Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Il Parco dello Stelvio compare nella Nuova classifica dei posti più belli del mondo

Le meraviglie del mondo? Davvero tante. Secondo il Time Out se ne contano 44 in tutto il globo e tra queste spiccano due chicche nostrane. In Italia, secondo l’editoriale di Time Out, sono custoditi due dei luoghi più belli al mondo: scopriamo insieme quali sono e perché sono stati scelti per il 2025.

Il Parco dello Stelvio è tra le meraviglie del mondo

Tra i luoghi più belli selezionati da Time Out spicca il Parco nazionale dello Stelvio, un gioiello custodito tra le Alpi che ha fascino in ogni stagione. Non solo è per estensione tra i più grandi d’Europa, regala anche paesaggi variegati capaci di lasciare tutti a bocca aperta. Durante l’estate, le valli si tingono di verde brillante e si popolano di una ricca varietà di flora alpina dai colori vivaci, tra cui spiccano il rosa e il giallo dei fiori di montagna. Le mucche al pascolo aggiungono un tocco pittoresco al paesaggio e il clima mite rende il parco una destinazione ideale per il trekking. Chi si avventura tra i sentieri dello Stelvio può scoprire panorami mozzafiato e angoli incontaminati di natura selvaggia, ideali per un’escursione rigenerante.

D’inverno, il parco si trasforma in un vero e proprio regno incantato. Le temperature scendono ben sotto lo zero, ma gli amanti dello sci e degli sport invernali trovano qui un paradiso. Le piste che si snodano tra le montagne offrono discese spettacolari e panorami innevati da cartolina. Il maestoso Ghiacciaio dei Forni, uno dei più grandi dell’arco alpino, domina il paesaggio con la sua imponenza, regalando scenari di rara bellezza. Una delle tappe imperdibili per chi visita la zona? Il Rifugio Branca, situato a ben 2.493 metri sul livello del mare che, oltre a rappresentare un punto di sosta strategico per gli escursionisti, offre un’esperienza culinaria autentica con piatti della tradizione locale. Niente di meglio di un buon piatto di pizzoccheri, pasta tradizionale della Valtellina.

La Puglia tra le meraviglie del mondo

Un’intera regione compare tra le meraviglie del mondo selezionate dal Time Out. La rivista ha inserito la Puglia segnalandola come una delle più affascinanti d’Italia. La località turistica è stata apprezzata per il ritmo lento che la rende la meta top per chi cerca una fuga dalla frenesia. Motivo in più per selezionarla? Spazia tra mare, borghi antichi, uliveti secolari, sentieri in bici e tanto altro.

Tra le attrazioni più belle citate Alberobello con i Trulli dichiarati Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Aggiunge poi il centro storico di Lecce in stile barocco e il suggestivo borgo di Polignano a Mare a strapiombo sulla costa cristallina. Non meno rilevante la cittadina di Monopoli di origine medievale, le grotte di Castellana e il polmone verde del Gargano. Il mix di cultura, paesaggi e tradizioni hanno reso la regione Puglia tra le più suggestive da scoprire.

La classifica dei posti più belli al mondo del 2025

Parco Nazionale di Komodo, Indonesia Cascate Vittoria, Africa Punakha Valley, Bhutan Concattedrale di San Giovanni, Malta Disko Island, Groenlandia Brecon Beacons, Galles Red Rocks Amphitheatre, Stati Uniti Choquequirao, Perù New Forest, Regno Unito Hà Giang, Vietnam Lakeland, Finlandia Lillafüred, Ungheria West Cork, Irlanda Altiplano, Bolivia Gran Moschea dello Sceicco Zayed, Abu Dhabi Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, Croazia Highlands, Scozia Dakhla, Sahara Occidentale Baia di Cattaro, Montenegro Geoparco Nazionale di Zhangye, Cina Storms River, Sudafrica Elephant Rock, Islanda Laguna di Bacalar, Messico Parco Nazionale dello Stelvio, Italia Lord Howe Island, Australia Janjske Otoke, Bosnia ed Erzegovina Erg Chebbi, Marocco Big Sur, USA Three Whale Rock, Thailandia Baia Paradiso, Antartide Milford Sound, Nuova Zelanda Koh Rong Samloem, Cambogia Ella, Sri Lanka Parco Nazionale dell’Isola Maria, Tasmania Blue Hole di Ocho Rios, Giamaica Puglia, Italia Spiaggia di Cavendish, Canada Ghiacciaio Perito Moreno, Argentina Kinkaku-ji, Giappone Piazza del Registan, Uzbekistan Savannah, USA Jaipur, India Isola di Hormuz, Iran Hoi An, Vietnam

Accanto al Komodo national park in Indonesia, Choquequirao in Perù, Hà Giang in Vietnam e West Cork in Irlanda tra le 44 meraviglie del mondo secondo Time Out spiccano due zone d’Italia davvero suggestive. La regione Puglia con borghi, mare e cultura si fa strada insieme all’ammaliante Parco dello Stelvio, conquistando i viaggiatori con paesaggi da cartolina.