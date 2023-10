Le più belle mostre immersive da visitare in Italia in famiglia

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Divertimento e meraviglia sono assicurati, per grandi e piccini: le mostre immersive offrono uno spettacolo unico al mondo, grazie alle tecnologie all’avanguardia che incontrano l’arte. I visitatori diventano così protagonisti di un viaggio che coinvolge tutti e cinque i sensi, non più meri spettatori di un’opera d’arte che si pone davanti ai loro occhi, bensì partecipanti attivi della mostra stessa. Dall’esposizione di opere multimediali ai percorsi di realtà virtuale, sono tante le possibilità per avvicinarsi in maniera più coinvolgente al mondo artistico, anche in famiglia. Scopriamo quali sono le mostre immersive più belle da visitare in Italia in questi mesi autunnali.

Le mostre immersive a Roma

La capitale ospita diversi appuntamenti imperdibili per gli amanti dell’arte. Dal 16 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, va in scena Trame di Luce: si tratta di uno spettacolo caratterizzato da installazioni e opere d’arte luminose, realizzate da artisti italiani e internazionali. È una romantica passeggiata all’aperto, per poter assaporare la bellezza della natura invernale, in una location strepitosa. La mostra viene infatti allestita presso l’Orto Botanico di Roma, con qualche installazione anche all’interno della vicina Accademia dei Lincei. Lo stesso evento si svolge anche a Monza, presso i Giardini di Villa Reale, ma a partire dal 18 novembre 2023.

È invece dal 28 ottobre 2023, e sino al 31 marzo 2024, che si tiene la celebre mostra Van Gogh Experience, un appuntamento replicato anche in altri luoghi d’Italia (e del mondo, a dir la verità), come Milano e Napoli. Nella capitale, la location scelta per questo spettacolo è il Next Museum: oltre alle repliche multimediali delle opere del grande artista, che vengono proiettate sulle pareti assieme ad animazioni e giochi di luci, è possibile immergersi nei quadri stessi grazie alla realtà virtuale, immaginando di camminare all’interno dei dipinti che hanno fatto la storia dell’arte.

Un altro appuntamento da non perdere è quello con Ikono, un percorso esperienziale legato a culture ed ambientazioni molto diverse dalle nostre. La mostra, che è installata in via del Seminario 111, si compone di 12 pannelli interattivi per fare un vero e proprio viaggio attorno al mondo, esplorando naturalmente anche le suggestive atmosfere del Giappone. È un’avventura sensoriale perfetta per tutte le età. Mentre dal 6 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024 si può visitare il Museum of Dreamers, presso il PratiBus District di Roma. Sono ben 21 esperienze immersive dedicate ai sognatori, che trasformano l’onirico in realtà: lasciatevi travolgere dalle emozioni.

Le mostre immersive a Milano

Anche a Milano ci sono diversi appuntamenti da non perdere. A partire da Genesis, uno spettacolo immersivo di luci che ci racconta la nascita del mondo. La location scelta per questa mostra sensazionale è la Casa Cardinale Ildefonso Schuster, non lontana dal Duomo: ogni spettacolo dura circa 30 minuti ed è suddiviso in giornate, ciascuna delle quali rappresenta una piccola parte della creazione. La mostra, che va in scena ogni fine settimana, si tiene dal 1° settembre 2023 ed è l’ideale per grandi e piccini (vista anche la durata non troppo lunga).

Fino a dicembre 2023, invece, ci si può immergere nella mostra Inside Monet, dedicata al grande pittore impressionista. L’appuntamento è presso l’Arco della Pace, per un’esperienza open air che conquista adulti e bambini. Ad ogni partecipante viene fornito un visore per la realtà virtuale: il “percorso”, della durata di circa 90 minuti, affronta le tappe della vita di Claude Monet e le sue opere principali. Nel frattempo ci si avventura nel cuore di Milano, attraversando il Parco Sempione per immergersi anche nella natura.

Un’altra mostra immersiva affascinante (e misteriosa!) è quella dedicata a Salvador Dalì, uno dei più celebri pittori di tutti i tempi. Il suo genio artistico, che si cela nei quadri surrealisti usciti dal suo pennello, ci regala un viaggio incredibile in un mondo virtuale costellato di opere d’arte. È un’occasione irripetibile per conoscere questo famoso artista, con uno spettacolo interattivo di grande suggestione. L’appuntamento con Dalì Cybernetics è ancora da fissare: bisogna tenersi aggiornati perché presto verranno svelate la data e il luogo dell’incontro.

Le altre mostre immersive in Italia

E ora vediamo altre splendide mostre immersive che si possono visitare in tutta Italia. Presso il Castello di Canossa, a Reggio Emilia, va in scena uno spettacolo permanente che mescola esperienze live e realtà virtuale: si tratta di You are Matilde, che rievoca la vita e la travagliata storia di Matilde di Canossa, una delle figure femminili più importanti del Medioevo. È possibile vivere il castello con i suoi occhi, ammirando panorami meravigliosi proprio così come dovevano apparire circa 1.000 anni fa, quando la duchessa passeggiava tra questi luoghi.

Love Museum, format di grande successo a livello internazionale, arriva finalmente in Italia: lo spettacolo si tiene a Napoli, presso il meraviglioso Palazzo Fondi, dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024. Di che cosa si tratta? È un’installazione coloratissima e super instagrammabile, dedicata a grandi e piccini. Il viaggio attraverso stanze tematiche, con numerosi scenari interattivi, spinge a fotografare ogni piccolo dettaglio, per poi condividere i propri scatti sui social e diventare così protagonista di un’esperienza indimenticabile.

Genova e Bologna, invece, omaggiano un grande artista contemporaneo: si tratta di Banksy, il più celebre street artist di tutti i tempi, il cui volti è ancora sconosciuto. The World of Banksy si tiene presso l’ex biglietteria della stazione di Genova Piazza Principe fino al 14 gennaio 2024 e a Palazzo Pallavicini (Bologna) fino al 28 gennaio 2024. Si tratta di una mostra immersiva che ci porta in giro per il mondo, alla scoperta dei murales realizzati dall’artista – nottetempo, per non essere visto – in luoghi spesso impensabili, offrendoci la possibilità di ammirare anche le opere ormai scomparse.

Infine, a Bergamo va in scena Fireflies on the Water, lo spettacolo incredibile dedicato all’artista Yayoi Kusama, proveniente direttamente dal Whitney Museum of American Art di New York. L’installazione, predisposta all’interno del Palazzo della Regione, occupa un’intera stanza buia circondata da specchi e caratterizzata da una pozza d’acqua situata al centro, che viene illuminata da 150 piccole luci appese al soffitto. Il risultato è un effetto ottico meraviglioso, da vivere in totale solitudine: si può infatti fare ingresso una sola persona alla volta, per godere di un’esperienza immersiva unica al mondo. Lo spettacolo si tiene dal 9 novembre 2023 al 24 marzo 2024.