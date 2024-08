Titanic: An Immersive Voyage, a Milano apre la grande mostra

Fonte: Ufficio stampa Il mitico scalone del Titanic nella mostra "Titanic An Immersive Voyage"

Dal 7 agosto, apre a Milano una delle mostre più attese dell’anno: “Titanic: An Immersive Voyage”. Un’esperienza multimediale immersiva in cui rivivere quel terribile momento che a distanza di oltre cent’anni ancora ricordiamo come uno dei più gravi naufragi della storia. La mostra racconta di quel fatidico 15 aprile del 1912 quando il Titanic affondò tra le gelide acque dell’Oceano Atlantico settentrionale. Ripercorre vicende, personaggi, aneddoti e segreti di un momento raccontato più volte anche al cinema e alla Tv e che ancora incuriosisce.

Un vero e proprio viaggio nel tempo, fra impattanti riproduzioni sceniche, oggetti autentici, memorabilia e visioni tridimensionali a bordo di quella che fu definita la nave più grande del mondo, soprannominata “l’inaffondabile”. Ancora oggi, ogni moderna nave varata viene paragonata al mitico Titanic. Perché la sua storia non ha mai smesso di affascinare le persone, alcune delle quali hanno addirittura provato a raggiungere il relitto senza successo.

Cosa si vede nella mostra sul Titanic

Sono oltre 300 gli oggetti d’uso comune provenienti da alcune fra le più note collezioni del mondo, recuperati dal Titanic e dalle sue due navi gemelle, l’Olympic e il Britannic. Tra gli stupefacenti reperti in mostra ci sono i documenti della costruzione del Titanic, ma anche i biglietti d’imbarco della compagnia di navigazione White Star Line (oggi, per un posto in prima classe, si sarebbe speso il corrispondente di circa 60mila euro).

Fonte: Ufficio stampa

E poi, oggettistica appartenente all’equipaggio (dal cappello del capitano alle divise e gli e accessori dei marinai) fino a splendidi elementi del celebre scalone centrale, come uno degli angeli decorativi ispirati alla reggia di Versailles. Ci sono anche delle preziose suppellettili ubicate nelle sale da pranzo e parti del relitto individuate dalla Nave Minia che, incaricata di trovare i dispersi, recuperò molte parti di legno degli arredi, compresi gli scalini dello scalone. E anche tanti reperti che illustrano storie intime e personali di chi da quel viaggio non è più tornato. Fra le lettere recuperate, quella di Thomas Andrews, capo progettista anche lui a bordo nel viaggio inaugurale, scritta alla moglie e alla sua bambina.

La mostra multimediale

Per rendere il viaggio alla scoperta del Titanic davvero indimenticabile, un percorso multimediale permette di calarsi letteralmente nelle profondità dell’oceano e di ripercorrerne la vicenda. Dalla formazione dell’iceberg (iniziata circa 100.000 anni fa) alla fatale collisione, riproducendo i concitati attimi del disastroso incidente attraverso i drammatici messaggi che furono scambiati: racconti e dialoghi di quello che, invece di un film, fu una tragica realtà.

Fonte: Ufficio stampa

Proiezioni e riproduzioni in 3D conducono il visitatore a vivere le atmosfere di ogni momento, assistendo agli ultimi attimi di vita del Titanic da una scialuppa di salvataggio, per poi immergersi a bordo di un sommergibile virtuale e scoprire il relitto dell’RMS Titanic così come si mostra oggi sul fondo dell’oceano. Con

Titanic: An Immersive Voyage è possibile scoprire anche gli avvertimenti ignorati, le bizzarre casualità e le decisioni improvvisate che portarono a una fra le più sconvolgenti tragedie di tutti i tempi. Questa volta non al cinema o sul divano di casa, ma da

veri e propri protagonisti.

Dalla realtà alla fiction

In mostra ci sono anche accessori e oggetti di scena provenienti dal set del film “Titanic” di James Cameron che ha visto protagonisti Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. C’è anche una delle copie del “Cuore dell’oceano” usate nel film, il magnifico gioiello appartenuto alla protagonista Rose e gettato poi nelle acque. Presenti anche una selezione di scarpe e accessori indossati dalla protagonista nel film del 1997 e la T-shirt bianca indossata da Jack/DiCaprio e dell’altro merchandising.

Fonte: Ufficio stampa

Info utili per visitare la mostra sul Titanic

La mostra Titanic: An Immersive Voyage è visitabile dal 7 agosto al 27 ottobre 2024 all’Exhibition Hub Art Center di Scalo Farini di via Valtellina, 5, Milano. Nelle 13 sale vengono sviluppate le tante sfumature di quello che, a inizio Novecento, fu concepito come un miracolo di meccanica, lusso e tecnologia. La visita dura tra i 60 e i 90 minuti

La mostra è adatta a tutte le età. L’esperienza VR non è adatta ai bambini sotto i 6 anni e alle persone affette da epilessia a causa delle luci stroboscopiche. Il luogo dispone di un accesso disabili.

Quanto costa Titanic: An Immersive Voyage

Il biglietto intero costa 22,90 euro. Bambini 4-12 anni costa 16,90 euro. Ridotto senior (65+), studenti (13-26) o disabili costa 19,90 euro. È consigliata la prenotazione online. È disponibile un’audioguida.

Fonte: Ufficio stampa

Come arrivare allo Scalo Farini

Lo Scalo Farini è raggiungibile con la metropolitana M3 Linea gialla scendendo alla fermata Maciachini e poi camminando per circa 850 metri. In alternativa, prendendo il tram numero 4 scendendo alla fermata di via Farini – via Valtellina e camminando per circa 300 metri.

Da 112 anni, questo universo giace a quasi 4.000 metri di profondità, ma anche nell’immaginario collettivo d’intere generazioni. La mostra è un modo per togliersi molti dubbi e scoprire un po’ di più su questa mitica nave, simbolo di un’epoca. Muniti dello stesso biglietto di allora, si parte verso un viaggio fatto di emozioni, per conoscere una storia che rappresentò un’epoca caratterizzata da grandi promesse ed entusiasmo verso il futuro.